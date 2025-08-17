Hálapénz kisokos: ezt adhatod helyette

A hálapénz hosszú ideig a magyar egészségügyi rendszer része volt, de ma már bűncselekmény lehet mind az orvos, mind a beteg részéről, mivel 2021 óta jogellenes. Mutatjuk, mit érdemes tudni a hatályos jogszabályról, illetve hogy mi adható hálapénz helyett, ha mindenképpen adni szeretnél valamit.
Hálapénz helyett ajándék: háláljuk meg virággal, csokoládéval vagy borral, az állami egészségügyben igénybe vett szolgáltatásokat sok esetben úgy érezzük, muszáj honorálnunk valami plusszal? A legtöbben ösztönösen a pénztárcájuk és egy boríték felé nyúlnának, ám hálapénz adása 2021 óta jogellenes és büntetendő. Alább bemutatjuk a hatályos jogszabállyal kapcsolatos főbb tudnivalókat, valamint arra vonatkozóan is tippeket adunk, hogy mit adhatsz bankók helyett, hálapénz helyett pontosan milyen ajándékot fogadhat el az orvos.
Hálapénz kisokos: milyen ajándékot fogadhat el az orvos?
Szürke zónának számít A hálapénz a szocialista időkben terjedt el, mikor az orvosok hivatalosan alacsony fizetést kaptak, azonban ez sokat változott, növekedett az orvosok bére. A betegek úgy próbálták megszerezni a jobb ellátást, hogy külön pénzt vagy ajándékot adtak. Ez az évtizedek során bevett gyakorlattá vált, noha mindig is jogilag szürke zónában mozgott, mostanra pedig teljesen tiltott, a hálapénz büntetést von maga után.
A hálapénz büntetése A 2021. január 1-jén életbe lépett új egészségügyi szolgálati jogviszony törvény alapján a hálapénz elfogadása és adása büntetendő. Ez nem csupán etikai kérdés: korrupciós bűncselekménynek minősül, melynek következménye lehet pénzbírság, szabadságvesztés, sőt az orvosi praxis elvesztése is.
Milyen értékben adható ajándék az orvosnak? Pénz soha, semmilyen esetben, senkinek nem adható. A hálánkat kifejezhetjük szóban, köszönőlevéllel, vagy kis összegű ajándékkal, aminek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér 5 százalékát. Az azonban nincs megkötve, hogy a tárgyi ajándék orvosnak milyen típusú lehet.
Nem minden alkalommal adható ajándék orvosoknak A Magyar Orvosi Kamara tájékoztatása szerint hosszabb kezelés esetén kéthavonta egy alkalommal adható és fogadható el kis értékű ajándéktárgy egy betegtől vagy hozzátartozójától. Ugyanakkor az nincs korlátozva, hogy egy orvos, egy nap hány ajándékot fogadhat el a pácienseitől.
Magánorvosnál is lehet ajándékot adni Magánorvosi rendelőkben természetesen fizetünk az ellátásért, ez azonban nem hálapénz, hanem hivatalos díjazás. Ezen felül is adhatunk kis értékű ajándékot a magánorvosnak is, vagy bármely egészségügyi dolgozónak, ha úgy látjuk jónak, illetve, ha megengedhetjük magunknak anyagilag.
Panaszt tehetünk Ha valaki azt tapasztalja, hogy egy orvos, nővér vagy más egészségügyi dolgozó pénzt kér, az ügyben panasszal fordulhat az adott kórház vagy intézmény etikai bizottságához, a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz (NVSZ), vagy akár névtelenül bejelentést tehet a hatóságoknak.
Kiszabható büntetés Régen sokan úgy gondolták, hogyha a műtét után adják az ajándékot vagy pénzt, az „nem számít hálapénznek”. Ez azonban téves. A törvény szerint az időzítés nem mentesít a felelősség alól, különösen akkor, ha az ajándék vagy pénz juttatás a kezelés minőségére, gyorsaságára, kiválasztására hatással lehetett.
További tudnivalók a hálapénz elleni harcról
Burkolt utalás A pénz nemcsak egyértelmű kérésként jelenhet meg. A gyakorlatban az orvos vagy asszisztens sokszor csak utal arra, hogy „más betegek szoktak valamit adni”, vagy „bizonyos dolgok gyorsabban mennek, ha…”. Az ilyen burkolt célzások is törvénybe ütköznek – ezek is beletartoznak a korrupciós magatartásba.
Várólista „megrövidítése” Ha valaki azért ad pénzt, hogy hamarabb kapjon műtéti időpontot, előbb kerüljön sorra egy szakorvosnál, az már hivatali visszaélésnek és vesztegetésnek is minősülhet. Az ilyen eseteket a hatóságok különösen szigorúan kezelik, mivel egyenlőtlenséget okoznak a betegek között.
A törvény megvéd Sokan korábban azért akartak hálapénzt adni, mert féltek, hogy különben rosszabb ellátást kapnak. Ez a félelem ma már nem megalapozott. A törvény védi a beteget: mindenkit ugyanaz az ellátás illet meg, függetlenül attól, hogy fizet-e külön vagy sem. A betegnek joga van kérdezni, panaszt tenni, és méltányos, tiszteletteljes bánásmódra számítani, és ha mindezt nem kapja meg, panasszal élhet.
A nővérek sem kivételek A hálapénz tilalma nemcsak az orvosokra vonatkozik, hanem minden egészségügyi dolgozóra, aki az állami rendszerben dolgozik. Sok helyen a nővérek között is elterjedt volt a „kis boríték” vagy csoki, kávé, de ma már ezek hivatalosan nem elfogadhatók nekik sem.
Segít a szabályzat Ha úgy döntünk, hogy szeretnénk ajándékkal kifejezni a hálánkat egy adott intézmény egészségügyi dolgozóinak, de nem tudjuk, mi számít elfogadhatónak az adott helyen, kérdezzük meg a betegkoordinátort, vagy nézzük meg az intézmény szabályzatát. Egyre több kórházban már le is van írva, mit szabad elfogadni (pl. virágot igen, pénzt nem).
Már sok eljárás indult A Nemzeti Védelmi Szolgálat tájékoztatása szerint 2021 januárja óta 414 orvossal és 249 más besorolású egészségügyi dolgozóval szemben indított eljárást a Nemzeti Védelmi Szolgálat bűncselekmény elkövetésének gyanújával, hálapénzzel kapcsolatban.
Súlyos büntetések A Büntetőtörvénykönyv alapján, aki hivatali vesztegetést kísérel meg (pl. orvos lefizetése) akár három év börtönbüntetést is kaphat. Súlyosabb esetnek minősül, ha valaki arra próbál meg rávenni egy hivatalos személyt, hogy visszaéljen a pozíciójával (például korábbi vizsgálati- vagy műtéti időpontot kér), ilyenkor 1-5 évig tartó szabadságvesztéssel büntethető.
Ilyenkor még veszélyesebb Akár 5 éves börtönbüntetés is kiszabható arra az orvosra, aki elfogadja a hivatali vesztegetést (pénzt fogad el a pácienstől, hogy a „rendszeren kívül” segítse őt ügyintézéssel vagy kezeléssel), de ha ugyanezt a jogsértést egy vezető pozícióban lévő szakember követi el, őt akár 2-8 évig tartó börtönnel is sújthatják.
