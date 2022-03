Ezzel a retró menüvel könnyeket csalhat nagymamáink szemébe is

Leves

Gulyásleves csipetkével

Elkészítési idő: 60 perc

Nehézségi fok: 4

Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg krumpli * 40 dkg marhahús * 2 sárgarépa * 2 fehérrépa * 2 fej vöröshagyma * 1 paprika * 1 paradicsom * 1/2 zeller * 3 babérlevél * 1 tk kömény * só, bors * zsír * pirospaprika * csipetke

Gulyásleves Fotó: Shutterstock

Elkészítés: A megtisztított, felkockázott hagymát forró zsíron üvegesre dinszteljük, lehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával, megkeverjük, és visszatesszük. Majd szinte azonnal – nehogy a paprika megégjen –, beletesszük a két centis kockákra vágott húst, amit fehéredésig pirítunk. Hozzáöntünk annyi meleg vizet, hogy éppen ellepje, majd beledobjuk a felszelt paradicsomot és a paprikát is. Kis lángon addig főzzük a húst, amíg közepesen puha nem lesz. Ekkor beletesszük a karikákra vágott répát, a zellert, a babérlevelet, és a köményt, majd sózzuk és borsozzuk. Felöntjük annyi meleg vízzel, amennyivel eléri a kívánt leves mennyiséget, majd, amikor már a zöldség is majdnem puha, beletesszük a kockákra vágott krumplit. Mikor már ez is majdnem megpuhult, beleszórjuk a csipetkét, és készre főzzük. 5-10 percig állni hagyjuk, majd tálaljuk.

Főétel

Töltött paprika

Elkészítési idő: 90 perc

Nehézségi fok: 3

Hozzávalók (4 személyre): 8 tölteni való paprika * 1 fej vöröshagyma * 2 ek sertészsír * 2 ek cukor * 2 ek liszt * 1 l passzírozott paradicsompüré * 5 dl víz * friss zellerlevél * só, bors

A töltelékhez: 15 dkg rizs * 1 fej vöröshagyma * 1 gerezd fokhagyma * sertészsír * 1 tk őrölt pirospaprika * 50 dkg darált sertéshús * só * frissen őrölt bors

Töltött paprika Fotó: Shutterstock

Elkészítés: A töltelékhez a rizst félig megfőzzük, majd félretesszük. Az apróra vágott vöröshagymát és az összezúzott fokhagymát kevés zsiradékon megfonnyasztjuk, majd a tűzről levéve megszórjuk pirospaprikával és összekeverjük. Ha már nem túl forró, kézzel hozzákeverjük a darált húst és a rizst. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A paprikákat megmossuk, kicsumázzuk és megtöltjük a töltelékkel.

A paradicsomos szószhoz a hagymát apróra vágjuk, és megpirítjuk egy kevés zsíron. Megszórjuk a cukorral, majd a liszttel, és csomómentesre keverjük. Folyamatosan kevergetve hozzáöntjük a paradicsomszószt, felhígítjuk a vízzel, beletesszük a zellert, és megsózzuk, megborsozzuk. Végül a paradicsomos lébe tesszük a megtöltött paprikákat, és alacsony lángon, kb. 30-40 percig főzzük, amíg a töltelék teljesen megpuhul.

Desszert

Somlói galuska

Elkészítési idő: 60 perc

Nehézségi fok: 3

Hozzávalók (4 személyre): 6 tojás * 12 dkg cukor * 12 dkg liszt * 1,5l dl rum * 6 dkg darált dió * 6 dkg mazsola

A csokoládéöntethez: 10 dkg cukor * 2 ek kakaó * 4-5 kanál víz

A vaníliakrémhez: 2 tojássárgája * 5 dkg cukor * 1 kk liszt * 1/2 l tej * 1 dkg vaj * 1 csomag vaníliás cukor

Somlói galuska Fotó: Shutterstock

Elkészítés: A hat tojásfehérjéből a 12 dkg cukor fokozatos hozzáadásával kemény habot verünk, hozzákeverjük a tojások sárgáját, majd a lisztet. Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk, és ujjnyi vastagon rákenjük a tésztát. Mérsékelten meleg sütőben világosra sütjük. Az így kapott piskótalapot háromfelé osztjuk, mindegyiket meglocsoljuk rummal. A csokiöntethez a 10 dkg cukrot és a kakaót 4-5 evőkanál vízzel forrásig főzzük, egészen addig, amíg a cukor teljesen elolvad, ezután a harmadát rákenjük az első piskótalapra. Erre jön a vaníliakrém fele, amihez 2 tojássárgáját 5 dkg cukorral és 1 kiskanál liszttel kikavarunk, és fél liter tejjel felengedünk. Állandó keverés mellett sűrűsödésig főzzük. A tűzről levéve 1 dkg vajat és 1 csomag vaníliás cukrot adunk hozzá, amit szintén jól belekeverünk. Jöhet a második piskóta, amit darált dióval, mazsolával és rummal, majd a vaníliakrém maradékával megkenünk. A legfelső lap tetejére csokiöntet és darált dió kerül. Végül a felvert tejszínhabbal díszítjük, amire még mehet kevés csokiöntet.