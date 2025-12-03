Kiderült a titok: hamarosan pályát változtat a rejtélyes 3I/ATLAS

Noha csak idén nyáron fedezték fel, azóta izgalomban tartja nem csak a tudóstársadalmat, de a civileket is a 3I/ATLAS nevű objektum, amiről most kiderült: eddig kiszámítható pályán haladt, hamarosan azonban pályát fog módosítani.

Vajon micsoda a Naprendszeren kívülről érkező 3I/ATLAS?

A 3I/ATLAS hamarosan pályát módosít

A titokzatos objektum érdekessége nem csak az, hogy a Naprendszerünkön kívülről érkezett – tudomásunk szerint összesen ez a harmadik ilyen objektum –, de az is, hogy eléggé különlegesen viselkedik amellett, hogy rendkívül gyors is. Fél éve tudunk csak a jelenlétéről, december 19-én pedig már el is húz "mellettünk" – persze kozmikus távokban mérve, mindenesetre ekkor lesz a legközelebb a Földhöz, onnantól fogva már távolodni fog.

Tény: amióta megjelent, azóta figyeli meg nem csak a NASA, de szinte minden csillagász, akinek lehetősége nyílik rá, és persze mindenki le is gyártja a maga elméletét. A legtöbbet alighanem a Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb nevét hallhatjuk, aki meg van róla győződve, hogy akár egy idegen civilizáció űrhajója is lehet. Mondanunk sem kell, ez az elmélet, és a földönkívüliekkel való első találkozás lehetősége izgatja leginkább a nagyközönséget, ugyanakkor tény, hogy nagy valószínűséggel inkább csak egy nagyon különleges meteorittal van dolgunk. A szakemberek többsége szerint ugyanis noha van pár furcsaság, de összességében a 3I/ATLAS pályája teljesen kiszámítható, a fizika törvényeinek teljesen megfelel. Igen ám, de hamarosan – legalábbis kozmikus méretekben nézve hamarosan – irányt vált.

Nem, ez az irányváltás továbbra sem igazolja az űrhajó elméletet: pusztán annyiról lesz szó, hogy olyan közel kerül 2026. március 16-án a Jupiterhez, hogy annak gravitációja módosítja majd a pályáját – írja az IFL Science. Ha ez nem lenne elég, a Jupiter körül keringő Juno űrszonda olyan ideális helyzetben lesz ekkor, hogy minden korábbinál jobban megfigyelhetjük a Naprendszerünkön kívülről érkező, titokzatos objektumot, mely minden bizonnyal messze idősebb a mi Földünknél.