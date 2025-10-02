Hatalmas felfedezést jelentettek be a kutatók: idegen élet jeleire bukkantak egy égitesten

Óriási felfedezést jelentett be az Európai Űrügynökség (ESA), miszerint a Szaturnusz egyik holdja, az Enceladus, idegen életet rejthet mélyen a felszín alatti óceánjaiban.

Akár idegen élet is rejtőzhet ezen az égitesten. (Képünk illusztráció) Fotó: buradaki / Shutterstock

Minden feltétel teljesítve ahhoz, hogy az égitest támogassa az idegen életet

Bár a hold kopárnak tűnhet első ránézésre, a Déli-sark közelében apró jégszemcséket lő folyamatosan az űrbe a jeges felszínen lévő repedésekből.

A Cassini űrszonda által gyűjtött adatok segítségével a tudósok kimutatták, hogy ezek a jégkristályok összetett szerves molekulákkal vannak tele. Egy új tanulmány szerint ezek közül néhány molekula akár annak a kémiai reakcióláncnak is része lehet, amely végül az élet kialakulásához vezethet.

A kutatók szerint ez a felfedezés azt jelenti, hogy Enceladus most már minden feltételt kipipál, ami szükséges ahhoz, hogy egy világ támogassa az életet. A holdnak folyamatos folyékony vízellátása van, energiát biztosító hidrotermális kürtők, valamint a megfelelő kémiai elemek és komplex szerves molekulák. Ez önmagában még nem bizonyíték arra, hogy az élet valóban létezik az Enceladuson, de sokkal valószínűbbé teszi, hogy a Szaturnusz holdja lakható.

Még az is hatalmas felfedezés lenne, ha nem találnánk életet az Enceladuson, mert komoly kérdéseket vetne fel arról, miért nincs jelen élet egy olyan környezetben, ahol minden adott hozzá.

- árulta el Dr. Nozair Khawaja, a Berlini Szabadegyetem munkatársa.

A hold felszíne alatt egy folyékony óceán bújik meg

Az Enceladus átmérője 500 km, és a Szaturnusz hatodik legnagyobb holdja. A felszínen rendkívül hideg van, akár –201 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, ennek ellenére 2005-ben a tudósok felfedezték, hogy egy hatalmas folyékony óceán rejlik a jeges kérge alatt.

Vízsugarak törnek fel gejzírszerűen a Déli-sark repedésein keresztül, amelyek egy része visszahullik a felszínre, más része viszont a Szaturnusz körül gyűrűt alkot, amely követi a hold pályáját. Amikor a Cassini űrszonda átrepült a Szaturnusz gyűrűin, mintát vett ezekből a jégszemcsékből, és kimutatta, hogy olyan összetett kémiai reakciók nyomait tartalmazzák, amelyek kapcsolatban állhatnak az élettel.

A Cassini folyamatosan érzékelte az Enceladusból származó mintákat, amikor átrepült a Szaturnusz E gyűrűjén. Már számos szerves molekulát találtunk ezekben a jégszemcsékben, köztük aminosavak előanyagait.

- tette hozzá Dr. Khawaja.