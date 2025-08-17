Hálapénz kisokos: ezt adhatod helyette

Hálapénz helyett ajándék: háláljuk meg virággal, csokoládéval vagy borral, az állami egészségügyben igénybe vett szolgáltatásokat sok esetben úgy érezzük, muszáj honorálnunk valami plusszal? A legtöbben ösztönösen a pénztárcájuk és egy boríték felé nyúlnának, ám hálapénz adása 2021 óta jogellenes és büntetendő. Alább bemutatjuk a hatályos jogszabállyal kapcsolatos főbb tudnivalókat, valamint arra vonatkozóan is tippeket adunk, hogy mit adhatsz bankók helyett, hálapénz helyett pontosan milyen ajándékot fogadhat el az orvos.

Hálapénz adásáért és elfogadásáért komoly büntetés jár mind az adó, mind a kapó félnek Fotó: VGstockstudio / Shutterstock

Hálapénz kisokos: milyen ajándékot fogadhat el az orvos?