„Sok sikert az UFO-kkal” Magára hagyták a pilótát az idegenekkel

Előkerült egy felvétel arról a pillanatról, amikor magára hagytak egy pilótát az UFO-kkal, miután jelentette, hogy idegeneket észlelt. A pilóta ekkor a Rhode Island-i égbolton körözött.

Nem vették komolyan a pilóta UFO-észlelését / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

UFO-t észlelt, jelentette, majd magára hagyták

A videón a légiforgalmi irányítás meghökkentő reakciója hallható, miután a pilóta tudatta, UFO jelent meg előtte, amely „Úgy tűnik, mozdulatlanul áll”. A titokzatos tárgy, amelyet egy ezüsttartályhoz hasonlított, mellette lebegett.

Úgy tűnik, mint egy furcsa, apró tárgy, ami mellett elsuhantunk. Egy kis ezüst tartály. Tudják, mi lehet az?

- idézi a pilóta beszámolóját a forgalomirányításnak a Post. A pilóta egy Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II gépet vezetett, amelyben akár öt utas is elfér.

Hozzátette, hogy a meghökkentő tárgy látszólag semmihez sem volt rögzítve, csak lebegett a levegőben.

„Ijesztő” - válaszolta az egyik irányító, mire egy másik hozzátette:

Sok sikert az UFO-kal!

A Rhode Island feletti incidens októberben történt, a felvétel azóta vírusként terjed a világhálón.