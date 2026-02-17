5+1 hírhedt emberrablás, amely megváltoztatta a világot – Natascha Kampusch és a világtörténelem legsötétebb túszdrámái

Hatalmas médiavisszhangot váltott ki 2006 augusztusában, amikor a nyolc évvel korábban elrabolt Natascha Kampusch megszökött fogvatartójától. Az 1988. február 17-én született lány csak 10 éves volt, amikor Wolfgang Přiklopil 1998. március 2-án reggel, iskolába menet fehér furgonjába tuszkolta, majd a Bécstől autóval fél órára található Strasshof an der Nordbahn-i házába vitte, ahol egy, a garázs alatt kialakított kis pincében tartotta fogva a lányt.

Natascha Kampusch elrablásának története Európa egyik legismertebb túszörténete lett.

Politikai fegyver: az emberrablás gyakran nem váltságdíjról, hanem hatalomátvételről szól, mint a Horthy-ügyben.

Lélektani dráma: Natascha Kampusch és Patty Hearst esetei a túlélés és a megtört lélek határaira mutatnak rá.

Történelmi lenyomat: ezek a bűntények világszerte új törvényeket és máig tartó társadalmi vitákat szültek.

Natascha Kampusch elrablásától Ifj. Horthy Miklós esetéig: a világ leghíresebb emberrablásai

A fogság első hat hónapjában Natascha egyáltalán nem hagyhatta el a mindössze 8 négyzetméteres, ablaktalan és hangszigetelt kamrát, később azonban fogvatartója házimunkára és főzésre is kényszerítette a ház felső szintjein. Szökésére végül nyolc év elteltével nyílt lehetősége, amikor Přiklopil furgonját porszívózta, a férfi pedig egy telefonhívás miatt félrevonult. A lány ekkor kihasználva a zajt és a pillanatnyi figyelmetlenséget, kirohant a kertkapun. Menekülése után a szomszédoktól kért segítséget, miközben az elrablója még aznap este öngyilkosságot követett el: egy vonat elé ugrott. Natascha később megvásárolta a házat, ahol fogva tartották, a hírhedt pincerészt pedig betonnal töltette fel, hogy végleg lezárja múltjának ezen sötét szakaszát.

Alábbi cikkünkben a történelem leghirhedtebb emberrablásait vesszük górcső alá, amelyek az egész világ közvéleményét megrendítették.

A Lindbergh-bébi elrablása (1932)

Charles Lindbergh, a híres pilóta húsz hónapos kisfiát 1932-ben rabolták el New Jersey-i otthonukból, ami az akkori Amerika egyik legmegrázóbb bűnügyévé vált. A Lindbergh-bébi kétségbeesett keresés és a váltságdíj kifizetése ellenére a gyermek holttestét két hónappal később, a ház közelében találták meg. Az eset hatására alkották meg a szövetségi „Lindbergh-törvényt”, amely azóta is lehetővé teszi, hogy az FBI azonnal bekapcsolódhasson az államhatárokon átnyúló emberrablási ügyek nyomozásába.