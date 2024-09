A szakértő elárulta: ezzel a három növénnyel megszabadulhatsz a rovaroktól

Néhány napja valósággal ránk rúgta az ajtót az ősz. Ezzel együtt pedig megszaporodtak a kertben a különböző pókoknak és rovaroknak a száma.

Ezekkel a növényekkel megszabadulhatsz a kertedben lévő pókoktól Fotó: unsplash.com

Ezért a GardenBuildingsDirect szakértői bemutattak néhány praktikus tippet, amelyek állításuk szerint távol tartja a kerttől a különböző bogarakat. Bár a legkézenfekvőbb módszerek közé tartozik az ablakok éjszakai bezárása vagy a pókhálók leszedése, de ezek szerintük a növényekre is meglepően nagy hatással lehetnek.

A pókok jó rovarok - megeszik a gyakori kártevőket, például a legyeket, és táplálékforrást jelentenek más állatok számára. Ha azonban tényleg nem szereted őket, akkor könnyen megszabadulhatsz tőlük, például olyan illatok használatával, amelyeket nem kedvelnek

- magyarázták a szakemberek, majd sorolni kezdték a három bogártaszító növényt:

Ezek közé tartozik a borsmenta, a levendula és a közönséges menta. A pókok a lábaik segítségével ízlelik és szagolják meg a körülöttük lévő világot, így ezeknek az erős illatú növényeknek a szúrós szaga nyomasztó és visszataszító lehet számukra.

Úgy vélik, ez az illatos folyékony olajokkal, például a gesztenyével és a borsmentával is működhet. 2018-ban egy akadémiai kutatás is ezt hangsúlyozta, bár a tudósok szerint ez a pók típusától is függhet.

Ettől eltekintve a GardenBuildingsDirect szakértői azt tanácsolják, hogy bátorítsuk a természetes ragadozókat, például a madarakat a kertben, miközben még a háziállatok szőrét is hagyjuk „felhalmozódni” azokon a területeken, ahová a pókok beosonhatnak. A tanácsuk hozzáteszi: „Ültessünk eukaliptuszfát a kertbe. A pókok nem rajonganak az erős, gyógyhatású illatért - írja a Mirror.