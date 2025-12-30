Ezt neked is tudnod kell – 5 szerencsehozó szilveszteri szokás a nagyvilágból, ami valóban működik

Minden kultúrának megvannak a maga hagyományai. Mi magyarok, malacot eszünk szilveszterkor, újév napján lencsét, hogy sok pénzünk legyen. Tudod, hogyan köszöntik az újévet más országokban? Olvass tovább, hátha találsz köztük olyan szilveszteri szokást, amit te is szívesen kipróbálnál idén.
Brazíliában, a hagyományok szerint szilveszterkor fehér ruhába öltöznek az emberek. Ezen az estén rendezik meg ugyanis a Festa de Lemnaját, ahol a tengeristennőt, Lemanját ünneplik. A fehér ruhánál és a mulatozásnál nem ér véget a hagyomány. Igazán csak éjfélkor kezdenek felpörögni az események a braziloknál. Lemennek a tengerpartra, berohannak a vízbe és 7 hullámot átugranak. Ez a hét hullámugrás 7 kívánságot jelképez, amit a résztvevők, az istenekhez intéznek.
Mexikóban az év utolsó estéje, a jövő évi utazások és élmények bevonzásáról szól. Ne csodálkozzunk, ha Mexikóban ünneplünk, és azt látjuk, hogy szilveszter éjjelén az emberek bőröndökkel mászkálnak az utcán, vagy a ház körül. Ezek a bőröndök üresek, és a hagyomány szerint ezzel a rituáléval vonzzák be a következő év kalandjait az életükbe.
Kubában kifejezetten veszélyes lehet éjfélkor fehér ruhában, talpig sminkben mászkálni az utcákon. A hajadra sem érdemes sok időt pazarolni, mert valószínű, hogy úgyis nyakon öntenek legalább egy vödör vízzel. Bizony. A kubaiak az évben felgyűlt negatív energiákat egy vödör vízzel öntik ki az ablakon. Szóval csak óvatosan sétáljunk szilveszter este az utcákon.
A forróvérű olaszok és spanyolok szilveszterkor sem hazudtolják meg önmagukat. A hagyomány szerint újév estéjén piros alsóneműt kell viselni. Az olaszok egy régi darabot vesznek fel, amit másnap kidobnak, így engedve el a múltat, a spanyolok viszont erre az estére kifejezetten új alsóneművel készülnek, így várják az újévet.
Meghökkentő szilveszteri szokás a belaruszoknál a férjjósló kakas. A hagyomány szerint szilveszter este a hajadon lányok egy-egy marék kukoricát szórnak földre. A babona szerint, akihez először odamegy a férjjósló kakas csipegetni, annak bizony bekötik a fejét az újévben.
Ha idén különleges szilveszteri élményre vágysz, próbáld ki az egyik szilveszteri szokást a nagyvilágból!
Ha érdekesnek találtad a témát, lesd meg ezt a szilveszteri szokásokról szóló videót:
