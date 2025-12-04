A tudósok is csak hüledeznek: hihetetlen, mit fedeztek fel egy 50-es évekbeli képen

UFO jelenségekre bukkanhattak az 1950-es évekből. A tudósok szerint mesterséges objektumokat véltek felfedezni azokból az időkből, amikor meg nem volt emberek által használt műholdak.
A tudósok összefüggést találtak a folytonos fényképek és a bejelentett UFO-események között, amelyről először a „Reality Check with Ross Coulthart” számolt be. A Palomar Obszervatórium tudósai az 1950-es évek fényképeit tanulmányozva szokatlan, csillagszerű villanásokat fedeztek fel, amelyek egy órán belül megjelentek és eltűntek. A tudósok hozzátették, hogy ezeket az átmeneti objektumokat évekkel az első ember alkotta műhold felbocsátása előtt rögzítették.
Az átmeneti objektumokat csillagszerű objektumokként írták le, amelyek egy fotón megjelennek, de a következő, ugyanazon égterületről készült fotón már eltűnnek.
Kizártunk néhány prózai magyarázatot, ami azt jelenti, hogy legalább meg kell fontolnunk annak a lehetőségét, hogy ezek valahonnan származó mesterséges objektumok lehetnek
– mondta Stephen Bruehl a Vanderbilt Egyetemről. A kutatók elmondták, hogy megvizsgálták az 1949 és 1957 között végzett első Palomar Observatory Sky Survey digitális csillagászati lemezeit. A csillagászati lemezek üveglemezeket használtak az éjszakai égbolt képeinek rögzítésére.
A tudósok egyéb kutatásai között szerepelt egy több mint 2700 napra kiterjedő adathalmaz összeállítása, amelyben összehasonlították a tranziens észlelések dátumait a föld feletti nukleáris kísérletek dátumaival és az UAP-jelentések számával. Arra a következtetésre jutottak, hogy az átmeneti aktivitás mértéke minden további UAP-megfigyelés esetén 8,5%-kal nőtt.
Eredményeink további empirikus alátámasztást nyújtanak az UAP-jelenség valódiságához és annak lehetséges kapcsolatához a nukleáris fegyverekkel, szemtanúi beszámolók mellett további adatokkal is alátámasztva azt
– tették hozzá a tudósok.
A tanulmányt októberben szakértők vizsgálták át, a NewsNation „Reality Check” című műsora augusztusban, a tanulmány első megjelenése után beszélt az egyik kutatóval. Elmondta, hogy a tanulmányt egy konkrét, az 1950-es évek elején történt észlelés ihlette.
– Így jött például Stephennek az az ötlete, hogy »nézzük meg ezt« – mondta Beatriz Villarroel, a Nordic Institute for Theoretical Physics csillagásza augusztusban a NewsNation Ross Coulthartjának.
– Ha igaz, hogy ezek a tranziens jelenségek összefüggenek az UFO-eseményekkel, akkor látható lesz a korreláció, és ő megtalálja, meglátja az adatokban - olvasható a Newnation cikkében.
