„Elállt a lélegzetem” – a kutatók maguk sem hitték el, mit találtak, ez a felfedezés mindent megváltoztathat

A régészek felfedeztek egy ritka, 520 éves fosszíliát, amelynek rendkívüli módon megmaradtak a belső szervei. A Nature című folyóiratban megjelent tanulmányban a Durhami Egyetem kutatói vettek részt, ahogy az az egyetem sajtóközleményében áll.

A Youti yuanshi névre keresztelt fosszília segítségével betekinthetnek a tudósok az ízeltlábúak egyik legkorábbi ősébe, amelybe a mai állatok, mint például a rákok, homárok, pókok, rovarok és százlábúak is beletartoznak. Fejlett szkennelési technikát alkalmaztak a tudósok, hogy készítsenek egy 3D-s képet, a miniatűr agyterületekről, a keringési rendszerről, emésztő mirigyekről és a lárva egyszerű szemeiről és idegeinek nyomairól.

A tanulmány vezető kutatója, Dr. Martin Smith, a Durhami Egyetem munkatársa szerint a példány felfedezése egy valóra vált álom volt.

Amikor arról álmodoztam, hogy melyik fosszíliát szeretném leginkább felfedezni, mindig egy ízeltlábú lárvára gondoltam, mert a fejlődési adatok rendkívül fontosak az evolúciójuk megértéséhez

- idézi őt a People.

Elmondása szerint a lárvák olyan apró teremtmények, hogy a fosszíliáinak a megtalálási esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő. „Már előtte is tudtam, hogy ez az egyszerű, féregszerű fosszília valami különleges, de amikor megláttam a bőre alatt megőrződött csodálatos struktúrákat, elállt a lélegzetem – hogyan lehet, hogy ezek a bonyolult alakzatok elkerülték a bomlást, és félmilliárd évvel később még mindig itt vannak?”

A Strathclyde Egyetem munkatársa, Dr. Kathie Dobson szerint az egyed szinte tökéletesen megőrződött. Az egyed remélhetőleg segíteni fog a tudósoknak, hogy nyomon tudják követni a modern ízeltlábúak fejlődését és feltárni, hogyan fejlesztették ki egyszerűbb őseik a ma létező élőlények összetett anatómiáját. A példányt jelenleg a Yunnan Egyetemen őrzik, ahol felfedezték.