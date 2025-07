Így érdemes takarékoskodni a mobilnettel, ha elutazunk

Legyen szó nyaralásról vagy egy hétvégi kiruccanásról, internetre bizonyára szükségünk lesz belföldön és külföldön egyaránt. Ahhoz viszont, hogy ne fogyjon el minden mobilnetünk, érdemes tudatosnak lenni, és odafigyelni néhány egyszerű praktikára. Mutatjuk a mobilnet spórolási tippeket!

Ha tudatosan használjuk a telefont, sok mobilnetet megtakaríthatunk

Fotó: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Mobilnet spórolási tippek a nyaralásra

1. Láthatatlan mobilnet fogyasztás

Az automatikus alkalmazásfrissítéseket tanácsos kikapcsolni a nyaralás idejére, ezt a beállításokban könnyedén megtehetjük. A lényeg, hogy csak wifin keresztül frissüljenek a különféle appok, vagy ami még jobb megoldás, ha kézzel frissítünk, amennyiben arra szükség van. Ezzel elkerülhetjük a felesleges mobilnet pazarlást.

2. Navigáció offline módban

Amennyiben napi szinten használjuk a térképet vagy bármilyen útvonaltervezőt, töltsünk le offline módban is használható navigációs verziókat. Így menet közben internetkapcsolat nélkül is tájékozódhatunk. Ez a megoldás nemcsak a mobilnettel való spórolás tekintetében lehet hasznos, de gyenge térerőnél is jól jöhet.

3. Offline szórakozás nyaralás közben

Mást is offline-ná tehetünk, például azzal, hogy előre letöltjük, ilyen módon nem kell majd mobilnetet fogyasztanunk a használatukkor. Jól jöhetnek például az MP3 formátumú zenék, vagy az előre lementett filmek, sorozatrészek, e-könyvek is. Kerüljük a streaminget és az online játékokat is.

4. Adatforgalom csökkentése

Több alkalmazás adatot használ fel a háttérben, ez teszi lehetővé, hogy az appok frissüljenek, illetve szinkronizálódjanak például az emailek. Ezt szintén kikapcsolhatjuk, vagy korlátozhatjuk a beállításokban, hogy csökkentsük az adatforgalmat.

Korlátozhatjuk a telefonhasználatot azokra az időpontokra, amikor valahova beleülünk enni, inni

Fotó: GaudiLab / Shutterstock

5. Állítsunk be mobilnet limitet

A nyaralás megkezdése előtt érdemes megadni a rendelkezésre álló havi adatkeretet a beállításokban. Ezzel a trükkel láthatjuk, hogy napi szinten mit használtunk el, illetve mennyi van még vissza. Beállíthatunk limitet is, valamint értesítést, ha elértünk egy napi megadott adatforgalmat.

6. Spórolj a közösségi média adatforgalmával

Több népszerű közösségi médiás alkalmazásnál elérhető a csökkentett adatforgalom beállításának lehetősége. Ilyenkor kisebb felbontású képek és videók töltődnek be, és a háttérfrissítések is korlátozódnak.