A kórház el sem hiszi, hogy tehette ezt: rácsok mögé kerül a magyar szülészorvos

Az orvos elleni vád szerint a férfi 2021-ben a magánpraxisába tartozó páciensei egy részét a munkahelyére, a Zala vármegyei kórház ultrahangos vizsgálóhelyiségébe rendelte be és ott látta el pénzért.Az orvos rendszerint a saját munkaidejére, illetve ügyeleti idejére kérette be a betegeket a korszerű eszközökkel felszerelt kórházi rendelőbe. A páciensekkel való telefonos egyeztetésben részt vett az orvos magánrendelésein asszisztensi feladatokat ellátó másodrendű vádlott is, aki a kórházi vizsgálatoknál is jelen volt úgy, hogy semmilyen jogviszonyban nem állt az egészségügyi intézménnyel.

Hálapénzt fogadott el betegeitől. Fotó: Csapo Balazs

Az orvos a kórházban végzett vizsgálatokért pénzt kért és fogadott el, alkalmanként jellemzően 15 ezer forintot. A pénzkezelésben esetenként az asszisztens is közreműködött, a befolyt összegekből fizetett neki is az orvos. A vádirat 37 esetet sorol fel, amelynek során több mint 1,4 millió forintot vettek át, de hat alkalommal nem volt megállapítható a pontos nagyságrend. Akadt páciens, aki több alkalommal is fizetett, egy nő pedig 80 ezer forintot adott az orvosnak szülés után.

Az öt nappal korábban tartott, december 15-i előkészítő ülésen mindkét vádlott megjelent, de nem tettek vallomást, bűnösségüket azonban beismerték, illetve lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. Az elnapolás miatt végül szerdán kihirdetett ítélet szerint az orvost 37 rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen - ebből 27 esetben folytatólagosan - elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt marasztalták el.A törvényszék az orvosra két év, végrehajtásában öt évre felfüggesztett börtönt és tízmillió forint pénzbüntetést szabott ki, továbbá öt évre eltiltotta az orvosi foglalkozás gyakorlásától, valamint 1 millió 450 ezer forint vagyonelkobzást is elrendelt ellene.

Az asszisztenst bűnsegédként egy év, de két esztendőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, mert ellene az orvos és védője fellebbezett, az asszisztens pedig tudomásul vette ugyan, azonban az ügyész mindkettőjük esetében fellebbezést jelentett be - írja az MTI.