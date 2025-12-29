Pörkölt varangytól a koponyaporig: megdöbbentő módszerek a múltból másnaposság ellen

Manapság már bedobunk egy fájdalomcsillapítót és kiisszuk a csapot, ha macskajajtól szenvedünk. A másnaposság a régi kor emberét sem kímélte, és egészen bizarr módokon próbálták csillapítani a fejfájást, például pörkölt varanggyal vagy koponyaporral. Ha kíváncsi vagy hasonló másnaposság elleni történelmi gyógymódokra, olvass tovább!
Az angolok egészen extrém dolgokat követtek el, hogy valahogy talpra álljanak egy vad éjszaka után. Először nyers angolnát ettek keserű mandulával. Ha valamilyen oknál fogva nem jött be a módszer, akkor John of Gaddesden, középkori orvos tippjére hagyatkoztak, aki azt javasolta, hogy a férfiak ecettel végezzenek heremosást, a nők pedig ecettel mellmosást.
Amiről talán még el is hisszük, hogy hatásos volt a másnap ellen, az az, hogy ittak egy pohár bort. A kutyaharapás szőrivel módszernél azonban nem álltak meg, mert a „szellemi megtisztulás” jegyében a borba koponyaport kevertek. Igen, emberi koponyából készült a port.
A másnapos írek sem vették félvállról a macskajajt. Keményen küzdöttek ellene, nyakig beásták magukat a nedves homokba. Ha ez nem vált volna be (meglepődnénk), jéghideg vízzel locsolták magukat.
Az olaszok szárított bikapéniszt rágcsálva kúrálták magukat másnaposan.
Az alkohol tilos az iszlám szerint, de valamiért mégis találunk másnaposság elleni praktikákat egy 10. századi arab gasztronómiai könyvben. A szerző, Ibn Szajjár al-Varrak azt javasolja, hogy alkoholizálás mellett fogyasszon az ember limonádét, ezzel is csökkentve a másnaposság fájdalmait. Reggelire pedig kishkijja húslevest javasol, ami 1,5 kiló húsból, joghurtos búzakeverékből és fűszerekből készül.
Az oroszok nem nagyon küzdöttek a másnap ellen, de volt egy módszerük, amivel állítólag egy kemény éjszaka után, azonnal újra ivóképes állapotba kerültek. A pokhmel’e étel alapja a sült bárány, uborka és paprika darabokra vágva, amit utána jól meglocsolnak ecettel és uborkalével. Elméletben egy kanál a pokhmel’e-ből, és folytatódhatott az ivászat.
Tudjuk, hogy a rómaiak sokat buliztak a középkorban. Nekik is voltak furcsa, sőt, egésze bizarr praktikái a másnaposságra. Az egyik ilyen volt a sült kanári. Igen, szegény kis madárkát egyben megsütötték és megették. Ha a kanári nem szívta fel az alkoholt vagy a gyomorsavat, volt egy átgondoltabb recept is a tarsolyukban. Nyers tojást kevertek össze olívaolajjal, és pici borssal meghintették.
A kínai gyógymódokról sokat hallunk, de ez talán még neked is új lesz. A kínaiakat is gyötörte a másnaposság a középkorban. Gyógynövényes főzetek mellett, pedig pörkölt varangybőrből készült főzetet is ittak a macskajaj enyhítésére.
Ezeket a módszereket végigolvasva örülünk, hogy feltalálták az aszpirint.
Hogyan okoz az alkohol másnaposságot?
