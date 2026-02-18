Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hamvazószerdán kezdődik a 40 napos nagyböjti időszak.

A bűnbánat és a megújulás kezdete: minden, amit a hamvazószerda jelentőségéről tudni érdemes

egyházi ünnep
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 09:15
nagyböjthamvazószerda
A keresztény kultúrkörben a húsvétot megelőző negyvennapos bűnbánati időszak kezdete különleges spirituális tartalommal bír. Ez a nap, a hamvazószerda idén február 18-ra esik, kijelölve az utat a farsangi vigasságok végétől a feltámadás ünnepéig tartó elcsendesedés felé.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A hamvazószerda a nyugati egyházban mozgóünnep, amelynek időpontja a húsvétvasárnaptól visszaszámolt negyvenedik hétköznaphoz igazodik. Mivel a vasárnapok nem számítanak bele a böjti napokba, a tényleges naptári különbség negyvenhat nap. Ez a határvonal választja el a téltemető mulatságok zajos világát a befelé fordulás, az önmegtartóztatás és a lelki megtisztulás időszakától.

Hamvazószerda napján a pap hamuból keresztet rajzol a hívők homlokára.
Az anglofón országokban elterjedt szokás szerint a pap hamvazószerda napján hamuból keresztet rajzol a hívők homlokára. Ez a forma terjedt el Magyarországon is. 
Fotó: salouw / shutterstock
  • A nagyböjt kezdete: ez a nap zárja le a farsangot, és indítja el a húsvétig tartó 40 napos lelki felkészülést és önmegtartóztatást. 
  • A hamvazkodás: a hívők homlokára hamuból rajzolt kereszt az élet mulandóságára és a belső megújulás fontosságára emlékeztet. 
  • Szigorú böjt: hamvazószerdán tilos a húsfogyasztás, és a vallási előírás szerint naponta csak egyszer szabad jóllakni.

Mi az a hamvazószerda? A jeles nap történelmi gyökerei és a hamu szimbolikája

Az ünnep eredete az ókeresztény korig nyúlik vissza, amikor a súlyos bűnöket elkövetők nyilvános bűnbánatot tartottak. A bűnösök mezítláb, durva zsákruhába öltözve vonultak a templomba, ahol a püspök hamut szórt a fejükre, majd kiutasította őket a közösség szakrális teréből. Visszatérésükre csak nagycsütörtökön, a feloldozás után nyílt lehetőség. Bár a nyilvános vezeklés gyakorlata idővel visszaszorult, a hamuval való jelölés rituáléja fennmaradt, és a XI. század végén, II. Orbán pápa idején vált az egyetemes liturgia részévé.

A templomban hívek állnak sorba, hogy a pap hamut kenjen a homlokukra.
A hamunak a bűnbánó homlokára helyezése a halál szimbolikus felidézése, a megtérésre való felhívás, az újjászületés szimbóluma, az emberi szegénység jelképe és Isten irgalmasságának jele.
Fotó: Claude TRUONG-NGOC / wikipedia 

A szertartás alapanyaga az előző évi virágvasárnapi szentelt barka elégetéséből származó hamu. A pap a hívek homlokára keresztet rajzol e porral, miközben az emberi lét végességére emlékeztet: 

Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel.” (Teremtés könyve 3:19)

Ez a gesztus nem a reménytelenséget sugallja, hanem a mulandóság elfogadását és a belső megújulás szükségességét hangsúlyozza. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a tisztító erőt, amely képessé teszi az embert a bűnbánatra.

Szigorú böjt és liturgikus hagyományok

A hamvazószerda a katolikus egyházban a két legszigorúbb böjti nap egyike. A szabályok szerint a tizennyolc és hatvan év közötti hívők naponta háromszor étkezhetnek, de csupán egyszer lakhatnak jól, a húsfogyasztástól való tartózkodás pedig tizennégy éves kortól kötelező. Ez a fizikai megvonás a vallási felfogás szerint segíti a szellemi éberséget és a lemondás gyakorlását, ami a nagyböjt egészét végigkíséri.

A templomi liturgia során a bűnbánat lila színe dominál, az oltárokat dísztelenül hagyják, a dicsőítő énekek és az örömöt kifejező „Alleluja” pedig a feltámadás ünnepéig, vagyis húsvétig elnémulnak. A hamvazkodás (régi népi nevén hamvazás) során kapott jel nem csupán egyházi előírás, hanem a hívő ember vállalása a változásra.

A hamvazószerrdát és a farsangot jelképező alakok egy 1878-as metszeten.
Egy 1878-as metszet, amelyen a feketébe öltözött nő a hamvazószerdát szimbolizálja, a háta mögött pedig két Mardi Gras jelmezes alak tűnik el, jelképezve a farsangi időszak végét.
Fotó: profimedia

Magyar népszokások és a „szárazszerda” hagyományai

A magyar néphagyományban a hamvazószerdát számos egyéb elnevezéssel is illették, hívták többek között szárazszerdának, böjtfőnek vagy böjtfogószerdának is. A népi hiedelemvilágban a szentelt hamunak mágikus, gyógyító erőt tulajdonítottak. Sokan úgy tartották, hogy aki hamvazkodik, azt elkerüli a fejfájás az év hátralévő részében, de előfordult, hogy a hamut az állatok elé szórták vagy a földekre vitték a jobb termés reményében.

Érdekes ellentmondás a népi kalendáriumban a hamvazószerdát követő „torkos csütörtök” vagy „kövércsütörtök”. Bár a böjt már megkezdődött, a paraszti kultúrában ezen a napon még engedélyezett volt a farsangról maradt bőséges ételek elfogyasztása, hogy semmi ne menjen kárba a hosszú megtartóztatás előtt. Ezt követően azonban a konyhákban is beköszöntött a puritán világ: a zsíros edényeket alaposan elmosták, és a húsételeket felváltották a tésztafélék, a kása, a savanyú káposzta és a hüvelyesek.

Hamvazószerdán melegvérű állatok (például sertés, marha, baromfi, stb.) húsát, zsíros ételeket TILOS fogyasztani, ezen a napon hagyományosan olajjal, vagy vajjal főztek.

Amit szigorú böj idején LEHET enni: a hidegvérű állatnak számító halat, tojást, tejterméket (szigorúbb böjtöt követők ezt sem fogyasztják), a böjti étrend jellemzően főzelékekből, kásákból, tésztákból, levesekből áll. Hagyományosan a legszigorúbb böjt a száraz kenyér és víz fogyasztását jelentette. 

A hamvazószerda tehát egyfajta spirituális kapu. Átlépve rajta a külvilág zaját felváltja a csend, a bőség helyére a mértékletesség lép. Legyen szó vallási meggyőződésről vagy kulturális hagyományőrzésről, ez a nap lehetőséget ad arra, hogy megálljunk, és átgondoljuk az értékeinket, felkészítve önmagunkat a tavaszi megújulásra.

Az alábbi videóban Mark Wahlberg beszél a hitéről hamvazószerdán:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu