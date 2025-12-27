KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kitalálod hányan kellenek egy csókrekord megdöntéséhez? Sokkoló szilveszteri világrekordok

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 11:45
A szilveszter nemcsak a buliról és a pezsgőről szól – hanem néhány egészen elképesztő mutatványról is! Olyan szilveszteri világrekordok következnek, amelyeket nem szoktak minden koccintásnál felemlegetni, – pedig szinte hihetetlenek, sőt, néha kicsit bizarrak is.
Ripszám Boglárka
A következő szilveszteri világrekordok között akad látványos, elképesztően hangos, sőt: teljesen őrült is. Ezek után máshogy nézel majd az év utolsó napjára. Tényleg volt, aki 130 kilométert futott szilveszter éjjel? Igen. És volt olyan is, aki 50.000 emberrel koccintott egyszerre. A szilveszter világszerte különleges nap –úgy tűnik sokan nem csak a múlt év búcsúztatására, se világcsúcsok döntögetésére is szánják az éjszakát.

A Guinness World Records több szilveszteri világrekordot felügyelt
A Guinness World Records számos szilveszteri világrekordot hitelesített
Fotó: Anna Svetlova /  Shutterstock 

Íme a legemlékezetesebb szilveszteri világrekordok

1. A világ leghosszabb tűzijátéka – egy város, ami szó szerint izzott újévkor

Egyetlen tűzijáték, ami 56 percig tart! Ez nem hollywoodi túlzás, hanem a valóság: az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Ras Al Khaimah városa 2020-ban világrekordot döntött, amikor egy majdnem egyórás, non-stop tűzijátékkal köszöntötték az új évet.

A produkcióhoz több mint 12.000 pirotechnikai egységet használtak, és annyira precízen időzítették őket, hogy szinkronban mozgott a zene ritmusával. A cél? Hivatalosan is beírni magukat a Guinness Rekordok Könyvébe. Spoiler: sikerült.

2. A legtöbb egyszerre koccintó ember

A legnagyobb közös újévi koccintás rekordját Spanyolországban állították fel, ahol 2015-ben 47.863 ember emelte egyszerre poharát éjfélkor. A város egy egész stadiont töltött meg pezsgővel (és lelkesedéssel), hogy egy nemzetközi borkongresszus apropóján megdöntsék a csúcstartók listáját.

3. A legtöbb ember, aki egyszerre kiabálta, hogy „Boldog új évet!”

2016-ban a Fülöp-szigeteken 22.000 ember kiáltotta egyszerre, hogy „Happy New Year!” – ezt pedig hivatalosan is dokumentálták drónnal, hangrögzítőkkel és Guinness-ellenőrökkel. A tömeg egy tengerparti koncerten gyűlt össze, és a kiáltás pillanata szó szerint megremegtette a hangfalakat. 

4. A legnagyobb élő óra – emberekből kirakva!

Japánban 2013-ban több mint 2.000 ember állt össze egy óra alakú formációban, amelynek mutatói is élő emberek voltak – és minden percben azért lépdeltek, hogy jelezzék az idő múlását egészen éjfélig. Mindezt felülnézeti kamerákkal közvetítették, így a világ bármely pontján követhető volt az emberi időgép.

Ez a világrekord egyszerre volt lenyűgöző logisztikai bravúr és egy szokatlanul csendes, mégis látványos szilveszteri program.

5. A legtöbb újévi csók – romantikus, vagy kicsit sok?

Az USA-beli Orlando vidámparkjában 2010-ben egy „közös csók-rekord” keretében több mint 1.400 pár csókolózott pontosan éjfélkor. A szabály az volt, hogy legalább 10 másodpercig tartson a csók, és ne a színpadon, hanem „tiszta szívből” történjen. Az esemény célja az volt, hogy az új évet a szerelem jegyében indítsák, egy szilveszteri csókkal – és volt olyan pár, aki ott ismerkedett meg.

Miért szeretjük a szilveszteri világrekordokat?

Mert minden őrült ötlet mögött ott a közös élmény. Ezek az emberek szilveszter este  – akármilyen abszurd dologba is fogtak – egy pillanatra lelassították az időt, és valami különlegeset hoztak létre.

