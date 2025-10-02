Hatalmas felfedezést jelentettek be a kutatók: idegen élet jeleire bukkantak egy égitesten

Óriási felfedezést jelentett be az Európai Űrügynökség (ESA), miszerint a Szaturnusz egyik holdja, az Enceladus, idegen életet rejthet mélyen a felszín alatti óceánjaiban.
Bár a hold kopárnak tűnhet első ránézésre, a Déli-sark közelében apró jégszemcséket lő folyamatosan az űrbe a jeges felszínen lévő repedésekből.
A Cassini űrszonda által gyűjtött adatok segítségével a tudósok kimutatták, hogy ezek a jégkristályok összetett szerves molekulákkal vannak tele. Egy új tanulmány szerint ezek közül néhány molekula akár annak a kémiai reakcióláncnak is része lehet, amely végül az élet kialakulásához vezethet.
A kutatók szerint ez a felfedezés azt jelenti, hogy Enceladus most már minden feltételt kipipál, ami szükséges ahhoz, hogy egy világ támogassa az életet. A holdnak folyamatos folyékony vízellátása van, energiát biztosító hidrotermális kürtők, valamint a megfelelő kémiai elemek és komplex szerves molekulák. Ez önmagában még nem bizonyíték arra, hogy az élet valóban létezik az Enceladuson, de sokkal valószínűbbé teszi, hogy a Szaturnusz holdja lakható.
Még az is hatalmas felfedezés lenne, ha nem találnánk életet az Enceladuson, mert komoly kérdéseket vetne fel arról, miért nincs jelen élet egy olyan környezetben, ahol minden adott hozzá.
- árulta el Dr. Nozair Khawaja, a Berlini Szabadegyetem munkatársa.
Az Enceladus átmérője 500 km, és a Szaturnusz hatodik legnagyobb holdja. A felszínen rendkívül hideg van, akár –201 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, ennek ellenére 2005-ben a tudósok felfedezték, hogy egy hatalmas folyékony óceán rejlik a jeges kérge alatt.
Vízsugarak törnek fel gejzírszerűen a Déli-sark repedésein keresztül, amelyek egy része visszahullik a felszínre, más része viszont a Szaturnusz körül gyűrűt alkot, amely követi a hold pályáját. Amikor a Cassini űrszonda átrepült a Szaturnusz gyűrűin, mintát vett ezekből a jégszemcsékből, és kimutatta, hogy olyan összetett kémiai reakciók nyomait tartalmazzák, amelyek kapcsolatban állhatnak az élettel.
A Cassini folyamatosan érzékelte az Enceladusból származó mintákat, amikor átrepült a Szaturnusz E gyűrűjén. Már számos szerves molekulát találtunk ezekben a jégszemcsékben, köztük aminosavak előanyagait.
- tette hozzá Dr. Khawaja.
Néhány jégszemcse azonban több száz éves volt, így a tudósok nem lehettek biztosak abban, hogy a bennük lévő vegyületek nem módosultak a nap sugárzásának hatására.
Ez azonban megváltozott, amikor a Cassini 2008-ban közvetlenül átrepült az Enceladus vízpáráján, és jégkristályokat gyűjtött kozmikus poranalizátorával, ahogy azok a hold belsejéből törtek elő. Ahogy az űrszonda másodpercenként 18 km-es sebességgel áthasított a felhőn, sikerült a valaha vett legfrissebb és leggyorsabban begyűjtött mintákat rögzíteni.
Alacsonyabb becsapódási sebességnél a jég széttörik, és a vízmolekulák csoportjai elnyomhatják bizonyos szerves molekulák jelét. Viszont amikor a jégszemcsék nagy sebességgel érik a CDA-t, a vízmolekulák nem állnak össze, és esélyünk van látni ezeket a korábban rejtett jeleket.
- magyarázta a minták jelentőségét a kutató.
A jégszemcsékben található szerves molekulák részei annak a kémiai reakcióláncnak, amely a Földön az élet kialakulásához vezethet, ami rendkívül izgalmas lehetőséget vet fel arra, hogy az Enceladus otthont adhat az életnek.
Számos lehetséges út vezethet azokból a szerves molekulákból, amelyeket a Cassini adataiban találtunk, biológiai szempontból jelentős vegyületekhez, ami növeli annak valószínűségét, hogy a hold lakható.
A jövőben az ESA tervezi egy új küldetés indítását az Enceladusra, amely több jégmintát fog gyűjteni a Déli-sarki kürtőkből, és akár le is szállhat a hold felszínére. Ez lenne az első alkalom, hogy egy űrügynökség leszáll a Szatrunusz holdján, és új részleteket tárhatna fel az élet feltételeiről - írta a Daily Mail.
