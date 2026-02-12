Fény derült a titkos nyomozásra: világító, medúza alakú UFO jelent meg a város felett

Változó színű fényekkel jelent meg egy medúza alakú UFO egy orosz város felett egy órára az 1980-as években, majd nyom nélkül eltűnt. Ez a rendkívül bizarr eset csak az egyike a soknak, ami egy újonnan közzétett szovjet dokumentumköteg része, és bizonyítékot ad arra, hogy feljegyezték az égbolton történő furcsa jelenségeket.

Rengeteg bizarr UFO-észlelést lepleztek le a titkos nyomozás aktái. (Képünk illusztráció) Fotó: lassedesignen / Shutterstock

Medúza alakú UFO jelent meg az orosz város felett

A dokumentum, amelyet George Knapp újságíró fordított angolra és adott ki, körülbelül 70 oldalas, és az 1970-es és 1980-as évekből származó jelentéseket gyűjti össze. Knapp szerint az archívumot az 1990-es évek elején eltávolították Oroszországból, de csak most vált széles körben elérhetővé, ritka betekintést nyújtva a nyilvánosság számára abba, hogyan jegyeztek fel a szovjet intézmények az úgynevezett abnormális légköri jelenségeket.

Az egyik legmegdöbbentőbb bejegyzés 1989. február 13-án kelt, és egy nagy légi objektumot ír le Nalcsik városa felett, Dél-Oroszországban. A szemtanúk egy medúzaszerű objektumról számoltak be, amely szerintük több mint egy órán át lebegett az égen, mielőtt eltűnt.

A “jellyfish” UFO witnessed by hundreds on Feb. 13, 1989 over Nalchik. 👀



This photo was smuggled out of Russia and released last month by George Knapp. pic.twitter.com/yueIDuFeXU — Astral🛸 (@The_Astral_) February 7, 2026

Nem ez volt az egyedüli bizarr eset

Egy másik beszámolóban egy fiatalember világító csíkokról számolt be az égen, majd humanoid alakokkal találkozott. Bár ezt az esetet tudomásul vették a nyomozók, pontosan nem határozták meg, hogy mivel találkozott a szemtanú.

Egy másik, 1979-es kazahsztáni incidens olyan táborozókról szól, akik azt állították, hogy magas, sötét alakokat láttak egy erdős terület közelében. A beszámolók egybehangzóak voltak, de nem volt fizikai bizonyíték a történtektől.

A dokumentumok civilek, katonák és műszaki szakemberek által naplózott észlelésekre, valamint a tanúvallomások felvételének, a jelentések benyújtásának és a lehetséges magyarázatok mérlegelésének eljárásaira utalnak. Bár nem szolgáltatnak kézzelfogható bizonyítékot a földönkívüliek létezésre, szervezett erőfeszítéseket mutatnak olyan esetek felderítésére, amelyek nem illenek az ismert keretek közé.

Sok bejegyzés földi eredetű magyarázatokat javasol, mint például légköri hatások, érzékelők hibái vagy akár kísérleti repülőgépek. Egyes akták azt is vizsgálják, hogy bizonyos észlelések külföldi technológiát is magukban foglaltak-e vagy egyszerűen csak ritka természeti jelenségeket.