KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ilyen volt Sissi királyné karácsonya: császári pompa és meghitt pillanatok

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 19:15
karácsonySisiErzsébet magyar királyné
A karácsony a szeretet és az együttlét időszaka volt a császári udvarban is. Vajon milyen volt Sissi királyné karácsonya a Monarchia fényűző palotáiban? Merüljünk el a korabeli szokásokban és fedezzük fel az ünnep meghitt pillanatait Erzsébet császárné szemével.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Habsburg udvarban a karácsony különleges jelentőséggel bírt, ötvözve a császári pompát a családi hagyományokkal. Alábbi cikkünkben annak jártunk utána, hogyan telt Sissi királyné karácsonya, milyen szokásokat követett a császári család, és milyen érdekességek színesítették az ünnepi időszakot.

Sissi királyné a Habsburg udvarban
Így ünnepelt Sissi királyné a Habsburg udvarban
Fotó: Bridgeman Images via AFP / AFP
  • Sissi királyné a bécsi Hofburg palotában töltött karácsonyai pompában és fényekben úsztak.
  • Az adventi készülődés során felállított óriási karácsonyfák  igazi látványosságot nyújtottak.
  • Az ajándékozás a császári család életében is fontos esemény volt.
  • Az ünnepi étkezések Sissi udvarában igazi gasztronómiai élménynek számítottak.

Sissi királyné karácsonya: császári pompa és meghitt pillanatok

Képzeljük el a bécsi Hofburg palota csillogó termeit, a gyertyák meleg fényét, a frissen vágott fenyőfa illatát, mely áthatja a hatalmas, fényben úszó, egyébként is díszes csarnokokat.

Hogyan tölthette a karácsonyokat a legendás Sissi királyné, Erzsébet császárné és magyar királyné, aki amúgy szenteste, december 24-én ünnepelte a születésnapját is, emiatt pedig gyakran „karácsonyi gyermekként”, vagy a „karácsony ajándékaként” utaltak rá?

Fedezzük fel az Osztrák Magyar Monarchia korabeli császári ünnepi szokásokat, és pillantsunk be Sissi karácsonyainak meghitt pillanataiba, a ceremóniák mögött rejlő emberi oldalra.

Habsburg udvar: a készülődés lázában

A Habsburgok bécsi udvarában a karácsony nem csupán egy családi ünnep volt, hanem egy év végi rituálé, melyet szigorú etikett szabályozott, de a felszín alatt ott rejtőzött a várakozás és a szeretet légköre is. Bár Sissi nem kedvelte a merev udvari etikettet, a karácsonyi időszakban igyekezett részt venni a családi összejöveteleken.

Sissi királyné Hofburgi palotája
Hofburgi palota, Bécs, Asztria
Fotó: Culture Club /  Getty Images

A készülődés már az adventi időszakban érezhető volt. A palota termeit gondosan díszítették. A hatalmas karácsonyfák, melyek akkoriban Közép-Európában még nem számítottak általánosnak a polgári otthonokban sem, a császári rezidencián igazi látványosságot nyújtottak.

Teleaggatták őket csillogó díszekkel, gyertyákkal, aranyozott diófélékkel, aszalt gyümölcsökkel és finom édességekkel, melyek a gyermekek számára különösen izgalmasak voltak, és amelyeket le is szedhettek. A fa alatt apró ajándékok várták a családtagokat és a személyzetet.

A császári család ajándékai: mit rejtett a karácsonyfa?

Az ajándékozás a császári család életében is fontos esemény volt, bár a hangsúly nem a mennyiségen, hanem a minőségen és a személyességen volt.

Sissi királyné, aki maga is érzékeny és kreatív személyiség volt, nagy gondot fordított arra, hogy az ajándékok tükrözzék a megajándékozott iránti figyelmét. A gyermekek, Gizella, Rudolf és Mária Valéria számára gondosan válogatott játékok, tanulságos könyvek és finom édességek kerültek a fa alá.

Ferenc József császárnak gyakran praktikus vagy éppen a hobbijához kapcsolódó ajándékokkal kedveskedtek. Sissi a hozzá közel állóknak sokszor saját kezűleg készített apróságokkal, hímzett vagy kötött ajándékokkal kedveskedett, ami intimitást és személyességet vitt az ünnepi gesztusokba.

Azt mondják, Sissi királyné nagyon szerette a karácsonyi énekeket, ezért az olyan kivételes ünnepeken, mint amilyen a karácsony is volt, maga is énekelt a családjával.

Mi került a fejedelmi asztalokra?

Az ünnepi étkezések a császári udvarban igazi gasztronómiai események voltak.

A karácsony estéje egy fényűző vacsorával zárult, melynek részleteit a korabeli feljegyzések is megörökítették. Az asztalon a legnemesebb alapanyagokból készült fogások sorakoztak: ízletes vadételek, ropogósra sült szárnyasok és más húsok, friss halak és tenger gyümölcsei, mindez a kor legkiválóbb szakácsainak keze munkáját dicsérte. A desszertek terén sem volt hiány a választékban, a hagyományos karácsonyi sütemények mellett különleges édességek is az asztalra kerültek.

Sissi királyné festménye
Sissi, bár híres volt a szépségének megőrzésére irányuló szigorú diétájáról, valószínűleg ezen az ünnepi alkalmon ő is engedett a kísértésnek.
Fotó: Franz Xaver Winterhalter / Wikipédia-Közkincs-Franz Xaver Winterhalter

Az étkezések során a protokoll mellett a családtagok közötti kötetlenebb beszélgetések is helyet kaptak.

Természetesen a vallás is helyet kapott az ünnepben

A császári család karácsonyi szertartásaihoz vallási elemek is szorosan kapcsolódtak. A karácsonyi mise fontos részét képezte az ünnepnek. Sissi számára, aki mélyen vallásos volt, ez az időszak a lelki elmélyülésről is szólt.

Emellett az uralkodóné szívén viselte a szegények sorsát is. A karácsony alkalmával gyakran tett jótékonykodó látogatásokat, és adományokkal segítette a rászorulókat, ezzel is hangsúlyozva az ünnep valódi, keresztényi üzenetét.

Schönbrunn és Hofburg: pillants be Sissi palotájába:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu