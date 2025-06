/Felfedték a tudósok: ez történik az agyaddal, ha 72 órán át nem használod a telefonod

Valld be, te is érezted már kellemetlennek, amikor megláttad, hány órát pörgettél céltalanul a közösségi médiában. Az egész jelenség mögött az agy jutalmazó rendszere áll, amit a dopamin, azaz a boldogsághormon aktivál. Akárcsak a szerencsejáték, a közösségi média használat is a váratlan örömök hajszolására épül. De mi történik, ha mindezt hirtelen megvonjuk magunktól?

Ennek az új tanulmánynak köszönhetően, lehet még te is leteszed a telefont (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A heidelbergi és kölni egyetem kutatói most pontosan erre a kérdésre keresték a választ. 25 fiatal, 18 és 30 év közötti felnőtt vett részt abban a kísérletben, amely során három napra teljesen figyelmen kívül hagyták a közösségi médiát. Csak a munkához szükséges, alapvető kommunikáció volt engedélyezett számukra.

Hosszútávú megközelítést alkalmaztunk annak vizsgálatára, hogy a mobiltelefon-használat korlátozása milyen hatással van a felhasználókra. Összefüggéseket találtunk az agyi aktivitás időbeli változásai és a függőséghez köthető neurotranszmitter-rendszerek között

- írták a tanulmányban.

Az eredmények megdöbbentőek voltak. Az agyi képalkotó vizsgálatok szerint 72 óra után változások mutatkoztak azokban az agyterületekben, amelyek a jutalmazással és a sóvárgással állnak kapcsolatban. Az agyi jelzésekben tapasztalt változásokat az alkohol- vagy nikotinfüggőséghez hasonlították, ami arra utal, hogy a telefonok is függőséget okozhatnak.

Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden telefonos tevékenység egyformán addiktív. Egy órán át görgetni a TikTokot vagy beszélgetni a szüleiddel videóhívásban nyilvánvalóan két teljesen különböző dolog.

Adataink nem különítik el a telefonhasználat iránti sóvárgást a szociális kapcsolatok iránti vágytól, pedig ezek mára szinte elválaszthatatlanok

- írták a kutatók.

A tanulmány rávilágított arra is, hogy a jövőben több ilyen kutatásra lesz majd szükség, hogy megértsük a telefonok és a közösségi média hogyan formálja az agyunkat - írta a LadBible.