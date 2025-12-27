Kitalálod hányan kellenek egy csókrekord megdöntéséhez? Sokkoló szilveszteri világrekordok

A következő szilveszteri világrekordok között akad látványos, elképesztően hangos, sőt: teljesen őrült is. Ezek után máshogy nézel majd az év utolsó napjára. Tényleg volt, aki 130 kilométert futott szilveszter éjjel? Igen. És volt olyan is, aki 50.000 emberrel koccintott egyszerre. A szilveszter világszerte különleges nap –úgy tűnik sokan nem csak a múlt év búcsúztatására, se világcsúcsok döntögetésére is szánják az éjszakát.
Egyetlen tűzijáték, ami 56 percig tart! Ez nem hollywoodi túlzás, hanem a valóság: az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Ras Al Khaimah városa 2020-ban világrekordot döntött, amikor egy majdnem egyórás, non-stop tűzijátékkal köszöntötték az új évet.
A produkcióhoz több mint 12.000 pirotechnikai egységet használtak, és annyira precízen időzítették őket, hogy szinkronban mozgott a zene ritmusával. A cél? Hivatalosan is beírni magukat a Guinness Rekordok Könyvébe. Spoiler: sikerült.
A legnagyobb közös újévi koccintás rekordját Spanyolországban állították fel, ahol 2015-ben 47.863 ember emelte egyszerre poharát éjfélkor. A város egy egész stadiont töltött meg pezsgővel (és lelkesedéssel), hogy egy nemzetközi borkongresszus apropóján megdöntsék a csúcstartók listáját.
2016-ban a Fülöp-szigeteken 22.000 ember kiáltotta egyszerre, hogy „Happy New Year!” – ezt pedig hivatalosan is dokumentálták drónnal, hangrögzítőkkel és Guinness-ellenőrökkel. A tömeg egy tengerparti koncerten gyűlt össze, és a kiáltás pillanata szó szerint megremegtette a hangfalakat.
Japánban 2013-ban több mint 2.000 ember állt össze egy óra alakú formációban, amelynek mutatói is élő emberek voltak – és minden percben azért lépdeltek, hogy jelezzék az idő múlását egészen éjfélig. Mindezt felülnézeti kamerákkal közvetítették, így a világ bármely pontján követhető volt az emberi időgép.
Ez a világrekord egyszerre volt lenyűgöző logisztikai bravúr és egy szokatlanul csendes, mégis látványos szilveszteri program.
Az USA-beli Orlando vidámparkjában 2010-ben egy „közös csók-rekord” keretében több mint 1.400 pár csókolózott pontosan éjfélkor. A szabály az volt, hogy legalább 10 másodpercig tartson a csók, és ne a színpadon, hanem „tiszta szívből” történjen. Az esemény célja az volt, hogy az új évet a szerelem jegyében indítsák, egy szilveszteri csókkal – és volt olyan pár, aki ott ismerkedett meg.
Mert minden őrült ötlet mögött ott a közös élmény. Ezek az emberek szilveszter este – akármilyen abszurd dologba is fogtak – egy pillanatra lelassították az időt, és valami különlegeset hoztak létre.
