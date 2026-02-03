A Húsvét-sziget rejtélyes óriásai: megrázó elmélet látott napvilágot

A Csendes-óceán közepén, a világ egyik legtávolabbi pontján, különös kőarcok figyelnek némán a tájra. A Húsvét-sziget – vagy ahogy a helyiek nevezik, Rapa Nui – nem trópusi strandjairól híresült el, hanem ezekről a rejtélyes, több tonnás, hosszúkás fejű szobrokról, a moai-król, amelyek máig zavarba ejtik a tudósokat.

Vajon mi lehet a Húsvét-sziget rejtélyes óriásainak a titka?

Fotó: f11photo / Shutterstock

A Húsvét-sziget első lakói feltehetően Polinéziából érkeztek.

A legelterjedtebb álláspont szerint a kőszobrok ősöket vagy törzsi vezetőket ábrázoltak.

A moai-k nagy része a földbe süllyedt.

Még mindig vita tárgyát képezik a szobrok tetején található, henger alakú vörös kőtömbök.

A moai-k szemét eredetileg fehér kagyló- és vörös korallbetétek alkották.

Több természeti jelenség is veszélyezteti a kőszobrok fennmaradását.

A Húsvét-sziget kőszobrai: néma óriások a világ végén

Kik készítették a Húsvét-sziget óriásait?

A szigetre az első lakók valószínűleg i.e. 400 és 800 között érkeztek Polinéziából. A holland felfedező, Jacob Roggeveen 1722 húsvétján fedezte fel újra a világ számára. Innen ered a sziget mai neve is. Ekkor a moai-k már évszázadok óta álltak, de a kultúra hanyatlóban volt. A szobrokat a Rapa Nui nép faragta a Rano Raraku nevű vulkán puha kőtömbjeiből, és valószínűleg 1200 és 1650 között zajlott az építésük.

A szobrászok komoly munkát végeztek: egy-egy szobor megformálása tucatnyi embert és heteket igényelt. A kráter környékén ma is több száz befejezetlen moai hever. Ez is arra utal, hogy a munkák gyakran megszakadtak, valószínűleg a társadalmi összeomlás idején.

Mit jelképeznek a Húsvét-sziget kőszobrai?

A legszélesebb körben elfogadott elmélet szerint a moai-k ősöket vagy törzsi vezetőket ábrázoltak. A Rapa Nui hitvilágban ezek az elődök isteni eredetűek voltak, haláluk után pedig továbbra is védelmezték a közösséget. Nem is véletlen, hogy szinte minden szobor a sziget belseje felé néz – a falvak irányába, mintha őrködnének az emberek felett.

Csak egy kivétel van: az Ahu Akivi nevű helyen hét moai néz az óceán felé. A legenda szerint ők a király hét felderítője, akiket a felkelő nap irányába küldtek, hogy új otthont találjanak a népnek. Ez a kivételes irányultság máig viták tárgya, de abban minden kutató egyetért, hogy a szobrok elhelyezése szoros kapcsolatban állt a hitvilággal és a közösségi élettel.