Ezek a világ legfélelmetesebb helyszínei, garantáltan megfagy az ereidben a vér

A világ legfélelmetesebb helyszínei nem csupán a borzongásról szólnak, hanem arról is, hogy milyen történetek és titkok lapulnak a felszín alatt. Ha vonz a hátborzongató múlt, a kísérteties hangulat és a természet ijesztő szépsége, ezek a helyek garantáltan próbára teszik a bátorságodat.

Ezek a világ legfélelmetesebb helyszínei, ahol nem szívesen tartózkodnál sokáig

Fotó: wikipedia

Legendák, tragédiák és különös jelenségek kísérik ezeket a helyeket a világ minden táján.

A látogatók gyakran nemcsak a látványtól, hanem a helyek történelmi súlyától is megborzonganak.

A lista a veszélyes hegyi utaktól a kísértetjárta szállásokig mutatja be a legfélelmetesebb célpontokat.

Íme a világ legfélelmetesebb helyszínei

Az Észak-Yungas út, Bolívia

A bolíviai La Pazból Coroicóba vezető Észak-Yungas út egy hátborzongatóan veszélyes útszakasz, amely több mint 4500 méteres magasságban kanyarog az Amazonas meredélyes esőerdőin keresztül. A mindössze egy sáv széles, korlátok nélküli út a magas tengerszint feletti magasság, a gyakori eső és köd miatti korlátozott látási viszonyok miatt kapta a "Halál Útja" becenevet.

Bár korábban évente több száz halálos áldozatot követelt, ma már inkább a kalandvágyó hegyi kerékpárosok kedvelt célpontja, mintsem a gépjárműforgalom fő útvonala. Ennek ellenére bőven megérdemli, hogy a világ legfélelmetesebb helyszínei (https://www.life.hu/archiv/2016/10/a-vilag-legfelelmetesebb-helyei-masodik-resz) között szerepeljen.

A bolíviai Észak-Yungas út, amelyet járművek roncsai szegélyeznek a mélyben

Fotó: wikipedia

A Babák szigete, Mexikó

Xochimilco, bár történelmi jelentőségű és az UNESCO Világörökség része, leginkább a rejtélyes Isla de las Muñecas-ról, vagyis a "Babák szigetéről" nevezetes. A városrész számos csatornája között megbújó apró sziget arról híres, hogy fáin és a fűben több száz baba – és testrészeik – lógnak és hevernek szerteszét.

Bár inkább egy horrorfilm díszletére hasonlít, ez a chinampa (egyfajta mesterséges sziget) egykor egy Julian Santa Barrera nevű férfi otthona volt. Miután egy halott kislányt talált az egyik közeli csatornában, Barrera elkezdte gyűjteni és kihelyezni a játékokat abban a reményben, hogy elűzi a gonosz szellemeket. A bátor látogatók csónakot bérelhetnek, megpróbálhatják rávenni a vezetőt a sziget felkeresésére, miközben biztonságosan, a vízről megtekinthetik a babákat.