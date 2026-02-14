Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
60 év után oldódott meg a rejtély: megtalálták a Hold felszínén az eltűntnek hitt leszállóegységet

Hold
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 17:30
szovjet űrprogramholdi leszállóegység
A Luna 9 leszállóegység, mindössze 9 képet küldött vissza a Földre, mielőtt teljesen lemerült. Pontos holléte egészen idáig rejtély volt, de a tudósok most felfedeztek némi zavart a Hold felszínén.

A tudósok talán felfedeztek egy rég elveszettnek hitt szovjet leszállóegységet, több mint 60 évvel azután, hogy eltűnt a Hold felszínén.

60 év után megtalálták a Hold felszínén eltűnt leszállóegységet.
60 év után megtalálták a Hold felszínén eltűnt leszállóegységet. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Kiderült, hol lehet a Luna 9 végső nyughelye a Hold felszínén

1966. február 3-án a pilóta nélküli Luna 9 leszállóegység lett az első olyan űreszköz, amely lágy leszállást hajtott végre a Hold felszínén, három évvel az amerikai Apollo-küldetések előtt. Miután visszasugározta a Hold képét, az űreszköz akkumulátorai lemerültek, és a kaotikus leszállás azt jelentette, hogy végső helye rejtély maradt.

A tudósok azonban most úgy vélik, hogy végre megtalálták a Luna 9 nyughelyét. Egy gépi algoritmus segítségével a kutatócsoport a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter által készített több száz képet átvizsgálta, miközben a Hold felszínén található, nagyjából 5 km x 5 km-es területre összpontosították, amelyet a szovjetek eredetileg célba vettek. Végül az algoritmusuk számos korábban nem látott nyomot észlelt a felszínen.

A Hold Viharok Óceánja (Oceanus Procellarum) névre keresztelt területen a talajban zavarok látszódnak, amelyeket még a Luna 9 zuhanórepülése okozhatott.

Az 1969-es Apollo 11 küldetésben használt leszállóegységgel ellentétben a Luna 9 egy gömb alakú leszállókapszulát használt, amely jelentős sebességgel csapódott a Hold felszínének. Közvetlenül a becsapódás előtt a jármű beindította a fékezőmotorját és felfújta a légzsákjait, amelyek védték, miközben az 22 km/h sebességgel a földbe csapódott. A tudósok úgy vélik, hogy a jármű ezután többször is visszapattant a Hold alacsony gravitációja miatt, mielőtt megállt.

Napelemek nélkül a Luna 9 akkumulátorai mindössze három nappal később lemerültek, miután mindössze kilenc képet küldött vissza a Földre. A jármű pályájának rossz számításai és a különösen kaotikus leszállás miatt senki sem tudja biztosan, hogy végül hol kötött ki szovjet leszállóegység.

Azonban 2009-ben a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondája elkezdte sugározni a Hold első nagy felbontású képeit. A kutatók pedig úgy vélték, hogy valahol a több ezer fotó között kell lennie egy képnek, amely a Luna 9 leszállóhelyét mutatja, így kutatni kezdtek.

A tanulmányukban a kutatók egy, az északi szélesség 7,029° és a keleti szélesség –64,329° körüli helyszínt azonosítottak a Luna 9 lehetséges helyszíneként. A fő objektumtól 200 méteren belül szétszórva a kutatók számos kisebb nyomot is észleltek, amelyek a leszállóegység kidobott alkatrészei lehettek. Végül, amikor a tudósok összehasonlították potenciális helyet a Luna 9 által küldött képekkel, a horizont és az általános topográfia hihető egyezést mutatott.

Mindezek ellenére figyelmeztettek, ugyanis a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter képei nem elég tiszták ahhoz, hogy biztosak legyenek felfedezésükben. A további részletek megtudásához modernebb űrszondákkal végzett megfigyelésekre lesz szükség, változatos fényviszonyok mellett - írta a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
