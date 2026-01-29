Véget érhet az UFO-őrület: ha nem sietnek az idegenek, amire megjelennek, már senkit sem érdekelnek majd

Az azonosítatlan repülő tárgyak, ismertebb nevükön UFO-k, régóta foglalkoztatják a közvéleményt, végtelen vitákat, dokumentumfilmeket szülve és találgatásokat váltva ki. Egy podcast-műsorvezető, Joe Rogan mégis úgy véli, hogy mindez összeomolhat, ha nem lépnek hamarosan a földönkívüliek.

Bizonyítékok hiányában elhalhat az UFO-k körüli őrület Fotó: Unsplash.com

Haldoklik az UFO-őrület

A Joe Rogan Experience című műsorban Tom Segura humoristával beszélgetve a műsorvezető hitetlenkedve magyarázta, hogy az UFO-hírek nem uralják a címlapokat. Ez számára a közérdeklődés veszélyes csökkenését jelzi, ami akár teljesen el is olthatja az UFO-őrületet.

Rogan frusztrációja a médiával szembeni növekvő bizalmatlanságból fakad. Azt állítja, hogy még akkor is, ha érdekes UFO-észlelések kerülnek felszínre, a történetek ritkán kapják meg a megérdemelt figyelmet. A média óvatos vagy elutasító megközelítése arra kényszeríti az embereket, hogy több bizonyítékot akarjanak, amit eddig szinte soha nem kaptak meg.

Abban a pillanatban, amikor az idegenek megjelennek, mindenkit érdekelni fognak. Addig ez haldoklik

– tette hozzá a műsorvezető.

Segura is egyetértett azzal, hogy az emberek kézzelfogható bizonyítékokra vágynak.

A földönkívüliek jelenthetik a végső bizonyítékot

Rogan számára a megoldás egyszerű: az idegeneknek hiteles módon kell megjelenniük. Hozzátette, hogy a találgatások és az ellenőrizetlen jelentések már nem elégítik ki a közvéleményt, különösen a digitális félretájékoztatás korában.

Az emberek elveszítik a bizalmukat mindenben... Ha az UFO-k valóban léteznek, és azt akarjuk, hogy az emberek törődjenek velük, akkor meg kell mutatniuk magukat, különben minden felhajtás elhal

– magyarázta.

Erre fordulópontként tekint az UFO-k körüli vitában, azt állítva, hogy a következő évtizedben vagy az érdeklődés drámai fellendülése, vagy a narratíva teljes összeomlása várható. Rogan véleménye szerint nagy a tét, ugyanis bizonyítékok nélkül az UFO-rejtély csak egy újabb elfeledett különlegességgé válhat.

A műsorvezető szerint az emberek egyre szkeptikusabbak a hivatalos jelentésekkel és tudományos kijelentésekkel szemben. Ez a szkepticizmus megnehezíti az UFO-történetek terjedését, és még a meggyőző bizonyítékok is egy megosztott közönséggel találják magukat szemben – írta az IBT.