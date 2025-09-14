Kellene már egy új profilkép vagy csak szeretnéd igazán jó képekkel megörökíteni az utazásod pillanatait, de sosem tudod, hogyan pózolj, amikor fotóznak? Akkor olvass tovább, mert ezekkel a tippekkel elkészülhet a tökéletes fotó – profi gép, szakember és a telefonod tárhelyének teljes kivégzése nélkül!

Mutatjuk, hogyan pózolj, hogy végre tényleg jó képek készülhessenek rólad

Fotó: ShotPrime Studio / Shutterstock

A képkészítés legnagyobb mumusa:

Az egyik leggyakoribb hiba, amikor a modell túl mereven próbál pózolni – ez azonnal meglátszik a képeken. Ennek hátterében gyakran az áll, hogy az emberek izgulnak egy fotózás során, és nem tudják, hogyan viselkedjenek a kamera előtt. Ha valaki nem érzi magát komfortosan, az arckifejezése és a testtartása is mesterkélt lesz és ezzel elvész a természetessége

– mondja Papp Alexandra fotós.

Ez nemcsak akkor igaz, ha profi fotózáson vagyunk, hanem akkor is, amikor egy barátunk, a párunk vagy akár a családunk készít rólunk képeket. Ilyenkor nincs, aki instruáljon, ezért különösen jól jöhet pár fotós trükk, amit segítségül hívhatunk, ha nem tudjuk, hogyan pózoljunk a kamerák előtt.

Hogyan pózolj, ha nem akarsz kőszobornak tűnni?

A titok sokszor nem a pózokban, hanem épp mozgásban rejlik. Alexandra szerint sok múlik azon, aki a kamera mögött áll:

Érdemes mozgásra ösztönözni a modellt – egy kis séta, tánc, vagy egy spontán nevetés elkapott pillanata sokkal természetesebb, mint egy beállított póz.

Ha például a párod fotóz, nyugodtan beszélgessetek, sétáljatok, mozogj, fordulj meg, nevess, ha megnevettet – így a kép dinamikusabb és oldottabb lesz.

Alexandra szerint az is rengeteget segíthet, ha fotóalany visszajelzéseket kap a fotózás közben:

Ha jól sikerül egy mozdulat vagy pillanat, nem szégyellem kimondani, hogy ez nagyszerű volt, gyönyörű vagy ebben a pózban – csodás képek lesznek, már most látom! Ez egyrészt ösztönösen jön belőlem, másrészt sokat segít abban, hogy a modell magabiztosabbnak érezze magát

– árulja el.

A visszajelzésre ugyanúgy kérheted a barátnődet vagy a párodat, hogy szóljon a jól elkapott pillanatoknál.

Mit csinálj a kezeiddel, hova nézz, hogyan állj?

A „nem tudom, hova tegyem a kezem” „mit csináljak a lábammal?” és „hova nézzek?” klasszikus kérdéseire is választ kaptunk.