Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az égiek akarata érvényesül, 3 csillagjegy lesz szerencsés december elején

csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 11:30
horoszkópszerencse
Az univerzum most felerősíti a türelmet, a kitartást és a szerencsét. Mutatjuk, mely csillagjegyek élete vesz pozitív fordulatot!
Bors
A szerző cikkei

Szerdán három csillagjegy képviselői azt fogják érezni, hogy végre minden a helyére kerül. A lendületük visszatér, már nem kell mások elvárásaihoz igazodni.  Te is a szerencsések közé tartozol?

A horoszkóp elárulja, most három csillagjegy az univerzum kegyeltje
A horoszkóp elárulja, most három csillagjegy az univerzum kegyeltje
Fotó: sarayut Thaneerat /  Getty Images

Íme a szerencsés csillagjegyek

Kos

Az univerzum segít rendezni az energiáidat, hogy magabiztosan haladj a célod felé. Ami korábban bizonytalannak tűnt, most stabillá válik. December 3-án jó hírt kapsz, ami megerősíti, hogy a megfelelő irányba haladsz. A türelmed megtérül, úgy érzed majd, mintha egy csapásra minden könnyebbé vált volna. A nap végére tudatosul benned, hogy visszanyerted az irányítást, és ez optimistává tesz a jövőt illetően. 

Rák

Az égi energiák érzelmi stabilitást hoznak – pontosan azt, amire szükséged volt. Régóta vágytál arra, hogy könnyedebben vedd az élet hullámvölgyeit, és most, december 3-án úgy érzed, bármivel meg tudsz birkózni. Ez a hozzáállás hozza el a szerencsét. Mivel magabiztosabb vagy, a világot is pozitívabbnak látod és végre nem félelemből cselekszel.

Mérleg

Az égiek segítenek egyensúlyt teremteni a belső világodban, a gondolataidból ma eltűnik minden zavaró tényező. A döntéseid magabiztossá válnak, ami nagyobb biztonságérzetet hoz. December 3-án észreveszel egy biztató változást: valami, amire már régóta vágytál, erőlködés nélkül a helyére kerül. A nap végére szerencsésnek érzed magad és tele leszel tervekkel egy új kezdetet illetően.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu