Tíz titokzatos UFO fény lebegett az égen, azóta is rettegnek a helyiek!

Félelmetes égi jelenség tartotta rettegésben a brit Bolton városát még 2019 őszén, és a titokzatos eset azóta sem hagyja nyugodni a helyieket. Joe Henderson, a 29 éves farnworth-i férfi és két barátja egy nyugodt esti kirándulásra indult a Winter Hillre – de olyasmit láttak, amit azóta sem tud senki megmagyarázni.

„Tíz egyenletesen elhelyezkedő fény lebegett a domb fölött. Annyira közel voltak, hogy pánikban elhajtottunk” – mesélte Joe a Bolton News-nak.

A férfi azóta is próbál választ találni arra, mit is látott pontosan azon a sötét októberi estén.

UFO vagy egyszerű túrázók? Senki sem tudja

Joe eleinte azt hitte, a fények talán túrázókhoz tartoznak – de a mozgásuk ezt gyorsan kizárta.

„A fények egyre magasabbra emelkedtek, ahogy mentünk, így biztosan nem emberek voltak” – mondta.

A Bolton Walking and Outdoors Appreciation Society szerint akár lámpákkal közlekedő sportolók is okozhatták a furcsa látványt, de a túranaplójuk szerint azon a napon a csoport Skóciában járt.

„Biztosan nem mi voltunk” – mondta a szervezet vezetője, Colin Liptrot.

Nem ez az első furcsaság a Winter Hillen

Winter Hill már régóta az angliai UFO-történetek egyik forrópontja. Az 1950-es évekből is származik beszámoló egy „vasaló alakú tárgyról”, amelyet egy férfi állítólag közelről is látott – sőt, „kapcsolatba is lépett” egy idegennel, mielőtt az visszatért volna az űrhajóba és eltűnt.

1999-ben pedig egy Murphy nevű helyi gazda jelentette, hogy UFO lebegett a legelője felett – az esetet „Murphy-incidensként” emlegetik. Az évek során több tucat szemtanú látott fényeket, furcsa alakokat vagy mozgó tárgyakat a környéken – de magyarázat mindmáig nincs.

Újabb rejtélyek: UFO-k és fekete nagymacska a hegyen

Liptrot szerint ma már az egyik legújabb helyi legenda egy titokzatos fekete nagymacska, amelyet többen is látni véltek a dombon.

„Nem láttam semmit, de vannak jelek, hogy élhetnek nagymacskák a brit vidékeken” – mondta.