Ilyen volt Sissi királyné karácsonya: császári pompa és meghitt pillanatok

A Habsburg udvarban a karácsony különleges jelentőséggel bírt, ötvözve a császári pompát a családi hagyományokkal. Alábbi cikkünkben annak jártunk utána, hogyan telt Sissi királyné karácsonya, milyen szokásokat követett a császári család, és milyen érdekességek színesítették az ünnepi időszakot.
Képzeljük el a bécsi Hofburg palota csillogó termeit, a gyertyák meleg fényét, a frissen vágott fenyőfa illatát, mely áthatja a hatalmas, fényben úszó, egyébként is díszes csarnokokat.
Hogyan tölthette a karácsonyokat a legendás Sissi királyné, Erzsébet császárné és magyar királyné, aki amúgy szenteste, december 24-én ünnepelte a születésnapját is, emiatt pedig gyakran „karácsonyi gyermekként”, vagy a „karácsony ajándékaként” utaltak rá?
Fedezzük fel az Osztrák Magyar Monarchia korabeli császári ünnepi szokásokat, és pillantsunk be Sissi karácsonyainak meghitt pillanataiba, a ceremóniák mögött rejlő emberi oldalra.
A Habsburgok bécsi udvarában a karácsony nem csupán egy családi ünnep volt, hanem egy év végi rituálé, melyet szigorú etikett szabályozott, de a felszín alatt ott rejtőzött a várakozás és a szeretet légköre is. Bár Sissi nem kedvelte a merev udvari etikettet, a karácsonyi időszakban igyekezett részt venni a családi összejöveteleken.
A készülődés már az adventi időszakban érezhető volt. A palota termeit gondosan díszítették. A hatalmas karácsonyfák, melyek akkoriban Közép-Európában még nem számítottak általánosnak a polgári otthonokban sem, a császári rezidencián igazi látványosságot nyújtottak.
Teleaggatták őket csillogó díszekkel, gyertyákkal, aranyozott diófélékkel, aszalt gyümölcsökkel és finom édességekkel, melyek a gyermekek számára különösen izgalmasak voltak, és amelyeket le is szedhettek. A fa alatt apró ajándékok várták a családtagokat és a személyzetet.
Az ajándékozás a császári család életében is fontos esemény volt, bár a hangsúly nem a mennyiségen, hanem a minőségen és a személyességen volt.
Sissi királyné, aki maga is érzékeny és kreatív személyiség volt, nagy gondot fordított arra, hogy az ajándékok tükrözzék a megajándékozott iránti figyelmét. A gyermekek, Gizella, Rudolf és Mária Valéria számára gondosan válogatott játékok, tanulságos könyvek és finom édességek kerültek a fa alá.
Ferenc József császárnak gyakran praktikus vagy éppen a hobbijához kapcsolódó ajándékokkal kedveskedtek. Sissi a hozzá közel állóknak sokszor saját kezűleg készített apróságokkal, hímzett vagy kötött ajándékokkal kedveskedett, ami intimitást és személyességet vitt az ünnepi gesztusokba.
Azt mondják, Sissi királyné nagyon szerette a karácsonyi énekeket, ezért az olyan kivételes ünnepeken, mint amilyen a karácsony is volt, maga is énekelt a családjával.
Az ünnepi étkezések a császári udvarban igazi gasztronómiai események voltak.
A karácsony estéje egy fényűző vacsorával zárult, melynek részleteit a korabeli feljegyzések is megörökítették. Az asztalon a legnemesebb alapanyagokból készült fogások sorakoztak: ízletes vadételek, ropogósra sült szárnyasok és más húsok, friss halak és tenger gyümölcsei, mindez a kor legkiválóbb szakácsainak keze munkáját dicsérte. A desszertek terén sem volt hiány a választékban, a hagyományos karácsonyi sütemények mellett különleges édességek is az asztalra kerültek.
Az étkezések során a protokoll mellett a családtagok közötti kötetlenebb beszélgetések is helyet kaptak.
A császári család karácsonyi szertartásaihoz vallási elemek is szorosan kapcsolódtak. A karácsonyi mise fontos részét képezte az ünnepnek. Sissi számára, aki mélyen vallásos volt, ez az időszak a lelki elmélyülésről is szólt.
Emellett az uralkodóné szívén viselte a szegények sorsát is. A karácsony alkalmával gyakran tett jótékonykodó látogatásokat, és adományokkal segítette a rászorulókat, ezzel is hangsúlyozva az ünnep valódi, keresztényi üzenetét.
