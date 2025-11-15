Fekete gyűrű jelent meg a semmiből, a szemtanúk UFO-inváziót kiáltottak!

Anaheim felett váratlanul egy hatalmas fekete gyűrű bukkant fel, amely percekig mozdulatlanul lebegett Disneyland égboltján. A felvételt készítő látogató, Lori Nayahalski, maga sem hitt a szemének. Hiába a magyarázat, mindenki UFO-nak hiszi a jelenséget.
„Fogalmam sincs, mi volt ez… lehet, hogy egy valódi Mátrix-hiba vagy egy jól megszervezett átverés, de az biztos, hogy valami nagyon furcsa dolog történt” – mondta döbbenten.
A közösségi médiában azonnal elszabadult a káosz:
Egy Facebook-felhasználó rémülten emlékezett vissza egy korábbi esetre: „Mi is láttuk egyszer! Biztos voltam benne, hogy idegen invázió alatt van a park!”
A Disneyland illetékesei végül lehűtötték a kedélyeket: a fekete gyűrűt a park nyitása előtti pirotechnikai tesztek okozták – vagyis az ufók ezúttal is lemaradtak a mókáról. Ám a netezőket ez már nem érdekelte: a videó rövid idő alatt mémmé vált, a kommentelők pedig továbbra is kételkednek a „hivatalos” magyarázatban - írja a The Sun, ahol a rejtélyes jelenségről egy videófelvétel is látható.
