60 év után oldódott meg a rejtély: megtalálták a Hold felszínén az eltűntnek hitt leszállóegységet

A tudósok talán felfedeztek egy rég elveszettnek hitt szovjet leszállóegységet, több mint 60 évvel azután, hogy eltűnt a Hold felszínén.

Kiderült, hol lehet a Luna 9 végső nyughelye a Hold felszínén

1966. február 3-án a pilóta nélküli Luna 9 leszállóegység lett az első olyan űreszköz, amely lágy leszállást hajtott végre a Hold felszínén, három évvel az amerikai Apollo-küldetések előtt. Miután visszasugározta a Hold képét, az űreszköz akkumulátorai lemerültek, és a kaotikus leszállás azt jelentette, hogy végső helye rejtély maradt.

A tudósok azonban most úgy vélik, hogy végre megtalálták a Luna 9 nyughelyét. Egy gépi algoritmus segítségével a kutatócsoport a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter által készített több száz képet átvizsgálta, miközben a Hold felszínén található, nagyjából 5 km x 5 km-es területre összpontosították, amelyet a szovjetek eredetileg célba vettek. Végül az algoritmusuk számos korábban nem látott nyomot észlelt a felszínen.

A Hold Viharok Óceánja (Oceanus Procellarum) névre keresztelt területen a talajban zavarok látszódnak, amelyeket még a Luna 9 zuhanórepülése okozhatott.

Az 1969-es Apollo 11 küldetésben használt leszállóegységgel ellentétben a Luna 9 egy gömb alakú leszállókapszulát használt, amely jelentős sebességgel csapódott a Hold felszínének. Közvetlenül a becsapódás előtt a jármű beindította a fékezőmotorját és felfújta a légzsákjait, amelyek védték, miközben az 22 km/h sebességgel a földbe csapódott. A tudósok úgy vélik, hogy a jármű ezután többször is visszapattant a Hold alacsony gravitációja miatt, mielőtt megállt.

Napelemek nélkül a Luna 9 akkumulátorai mindössze három nappal később lemerültek, miután mindössze kilenc képet küldött vissza a Földre. A jármű pályájának rossz számításai és a különösen kaotikus leszállás miatt senki sem tudja biztosan, hogy végül hol kötött ki szovjet leszállóegység.

Azonban 2009-ben a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondája elkezdte sugározni a Hold első nagy felbontású képeit. A kutatók pedig úgy vélték, hogy valahol a több ezer fotó között kell lennie egy képnek, amely a Luna 9 leszállóhelyét mutatja, így kutatni kezdtek.