Baba Vanga szerint félelmetes év lesz 2026 - Ugyanazt a tragédiát látta előre Nostradamus is

Az év vége felé közeledve rendszeresen reflektorfénybe kerülnek azok a feljegyzések, amelyek a következő évre vonatkozó jövendöléseket, jóslatokat taglalják történelmünk nagy látnokaitól. Ijesztő, de tény, hogy a 2026-os évet a két legismertebb jövendőmondó, azaz Baba Vanga és Nostradamus is elég borúsan festi le.
A bolgár jósnő, Baba Vanga próféciái azért is kapnak komoly figyelmet, mert a halála előtt megjövendölte – a többi között – a szeptember 11-i terrortámadásokat, a 2004-es, Délkelet-Ázsiát sújtó cunamit és a Kurszk tengeralattjáró tragédiáját is. Baba Vanga a 2026-os évről korábban többször is azt állította, hogy különleges jelentőséggel bír majd, hovatovább: fordulópont lesz az emberiség szempontjából.
A jósnő próféciáiban gépeket írt le, amelyek a világot uralják és az embereket is, akik többé már nem a szívükkel gondolkodnak. A jóslata szerint 2026 egy olyan összeomlásnak a kezdete lesz, amely nem egy hagyományos értelemben vívott háborúban mutatkozik meg, hanem valami rejtett, csendes és gyors folyamatban.
A világ belülről gyengül meg, mint a fa, amit termeszek rágnak szét. Az emberek úgy élik az életüket, hogy nem is sejtik ezt az összeomlást, ami nem háborúkkal és bombákkal kezdődik, hanem döntésekkel, amiket a hatalmon lévő emberek hoznak – kapzsiságból és hatalomvágyból
– mondta korábban a vak bolgár jósnő, a 2026-os évről.
Sokan ezt úgy értelmezik, hogy Baba Vanga egy világméretű gazdasági összeomlásról beszélt, ami futótűzként terjed majd szét, míg más értelmezések szerint ez a globális válság
összeomlására utal, ami után világszerte emberek milliói kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe.
A bolgár próféta említett egy nagy csendet is 2026 kapcsán, amely sokakat zavarba ejtett: ezt egyesek tejes kommunikációs blokádként értelmezik, ami egy kibertámadás vagy technológiai összeomlás eredménye lesz, elszigeteli egymástól az embereket és pánikot okoz.
Sokak szerint ezzel az álhírek, a dezinformáció és a közösségi médián keresztüli manipuláció korát vetítette előre.
Ezek segítségével Baba Vanga szerint a vezetőknek többé nincs szükségük arra, hogy erőszakot alkalmazzanak az emberek felett. Ahogy fogalmazott:
gyógyszer nélküli lelki betegség fog elharapózni a világban, ahol az emberiség már nem uralja azt, amit teremtett.
A 16. század leghíresebb jövendőmondója, Michel de Nostredame, azaz ismertebb nevén Nostradamus jóslatai szintén évszázadok óta foglalkoztatják az embereket. Több száz versének rejtett jóslatai közül már nem egy bizonyult pontosnak. A 2026-os évre is megjósolt különböző eseményeket, amelyek az egész világra hatással lesznek – és amelyek félelmetesen egybevágnak a Baba Vanga által lefestett borús jövőképpel.
Nostradamus 2026-ra vonatkozó négysorosainak egyik versszakában egy „aranyból álló nagy torony” képe bukkan fel, amely „porrá lesz a szelekben.”
A ma divatos értelmezés szerint ez a globális pénzügyi rendszer összeomlására utal. Ugyanakkor legismertebb sorai között „tűz és víz harcát” is említi, amely mögött sokan egy, a klímaváltozás miatti természeti katasztrófa képét látják kirajzolódni.
Baba Vanga és Nostradamus jóslataiban is feltűnik egy kép, ami 2026-ra valami olyasmit ígér az emberiségnek, amivel azt megelőzően még soha nem találkozott:
A fény átszeli az éjt, s az ember rettegve néz fel az égre
- írja Nostradamus, amivel sokak szerint egy idegen civilizáció érkezését vetíti előre 2026-ra.
Érdekesség, hogy a bolgár jósnő, Baba Vanga szintén 2026-ra, egészen pontosan novemberre jövendölte egy hatalmas űrhajó érkezését, amely fordulópontot jelent majd az emberiség történelmében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.