Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Darvaza-kráter, vagyis a Pokol Kapuja a világ legfélelmetesebb helyeinek egyike.

Ezek a világ legfélelmetesebb helyszínei, garantáltan megfagy az ereidben a vér

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 12:45
nagyvilághátborzongató
A világ tele van gyönyörű és izgalmas helyekkel, de akadnak olyan pontok is a térképen, ahol a borzongás és a félelem az úr. Cikkünkben bemutatjuk a világ legfélelmetesebb helyszíneit, ahol még a lélek is beleborzong.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A világ legfélelmetesebb helyszínei nem csupán a borzongásról szólnak, hanem arról is, hogy milyen történetek és titkok lapulnak a felszín alatt. Ha vonz a hátborzongató múlt, a kísérteties hangulat és a természet ijesztő szépsége, ezek a helyek garantáltan próbára teszik a bátorságodat.

A mexikói Babák szigete a világ legfélelmetesebb helyszíneinek egyike.
Ezek a világ legfélelmetesebb helyszínei, ahol nem szívesen tartózkodnál sokáig
Fotó: wikipedia
  • Legendák, tragédiák és különös jelenségek kísérik ezeket a helyeket a világ minden táján.
  • A látogatók gyakran nemcsak a látványtól, hanem a helyek történelmi súlyától is megborzonganak.
  • A lista a veszélyes hegyi utaktól a kísértetjárta szállásokig mutatja be a legfélelmetesebb célpontokat.

Íme a világ legfélelmetesebb helyszínei

Az Észak-Yungas út, Bolívia

A bolíviai La Pazból Coroicóba vezető Észak-Yungas út egy hátborzongatóan veszélyes útszakasz, amely több mint 4500 méteres magasságban kanyarog az Amazonas meredélyes esőerdőin keresztül. A mindössze egy sáv széles, korlátok nélküli út a magas tengerszint feletti magasság, a gyakori eső és köd miatti korlátozott látási viszonyok miatt kapta a "Halál Útja" becenevet.

Bár korábban évente több száz halálos áldozatot követelt, ma már inkább a kalandvágyó hegyi kerékpárosok kedvelt célpontja, mintsem a gépjárműforgalom fő útvonala. Ennek ellenére bőven megérdemli, hogy a világ legfélelmetesebb helyszínei (https://www.life.hu/archiv/2016/10/a-vilag-legfelelmetesebb-helyei-masodik-resz) között szerepeljen.

A rnedkívül veszélyes bolíviai Észak-Yungas út
A bolíviai Észak-Yungas út, amelyet járművek roncsai szegélyeznek a mélyben
Fotó: wikipedia

A Babák szigete, Mexikó

Xochimilco, bár történelmi jelentőségű és az UNESCO Világörökség része, leginkább a rejtélyes Isla de las Muñecas-ról, vagyis a "Babák szigetéről" nevezetes. A városrész számos csatornája között megbújó apró sziget arról híres, hogy fáin és a fűben több száz baba – és testrészeik – lógnak és hevernek szerteszét.

Bár inkább egy horrorfilm díszletére hasonlít, ez a chinampa (egyfajta mesterséges sziget) egykor egy Julian Santa Barrera nevű férfi otthona volt. Miután egy halott kislányt talált az egyik közeli csatornában, Barrera elkezdte gyűjteni és kihelyezni a játékokat abban a reményben, hogy elűzi a gonosz szellemeket. A bátor látogatók csónakot bérelhetnek, megpróbálhatják rávenni a vezetőt a sziget felkeresésére, miközben biztonságosan, a vízről megtekinthetik a babákat.

Gomantong-barlang, Malajzia

A malajziai Gomantong-barlangok lenyűgöző geológiai képződmények, ahol a mészkőfalak egyes helyeken akár 90 méter magasra is nyúlnak, de a látogatók gyakran a legundorítóbb vadonélményként írják le a helyszínt. A barlang több mint kétmillió denevér otthona, vagyis elképzelhetetlenül vastag a guanóréteg (denevérürülék) a talajon, ráadásul megkapaszkodni sem lehet, mert a korlátok sem sokkal tisztábbak.

Ha valaki túljut a denevérürüléken, több millió malajziai csótánnyal találkozhat, amelyek mindenütt ott vannak. Ha valaki még így is elviselné a denevérek szagát és a lábán mászkáló csótányokat, más "csodálatos" lényekkel is összefuthat, mint például kígyókkal, skorpiókkal, édesvízi rákokkal és a hírhedt óriás scutigera százlábúakkal, amelyek legalább 7,5 centiméter hosszúak és mérgezőek.

A félelmetes borneói Gomantong-barlang.
A borneói Gomantong-barlang, ahol csótányok és denevérek milliói hemzsegnek
Fotó: wikipedia

A Pokol kapuja, Türkmenisztán

A türkmén Karakum sivatag közepén található a "Pokol Kapuja", egy 70 méter széles kráter, amely a helyiek szerint soha nem alszik ki. Amikor szovjet tudósok 1971-ben olaj után kutattak, véletlenül egy metánmezőre bukkantak, aminek következtében a fúrótorony életlenül beomlott, létrehozva a krátert melyből azóta is veszélyes gázokat enged a levegőbe. A tudósok úgy döntöttek, hogy a metán elégetése céljából meggyújtják a krátert, de az több mint 50 éve folyamatosan ég.

A lángoló kráter éjszaka, a sivatag sötétjében különösen lenyűgöző látványt nyújt, mintha valóban az alvilág bejárata nyílna meg a szemünk előtt. Az évtizedek óta tartó égés egyedi és bizarr természeti jelenséggé tette a "Pokol kapuját", amely a világ minden tájáról vonzza a kíváncsi utazókat.

Kapucinusok katakombája, Olaszország

A világ számos katakombája közül a szicíliai Catacombe dei Cappuccini (kapucinus katakombák) az egyik leghátborzongatóbb. Ez a félelmetes hely a XVI. század végén jött létre, amikor a kapucinus kolostor temetője megtelt. Eredetileg csak szerzetesek számára szánták végső nyughelynek, de miután elterjedt a hely természetes mumifikálódási folyamatainak a híre, a helyi polgárok számára státuszszimbólummá vált, hogy ott leljenek végső nyugalomra.

Ennek eredményeként a földalatti sírokban ma mintegy 8000 mumifikált test található külön folyosókra osztva, egyet a szerzeteseknek, egyet a mesterembereknek, egyet a gyermekeknek és egyet a szüzeknek fenntartva. A holttesteket egyfajta kiállításként láthatjuk, ahogy a legszebb ruháikban és groteszk módon élethű pózokban elrendezve alusszák örök álmukat.

A kapucinusok katakombája egy régi fotón egy szerzetessel.
A kapucinusok katakombája egy régi fotón - már akkor sem volt egy megnyugtató helyszín
Fotó: wikipedia

Aokigahara-erdő, Japán

A Fuji-hegy lábánál elterülő, látszólag békés Aokigahara-erdő rendkívül félelmetes, hátborzongató, egyben szomorú múlttal rendelkezik. A köznyelvben csak "Öngyilkos Erdőként" ismert Aokigahara a világ második leggyakoribb öngyilkossági helyszíne (a Golden Gate híd után) – csak 2010-ben 247 ember kísérelte meg itt kioltani az életét. Egyesek azzal magyarázzák ezt a tragikus jelenséget, hogy a japán mitológiában az erdő a démonok lakhelye.

Mások az erdő sűrűségére, illetve vulkáni talajára mutatnak rá, ami magába szívja a hangokat és rendkívül megkönnyíti az eltévedést – sok túrázó ezért szalaggal vagy kötéllel jelöli az útját, hogy könnyebben visszataláljon. Ez, a labirintusszerű erdőben elszórt ruhadarabokkal és levelekkel együtt, hátborzongató hangulatot kölcsönöz Aokigaharának, ami garantáltan a csontjaidig hatol. 

Nézd meg a videót az Aokigahara-erdőről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu