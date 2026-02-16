Szovjet katonák „kővé dermedtek”, miután lelőttek egy UFO-t Szibériában – megdöbbentő állítás került elő a titkos aktákból

Az egykori Szovjetunióhoz kötődik az egyik legkülönösebb UFO-történet, amely szerint katonák egy csoportja állítólag kővé dermedt, miután lelőttek egy azonosítatlan repülő tárgyat Szibéria felett.

UFO-ra lőttek az oroszok.

Fotó: Fer Gregory

UFO Szibériában

A beszámoló szerint 1993-ban szovjet katonák egy föld-levegő rakétával megsemmisítettek egy idegen űrhajót, amely Szibéria felett repült. A roncsokból öt lény lépett elő, akik a jelentések szerint egyetlen fénylő gömbbé egyesültek. A gömb állítólag erős fényvillanást bocsátott ki, amely 23 katonát azonnal kővé változtatott. A történet szerint csak néhányan élték túl az esetet.

A különös történet egy ukrán újságban jelent meg, és később egy titkosítás alól feloldott CIA-aktában is hivatkoztak rá. A dokumentum azonban csupán az 1993-as újságcikk újranyomtatása volt, és nem tartalmazott hivatalos vizsgálati eredményeket, amelyek megerősítették volna az állításokat.

A korabeli szovjet hivatalos álláspont szerint az UFO-észlelések a Nyugat kitalációi voltak. Ugyanakkor újonnan nyilvánosságra került iratokból kiderült, hogy a hetvenes és nyolcvanas években a szovjet intézmények rendszeresen rögzítették az úgynevezett „rendellenes légköri jelenségeket”. Egy 1989. február 13-i bejegyzés például egy Nalcsik felett észlelt, medúzaszerű légi objektumról számolt be, amely állítólag több mint egy órán át lebegett az égen, majd eltűnt.

A legvitatottabb eset azonban továbbra is a szibériai incidens maradt, amelyben a jelentések szerint a lelőtt jármű maradványait és a „megkövesedett” katonák testét egy Moszkva környéki titkos tudományos intézetbe szállították. Ott állítólag azt állapították meg, hogy a katonák teste a mészkőhöz hasonló anyaggá alakult.

Bár a történet évtizedek óta kering az UFO-rajongók körében, hivatalos bizonyíték nem támasztja alá a rendkívüli állításokat. A CIA-irat pusztán egy sajtóhivatkozás, nem pedig megerősített jelentés. A beszámoló így továbbra is a modern UFO-elméletek egyik legrejtélyesebb és legvitatottabb fejezete marad, írja a Daily Express.