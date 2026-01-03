Videón a világ legmagányosabb Mekije: évtizedek óta áll elhagyatva a gyorsétterem

Sokan a világ legmagányosabb McDonald’saként hivatkoznak az alaszkai Adak városában álló – és egyébként több mint 30 éve bezárt – gyorsétteremre, aminek az ablakában még most is leolvashatók az 1994-es árak.

Elhagyatott McDonald’s Alaszkában Fotó: YouTube

1994-ben zárta be a kapuit a magányos McDonald’s – a várossal együtt

Adak Alaszka, és így az Amerikai Egyesült Államok legnyugatabbra fekvő települése. Évtizedeken keresztül egy tengerészeti bázisnak adott otthont, amelynek a hidegháború alatt nagy jelentősége volt, mint tengeralattjáró megfigyelő állomásnak. Nem csak katonák éltek itt, de a családjaikat is itt szállásolták el, emiatt igyekeztek valódi kis közösséget kialakítani a távoli szigeten.

A település fénykorában 6000 lakosnak adott otthont. Volt itt főiskola, mozi, görkorcsolya-pálya, bowling-pálya, uszoda, egy hobbiautós bolt és a fentebb már említett McDonald’s gyorsétterem is, ami 1986-ban nyitotta meg kapuit. 1990-ben egy vadonatúj kórházat is átadtak – hogy aztán pár évvel később bezárhassanak mindent.

1994-ben érkezett el a fordulópont: ekkor csökkentették radikálisan a katonai bázis személyzetét. Rengetegen elköltöztek, ami miatt az üzletek többsége is bezárt. Aztán 1997-ben a bázis is végleg megszűnt. Manapság mindössze 170-en laknak a településen, amit megközelíteni sem egyszerű: hetente kétszer indul ide repülőjárat az alaszkai Anchorage-ból, más hivatalos közlekedési mód nincsen.



