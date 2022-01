Döbbenet: Szexuális bűntényt is felderített a hálapénz-kommandó

A Büntető Törvénykönyv szerint hálapénzt adni, elfogadni és kérni (akár ráutaló magatartással is) egyformán bűncselekmény, azaz tilos tavaly év elejétől. Ennek ellenőrzésére alakult meg a közvélemény által hálapénz-kommandónak nevezett alakulat, akik többféle módszert bevethetnek a bűncselekmények felderítésére. Váradi Piroska, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának vezetője adott évértékelőt a Borsnak.

Először meg kellett ismerniük a rendszert

– A tavalyi év első része a felkészülésről szólt, ez magába foglalta azt is, hogy meg kellett ismernünk a teljes egészségügyi rendszert, valamint az ott dolgozókat – kezdte lapunknak dr. Váradi Piroska rendőrezredes. Nagyon fontos volt számunkra, hogy ezt az érdek-képviseleti szervekkel szorosan együttműködve tegyük meg, folyamatos kommunikáció zajlott velük. Bemutattuk a szervezetet, bemutattuk, mi is a mi feladatunk ezzel kapcsolatban. Ez azért is volt fontos, hogy lássák nyitottak vagyunk, lehet hozzánk fordulni, lehet tőlünk kérdezni, igyekeztünk egy emberarcú szervezetet mutatni az egészségügyben dolgozók felé.

Több, mint 40 ügyben indítottak eljárást

A főosztály szükség esetén akár titkosszolgálati eszközöket is bevetve igyekezett tavaly márciustól és igyekszik ezután is felderíteni az egészségüggyel – többek között a hálapénzzel - kapcsolatos bűncselekményeket. A főosztályvezető mérleget is vont az elmúlt évről. – Több mint 40 esetben kezdeményeztünk különféle eljárást, amiben a szexuális jellegű bűncselekményektől kezdve a gazdasági bűncselekményig, a korrupción át a védettségi igazolvánnyal való visszaélésig, minden volt – folytatta Váradi Piroska. – Ítéletről még nem tudok, mert mi felderítő szervezet vagyunk, a mi hatáskörünk a feljelentéssel, a nyomozás kezdeményezésével véget ér, magát a büntetőeljárást a nyomozóhatóságok folytatják le, majd a vádemelést az ügyészség teszi meg. Amikor megbízhatósági vizsgálataink voltak, akár pozitívan zárult vagy sajnos az ellenőrzött egészségügyi dolgozó fennakadt ezen a teszten, erről mindig tájékoztattuk az orvosi kamarát, tehát a kommunikáció folyamatos volt.

Van visszatartó ereje a munkájuknak

Az NVSZ főosztálya egy kiadványt is kiad hamarosan, ami fontos kérdésekre ad választ.

– Adott helyzetekben mit tegyen az egészségügyi dolgozó, vagy mit tegyen az állampolgár, mert azt ne felejtsük el, hogy ebben a témában az állampolgárok szerepe vastagon jelen van.

Mert a hálapénz kivezetése össztársadalmi felelősség. Az elmúlt egy év tapasztalata az, hogy van visszatartó ereje a munkánknak. S hogy sikeresnek értékelem-e az elmúlt évet? Én azt vallom, hogy az a siker, amikor a munkájukat tisztességgel, becsülettel, jelen esetben az esküjüknek megfelelően végzik az emberek. És azt látom, hogy nagyrészt ilyen dolgozókkal találkoztunk az elmúlt évben.