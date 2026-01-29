Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Véget érhet az UFO-őrület: ha nem sietnek az idegenek, amire megjelennek, már senkit sem érdekelnek majd

földönkívüli
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 12:15
UFObizonyíték
Az UFO-k rejtélye évtizedek óta foglalkoztatja az embereket, mostanában azonban egyre ritkábban kerülnek az észlelések a címlapokra. Egy műsorvezető szerint ha mindez így folytatódik, akár teljesen ki is halhat az érdeklődés a földönkívüliek iránt.

Az azonosítatlan repülő tárgyak, ismertebb nevükön UFO-k, régóta foglalkoztatják a közvéleményt, végtelen vitákat, dokumentumfilmeket szülve és találgatásokat váltva ki. Egy podcast-műsorvezető, Joe Rogan mégis úgy véli, hogy mindez összeomolhat, ha nem lépnek hamarosan a földönkívüliek.

Bizonyítékok hiányában elhalhat az UFO-k körüli őrület
Bizonyítékok hiányában elhalhat az UFO-k körüli őrület Fotó: Unsplash.com 

Haldoklik az UFO-őrület

A Joe Rogan Experience című műsorban Tom Segura humoristával beszélgetve a műsorvezető hitetlenkedve magyarázta, hogy az UFO-hírek nem uralják a címlapokat. Ez számára a közérdeklődés veszélyes csökkenését jelzi, ami akár teljesen el is olthatja az UFO-őrületet.

Rogan frusztrációja a médiával szembeni növekvő bizalmatlanságból fakad. Azt állítja, hogy még akkor is, ha érdekes UFO-észlelések kerülnek felszínre, a történetek ritkán kapják meg a megérdemelt figyelmet. A média óvatos vagy elutasító megközelítése arra kényszeríti az embereket, hogy több bizonyítékot akarjanak, amit eddig szinte soha nem kaptak meg.

Abban a pillanatban, amikor az idegenek megjelennek, mindenkit érdekelni fognak. Addig ez haldoklik

– tette hozzá a műsorvezető.

Segura is egyetértett azzal, hogy az emberek kézzelfogható bizonyítékokra vágynak.

A földönkívüliek jelenthetik a végső bizonyítékot

Rogan számára a megoldás egyszerű: az idegeneknek hiteles módon kell megjelenniük. Hozzátette, hogy a találgatások és az ellenőrizetlen jelentések már nem elégítik ki a közvéleményt, különösen a digitális félretájékoztatás korában.

Az emberek elveszítik a bizalmukat mindenben... Ha az UFO-k valóban léteznek, és azt akarjuk, hogy az emberek törődjenek velük, akkor meg kell mutatniuk magukat, különben minden felhajtás elhal

– magyarázta.

Erre fordulópontként tekint az UFO-k körüli vitában, azt állítva, hogy a következő évtizedben vagy az érdeklődés drámai fellendülése, vagy a narratíva teljes összeomlása várható. Rogan véleménye szerint nagy a tét, ugyanis bizonyítékok nélkül az UFO-rejtély csak egy újabb elfeledett különlegességgé válhat.

A műsorvezető szerint az emberek egyre szkeptikusabbak a hivatalos jelentésekkel és tudományos kijelentésekkel szemben. Ez a szkepticizmus megnehezíti az UFO-történetek terjedését, és még a meggyőző bizonyítékok is egy megosztott közönséggel találják magukat szemben – írta az IBT.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
