Ezt neked is tudnod kell – 5 szerencsehozó szilveszteri szokás a nagyvilágból, ami valóban működik

Minden kultúrának megvannak a maga hagyományai. Mi magyarok, malacot eszünk szilveszterkor, újév napján lencsét, hogy sok pénzünk legyen. Tudod, hogyan köszöntik az újévet más országokban? Olvass tovább, hátha találsz köztük olyan szilveszteri szokást, amit te is szívesen kipróbálnál idén.

5 szilveszteri szokás, ami újdonság lesz számodra is / Fotó: Shutterstock

Olyan megdöbbentő szokásokat ismerhetsz meg, amikről még szinte biztosan nem hallottál.

Míg némelyikük elég bizarr, akadhat köztük olyan, amit idén te is szívesen kipróbálnál.

Ismerd meg Brazília, Mexikó, Kuba, Olaszország, Spanyolország és Fehéroroszország különös hagyományait.

5 meghökkentő szilveszteri szokás! Lássuk, hogy ünnepelnek a nagyvilágban

Brazília: fehér ruha és hullámugrás

Brazíliában, a hagyományok szerint szilveszterkor fehér ruhába öltöznek az emberek. Ezen az estén rendezik meg ugyanis a Festa de Lemnaját, ahol a tengeristennőt, Lemanját ünneplik. A fehér ruhánál és a mulatozásnál nem ér véget a hagyomány. Igazán csak éjfélkor kezdenek felpörögni az események a braziloknál. Lemennek a tengerpartra, berohannak a vízbe és 7 hullámot átugranak. Ez a hét hullámugrás 7 kívánságot jelképez, amit a résztvevők, az istenekhez intéznek.

Mexikó: bőröndökkel mászkálós

Mexikóban az év utolsó estéje, a jövő évi utazások és élmények bevonzásáról szól. Ne csodálkozzunk, ha Mexikóban ünneplünk, és azt látjuk, hogy szilveszter éjjelén az emberek bőröndökkel mászkálnak az utcán, vagy a ház körül. Ezek a bőröndök üresek, és a hagyomány szerint ezzel a rituáléval vonzzák be a következő év kalandjait az életükbe.

Kuba: vízálló smink ajánlott

Kubában kifejezetten veszélyes lehet éjfélkor fehér ruhában, talpig sminkben mászkálni az utcákon. A hajadra sem érdemes sok időt pazarolni, mert valószínű, hogy úgyis nyakon öntenek legalább egy vödör vízzel. Bizony. A kubaiak az évben felgyűlt negatív energiákat egy vödör vízzel öntik ki az ablakon. Szóval csak óvatosan sétáljunk szilveszter este az utcákon.

A világ táján számtalan érdekes szilveszteri szokás létezik / Fotó: GettyImages

Olaszország és Spanyolország: alulra csak pirosat

A forróvérű olaszok és spanyolok szilveszterkor sem hazudtolják meg önmagukat. A hagyomány szerint újév estéjén piros alsóneműt kell viselni. Az olaszok egy régi darabot vesznek fel, amit másnap kidobnak, így engedve el a múltat, a spanyolok viszont erre az estére kifejezetten új alsóneművel készülnek, így várják az újévet.

Fehéroroszország: jóskakas

Meghökkentő szilveszteri szokás a belaruszoknál a férjjósló kakas. A hagyomány szerint szilveszter este a hajadon lányok egy-egy marék kukoricát szórnak földre. A babona szerint, akihez először odamegy a férjjósló kakas csipegetni, annak bizony bekötik a fejét az újévben.