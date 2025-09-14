Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Hogyan pózolj, hogy végre tökéletes fényképek szülessenek rólad? – Fotós fedte fel a trükkjeit

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 09:15
Alig ismerünk olyat, akinek a fotókon való pózolás ne lenne rémálom, pedig lehet könnyed és természetes is. Papp Alexandra fotós elárulta, hogyan pózolj a kamerák előtt, hogy mindig előnyös legyél a képeken – még akkor is, ha csak a barátnőd tartja a kamerát. 
Ripszám Boglárka
Kellene már egy új profilkép vagy csak szeretnéd igazán jó képekkel megörökíteni az utazásod pillanatait, de sosem tudod, hogyan pózolj, amikor fotóznak? Akkor olvass tovább, mert ezekkel a tippekkel elkészülhet a tökéletes fotó – profi gép, szakember és a telefonod tárhelyének teljes kivégzése nélkül!

hogyan pózolj, fotózás, fotós, fiatal, nő, portré
Mutatjuk, hogyan pózolj, hogy végre tényleg jó képek készülhessenek rólad
Fotó: ShotPrime Studio /  Shutterstock 

A képkészítés legnagyobb mumusa:

Az egyik leggyakoribb hiba, amikor a modell túl mereven próbál pózolni – ez azonnal meglátszik a képeken. Ennek hátterében gyakran az áll, hogy az emberek izgulnak egy fotózás során, és nem tudják, hogyan viselkedjenek a kamera előtt. Ha valaki nem érzi magát komfortosan, az arckifejezése és a testtartása is mesterkélt lesz és ezzel elvész a természetessége

– mondja Papp Alexandra fotós.

Ez nemcsak akkor igaz, ha profi fotózáson vagyunk, hanem akkor is, amikor egy barátunk, a párunk vagy akár a családunk készít rólunk képeket. Ilyenkor nincs, aki instruáljon, ezért különösen jól jöhet pár fotós trükk, amit segítségül hívhatunk, ha nem tudjuk, hogyan pózoljunk a kamerák előtt. 

Hogyan pózolj, ha nem akarsz kőszobornak tűnni? 

A titok sokszor nem a pózokban, hanem épp mozgásban rejlik. Alexandra szerint sok múlik azon, aki a kamera mögött áll:  

Érdemes mozgásra ösztönözni a modellt – egy kis séta, tánc, vagy egy spontán nevetés elkapott pillanata sokkal természetesebb, mint egy beállított póz.

Ha például a párod fotóz, nyugodtan beszélgessetek, sétáljatok, mozogj, fordulj meg, nevess, ha megnevettet – így a kép dinamikusabb és oldottabb lesz.

Alexandra szerint az is rengeteget segíthet, ha fotóalany visszajelzéseket kap a fotózás közben

Ha jól sikerül egy mozdulat vagy pillanat, nem szégyellem kimondani, hogy ez nagyszerű volt, gyönyörű vagy ebben a pózban – csodás képek lesznek, már most látom! Ez egyrészt ösztönösen jön belőlem, másrészt sokat segít abban, hogy a modell magabiztosabbnak érezze magát

– árulja el.

A visszajelzésre ugyanúgy kérheted a barátnődet vagy a párodat, hogy szóljon a jól elkapott pillanatoknál.

Mit csinálj a kezeiddel, hova nézz, hogyan állj? 

A „nem tudom, hova tegyem a kezem” „mit csináljak a lábammal?” és „hova nézzek?” klasszikus kérdéseire is választ kaptunk. 

Kezek és karok a fotózás közben 

Alexandra szerint a megoldás egyszerű: adj funkciót a kezeknek.  

Érdemes valamit kezdeni a kezekkel – például zsebre tenni, a hajunkhoz nyúlni, vagy egy tárgyat fogni

– mondja. 

Lábak a fotózás közben 

Nem kell vigyázzba állni vagy kitekeredni!

A lábtartásnál is elég ennyi: ha az egyik lábadra helyezed a súlyt, vagy keresztbe teszed őket, sokkal lazábbnak tűnsz majd a képeken.

Szemek és tekintet a fotózás közben 

Nem muszáj mindig a kamerába nézni – egy félrenézés vagy távolba tekintés sokkal őszintébb hatást kelt

– hangsúlyozza Alexandra.  

Gondolj csak bele: sokszor a legszebb képek azok, amiket a barátod akkor készít rólad, amikor éppen nem figyelsz a kamerára. 

A jól sikerült fotó titka: érezd jól magad!

A legfontosabb üzenet mégis az, hogy ne görcsölj a tökéletes pózon:

Ne a tökéletes pózt keressük, hanem olyan légkört teremtsünk, amiben a modell jól érzi magát

– mondja Alexandra. 

Ha jól érzed magad a helyzetben, az a fotón is látszani fog. A fénykép így lesz természetes, őszinte és szerethető. 

Gyors tippek, ha hamarosan fotóznak 

  • Nevess bátran – a spontán mosoly mindig szebb, mint a begyakorolt. 
  • Ha bizonytalan vagy, kérj visszajelzést attól, aki fotóz – legyen az profi fotós vagy a legjobb barátnőd. 

Ne töprengj az egész fotózás alatt azon, hogyan pózolj! Egy jó fotó nem azon múlik, hogy mindened a legtökéletesebb testhelyzetben áll. Inkább arról, hogyan érzed magad a kamera előtt. Ha felszabadultan, akkor nem kell azon gondolkodnod, hogyan pózolj – mert a legszebb képek mindig akkor fognak megszületni, amikor felszabadult és önazonos vagy.

Tippek, hogy magabiztosan pózolj a fotózás közben:

