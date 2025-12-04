A tudósok is csak hüledeznek: hihetetlen, mit fedeztek fel egy 50-es évekbeli képen

UFO jelenségekre bukkanhattak az 1950-es évekből. A tudósok szerint mesterséges objektumokat véltek felfedezni azokból az időkből, amikor meg nem volt emberek által használt műholdak.

UFO-kra bukkanhattak az 1950-es évekből Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

UFO-k az 1950-es évekből

A tudósok összefüggést találtak a folytonos fényképek és a bejelentett UFO-események között, amelyről először a „Reality Check with Ross Coulthart” számolt be. A Palomar Obszervatórium tudósai az 1950-es évek fényképeit tanulmányozva szokatlan, csillagszerű villanásokat fedeztek fel, amelyek egy órán belül megjelentek és eltűntek. A tudósok hozzátették, hogy ezeket az átmeneti objektumokat évekkel az első ember alkotta műhold felbocsátása előtt rögzítették.

Az átmeneti objektumokat csillagszerű objektumokként írták le, amelyek egy fotón megjelennek, de a következő, ugyanazon égterületről készült fotón már eltűnnek.

Kizártunk néhány prózai magyarázatot, ami azt jelenti, hogy legalább meg kell fontolnunk annak a lehetőségét, hogy ezek valahonnan származó mesterséges objektumok lehetnek

– mondta Stephen Bruehl a Vanderbilt Egyetemről. A kutatók elmondták, hogy megvizsgálták az 1949 és 1957 között végzett első Palomar Observatory Sky Survey digitális csillagászati lemezeit. A csillagászati lemezek üveglemezeket használtak az éjszakai égbolt képeinek rögzítésére.

A tudósok egyéb kutatásai között szerepelt egy több mint 2700 napra kiterjedő adathalmaz összeállítása, amelyben összehasonlították a tranziens észlelések dátumait a föld feletti nukleáris kísérletek dátumaival és az UAP-jelentések számával. Arra a következtetésre jutottak, hogy az átmeneti aktivitás mértéke minden további UAP-megfigyelés esetén 8,5%-kal nőtt.

Eredményeink további empirikus alátámasztást nyújtanak az UAP-jelenség valódiságához és annak lehetséges kapcsolatához a nukleáris fegyverekkel, szemtanúi beszámolók mellett további adatokkal is alátámasztva azt

– tették hozzá a tudósok.

A tanulmányt októberben szakértők vizsgálták át, a NewsNation „Reality Check” című műsora augusztusban, a tanulmány első megjelenése után beszélt az egyik kutatóval. Elmondta, hogy a tanulmányt egy konkrét, az 1950-es évek elején történt észlelés ihlette.