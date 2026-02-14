Szemtanú rögzítette a rejtélyes UFO-t a lezárt légtérben

Állítólag egy lufi miatt zárták le a texasi El Paso feletti légteret, azonban úgy tűnik, egy szemtanú rögzítette a valódi tettest, egy UFO-t.

UFO-t rögzítettek a léggömb miatt lezárt légtérben. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Lufi helyett, inkább UFO miatt zárhatták le a légteret

Egy szemtanú, aki kedden az El Paso Nemzetközi Repülőtér közelében autózott, megállt, hogy rögzítse, amit ő egy távolban a föld felett lebegő UFO anyahajóként írt le, amely kisebb tárgyakat bocsátott ki az aljából. Az észlelést, amelyet az Enigma közösségi UFO-jelentési platformmal osztottak meg, mindössze néhány órával azelőtt történt, hogy a légtér nagy részét február 10-én hirtelen lezárták biztonsági okokból.

A rejtélyes lezárást eredetileg tíz napra tervezték, és az összes kereskedelmi, teher- és általános járatra kiterjedt egy 16 kilométeres széles területen belül, El Pasótól nagyjából 8 kilométerre délnyugatra. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) által elrendelt kaotikus leállást azonban gyorsan lefújták, majd a Fehér Ház tisztviselői szerdán néhány órán belül többször is megváltoztatták a riasztást kiváltó okokról szóló történetüket. Először egy lelőtt mexikói kartell drónról volt szó, majd órákkal később már egy nagy teljesítményű lézerrel eltalált léggömböt emlegettek.

Azonban most az UFO-kutatók és a környékbeli szemtanúk azt állítják, hogy az FAA figyelmeztetése előtt több napon is láttak egy rejtélyes objektumot a mexikói határ közelében.

Úgy néz ki, mint egy anyahajó. Hatalmas. Van valami, ami kijön az aljából, és egy kicsit balra eltért, ahogy leszállt

- mondta a bizarr felvételt rögzítő sofőr kedden.

A szemtanú szerint az objektum a videón egy pontként jelent meg, miután messze eltávolodott, de szabad szemmel hihetetlenül nagynak tűnt.

Az Enigma jelentései szerint két másik ember is furcsa megfigyeléseket jelentett El Paso környékén, az egyiket február 8-án, a másikat pedig azon a napon, amikor bejelentették a légtér lezárását. Mindkét észlelés során a szemtanúk magasan az égen lebegő gömböket írtak le, amelyek egyértelműen nem voltak normál repülőgépek vagy bármilyen típusú katonai gépek.

Valahányszor drónokat használok ezen a területen, különösen egy bizonyos frekvencián, mindig gömbök repülnek el mellettem.

- jelentette az egyik szemtanú február 8-án az Enigma alkalmazásban közzétett videóban.