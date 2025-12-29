Pörkölt varangytól a koponyaporig: megdöbbentő módszerek a múltból másnaposság ellen

Manapság már bedobunk egy fájdalomcsillapítót és kiisszuk a csapot, ha macskajajtól szenvedünk. A másnaposság a régi kor emberét sem kímélte, és egészen bizarr módokon próbálták csillapítani a fejfájást, például pörkölt varanggyal vagy koponyaporral. Ha kíváncsi vagy hasonló másnaposság elleni történelmi gyógymódokra, olvass tovább!

Másnaposság ellen ma már egyszerű gyógymódokat használunk.

Ősrégi, bizarr módszerek másnaposság ellen a világ körül.

Ezekről a furcsaságokról biztosan nem hallottál: élve elásás, bikapénisz rágcsálás hogy csak a legbizarrabbakat említsük.

Ősrégi, bizarr módszerek másnaposság ellen

Anglia: nyers angolna fogyasztása, heremosás ecettel, és koponyapor borral

Az angolok egészen extrém dolgokat követtek el, hogy valahogy talpra álljanak egy vad éjszaka után. Először nyers angolnát ettek keserű mandulával. Ha valamilyen oknál fogva nem jött be a módszer, akkor John of Gaddesden, középkori orvos tippjére hagyatkoztak, aki azt javasolta, hogy a férfiak ecettel végezzenek heremosást, a nők pedig ecettel mellmosást.

Amiről talán még el is hisszük, hogy hatásos volt a másnap ellen, az az, hogy ittak egy pohár bort. A kutyaharapás szőrivel módszernél azonban nem álltak meg, mert a „szellemi megtisztulás” jegyében a borba koponyaport kevertek. Igen, emberi koponyából készült a port.

Írország: élve elásás

A másnapos írek sem vették félvállról a macskajajt. Keményen küzdöttek ellene, nyakig beásták magukat a nedves homokba. Ha ez nem vált volna be (meglepődnénk), jéghideg vízzel locsolták magukat.

Szicília: bikapénisz rágcsálás

Az olaszok szárított bikapéniszt rágcsálva kúrálták magukat másnaposan.

Arabok: nem isznak, vagy mégis?

Az alkohol tilos az iszlám szerint, de valamiért mégis találunk másnaposság elleni praktikákat egy 10. századi arab gasztronómiai könyvben. A szerző, Ibn Szajjár al-Varrak azt javasolja, hogy alkoholizálás mellett fogyasszon az ember limonádét, ezzel is csökkentve a másnaposság fájdalmait. Reggelire pedig kishkijja húslevest javasol, ami 1,5 kiló húsból, joghurtos búzakeverékből és fűszerekből készül.