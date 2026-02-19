Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Olyan hatalmas a titkos UFO, hogy épületet húztak köré: „A szemünk előtt rejtőzik”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 21:30
A képviselő biztos benne. Az UFO-t mindenki szeme előtt bujtatják.

Egy hatalmas, mozdíthatatlan UFO-t rejtegethetnek egy titkos külföldi helyszínen – állítja Eric Burlison amerikai kongresszusi képviselő. A politikus szerint az ismeretlen eredetű objektum olyan nagy, hogy egy egész épületet kellett köré emelni, és a létesítményt úgy őrzik, „mintha valamilyen értékes árucikk lenne”.

Hol rejtegetik az UFO-t?
Fotó: Marko Aliaksandr

UFO-t rejtegetnek

Burlison nem nevezte meg az országot, arra hivatkozva, hogy zárt körben hallott információkról van szó, és védeni szeretné a minősítési szintjét. Azt azonban elismerte, hogy nincs közvetlen, első kézből származó bizonyítéka; az értesüléseket kormányzati és nem hivatalos forrásoktól hallotta. 

A szemünk előtt rejtőzik

A feltételezések szerint az objektum Dél-Koreában, Szöul közelében, egy hegytetőn található, mintegy 80 méter átmérőjű építményben. Az elméletet eredetileg Ross Coulthart oknyomozó újságíró említette egy tavaly novemberi podcast-interjúban. Azóta több UFO-blog és műholdképeket elemző felhasználó is erre a létesítményre mutatott rá, amelyet a közösségben „Coulthart UFO/UAP Site”-ként emlegetnek. Egy dél-koreai kutató azonban vitatta az állításokat, hangsúlyozva, hogy az épület az 1970-es években épült, és számos hasonló repülési létesítmény található az országban. 

Burlison korábban azt is állította, hogy Donald Trumpot teljes körűen tájékoztatták az állítólagos idegen járművekről, sőt azokról a feltételezésekről is, hogy idegen-ember hibridek élhetnek a Földön. A kongresszusi képviselő szerint a bürokrácia „leküzdhetetlen akadályokat” gördít az UAP-helyszínekhez való hozzáférés elé. A Pentagon hivatalosan továbbra is tagadja, hogy bizonyíték került volna elő idegen életformák létezésére, írja a Sun.

 

