Baba Vanga szerint félelmetes év lesz 2026 - Ugyanazt a tragédiát látta előre Nostradamus is

Az év vége felé közeledve rendszeresen reflektorfénybe kerülnek azok a feljegyzések, amelyek a következő évre vonatkozó jövendöléseket, jóslatokat taglalják történelmünk nagy látnokaitól. Ijesztő, de tény, hogy a 2026-os évet a két legismertebb jövendőmondó, azaz Baba Vanga és Nostradamus is elég borúsan festi le.

Baba Vanga emlékműve egykori házának udvarán, amely ma már múzeumként üzemel. A vak bolgár jövendőmondó számos jóslata vonatkozik a 2026-os évre

Fotó: Annadokaz

Nem túl szívderítőek a 2026-ra vonatkozó jóslatok

A bolgár jósnő, Baba Vanga próféciái azért is kapnak komoly figyelmet, mert a halála előtt megjövendölte – a többi között – a szeptember 11-i terrortámadásokat, a 2004-es, Délkelet-Ázsiát sújtó cunamit és a Kurszk tengeralattjáró tragédiáját is. Baba Vanga a 2026-os évről korábban többször is azt állította, hogy különleges jelentőséggel bír majd, hovatovább: fordulópont lesz az emberiség szempontjából.

A jósnő próféciáiban gépeket írt le, amelyek a világot uralják és az embereket is, akik többé már nem a szívükkel gondolkodnak. A jóslata szerint 2026 egy olyan összeomlásnak a kezdete lesz, amely nem egy hagyományos értelemben vívott háborúban mutatkozik meg, hanem valami rejtett, csendes és gyors folyamatban.



A világ belülről gyengül meg, mint a fa, amit termeszek rágnak szét. Az emberek úgy élik az életüket, hogy nem is sejtik ezt az összeomlást, ami nem háborúkkal és bombákkal kezdődik, hanem döntésekkel, amiket a hatalmon lévő emberek hoznak – kapzsiságból és hatalomvágyból

– mondta korábban a vak bolgár jósnő, a 2026-os évről.

Sokan ezt úgy értelmezik, hogy Baba Vanga egy világméretű gazdasági összeomlásról beszélt, ami futótűzként terjed majd szét, míg más értelmezések szerint ez a globális válság

a technológia,

az energetika és

az egészségügy

összeomlására utal, ami után világszerte emberek milliói kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe.

A bolgár próféta említett egy nagy csendet is 2026 kapcsán, amely sokakat zavarba ejtett: ezt egyesek tejes kommunikációs blokádként értelmezik, ami egy kibertámadás vagy technológiai összeomlás eredménye lesz, elszigeteli egymástól az embereket és pánikot okoz.

Sokak szerint ezzel az álhírek, a dezinformáció és a közösségi médián keresztüli manipuláció korát vetítette előre.