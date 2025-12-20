Újabb bizonyíték a földönkívüli életre: elképesztő, mire bukkantak a tudósok a holdon

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint a Szaturnusz legnagyobb holdja, a Titán felszíne alatt olyan alagutak találhatók, amelyek potenciálisan idegen életnek adhatnak otthont. A NASA és a Washingtoni Egyetem tudósai elemezték a Cassini űrszonda által rögzített adatokat, amely több mint 100 célzott repülést hajtott végre a Titán körül, majd feltárták, hogy a távoli holdon egy olyan latyakos, nagynyomású jégréteg található, amely hasonló az olvadó sarkvidékhez, és ami akár a földönkívüli életet is rejtheti. Mindez ráadásul azt jelenti, hogy a Titán fagyott felszíne alatt talán mégsem található egy, a vízi világhoz hasonló folyékony óceán, ahogy azt eddig gondolták.

A földönkívüli életet rejtheti a Szaturnusz legnagyobb holdja / Fotó: buradaki / Shutterstock

A földönkívüli életnek adhat otthont a Szaturnusz holdja

A Földhöz hasonló nyílt óceán helyett valószínűleg valami olyasmivel nézünk szembe, mint az Északi-sark tengeri jege vagy a víztartó rétegek

– mondta el a tanulmány egyik szerzője, Baptiste Journaux professzor a Washingtoni Egyetemről, kiemelve, ennek következményei lehetnek arra nézve, hogy milyen típusú életre találhatnak rá.

A körülbelül 5100 kilométer átmérőjű Titánt a NASA egy jeges világként írja le, amelynek felszínét teljesen eltakarja egy aranyszínű, ködös légkör. Ez az egyetlen olyan hely a Naprendszerben, ahol a Földhöz hasonló körforgás figyelhető meg: a felhőkből eső hullik, amely átfolyik a felszínen, megtölti a tavakat és tengereket, majd visszapárolog az égbe, hasonlóan a bolygónk víz körforgásához. Mialatt a Titán ellipszis alakú pályán keringett a Szaturnusz körül, azt is megfigyelhették, hogy az alakja attól függően változik, hogy hol helyezkedik el a Szaturnuszhoz képest. 2008-ban a kutatók azt feltételezték, a Titán felszíne alatt egy hatalmas óceánnak kell lennie, ami lehetővé teszi a nyúlást és összenyomódást.

A Cassini-küldetés adatainak kezdeti elemzése során észlelt deformáció kompatibilis lehetett egy globális óceánnal, de most már tudjuk, hogy ez nem a teljes történet

- tette hozzá Journaux professzor

A tanulmányhoz a tudósok a Cassini által szerzett sugárzási adatok újbóli elemzését hajtották végre modern technikák segítségével. Érdekes módon azt találták, hogy a Titán alakváltozása vagy „hajlítása” körülbelül 15 órával a Szaturnusz gravitációs vonzásának csúcsa után következik be. Ez az időbeli késleltetés lehetővé tette a tudósok számára, hogy megbecsüljék, mennyi energia szükséges a Titán alakjának megváltoztatásához, illetve, hogy következtetéseket vonjanak le a hold belsejéről. Lényegében a Titánban elvesztett vagy eloszlott energia mennyisége igen jelentős volt, és sokkal nagyobb, mint amit akkor lehetne megfigyelni, ha a Titánnak globális folyékony óceánja lenne.

Ez volt a kétségtelen bizonyíték arra, hogy a Titán belseje eltér a korábbi elemzésekből levont következtetésektől

– mondta el a tanulmány másik szerzője, Flavio Petricca a NASA-tól.