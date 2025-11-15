Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Fekete gyűrű jelent meg a semmiből, a szemtanúk UFO-inváziót kiáltottak!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 21:00
Egy titokzatos, fekete gyűrű megjelenése bénította meg Disneyland látogatóit. Volt, aki már az UFO-k azaz az idegenek érkezését vizionálta, mások szerint maga Walt Disney üzent vissza a túlvilágról. A jelenségről készült videó villámgyorsan végigsöpört az interneten, és egészen vad elméleteket szült.
Anaheim felett váratlanul egy hatalmas fekete gyűrű bukkant fel, amely percekig mozdulatlanul lebegett Disneyland égboltján. A felvételt készítő látogató, Lori Nayahalski, maga sem hitt a szemének. Hiába a magyarázat, mindenki UFO-nak hiszi a jelenséget.

UFO-nak hiszik a fekete füstkarikát / Fotó: Videó

„Fogalmam sincs, mi volt ez… lehet, hogy egy valódi Mátrix-hiba vagy egy jól megszervezett átverés, de az biztos, hogy valami nagyon furcsa dolog történt – mondta döbbenten.

A közösségi médiában azonnal elszabadult a káosz:

  • Volt, aki szerint az idegenek most már tudják, hová kell menniük, ha a Föld „legboldogabb helyére” kívánkoznak.
  • Mások azt találgatták, hogy Disneyland épp „új egeret” választ – utalva a pápaválasztás fekete füstjére.
  • Sőt még az is felmerült, hogy Walt Disney a síron túlról „üzen” a rajongóknak.

Egy Facebook-felhasználó rémülten emlékezett vissza egy korábbi esetre: „Mi is láttuk egyszer! Biztos voltam benne, hogy idegen invázió alatt van a park!”

A Disneyland illetékesei végül lehűtötték a kedélyeket: a fekete gyűrűt a park nyitása előtti pirotechnikai tesztek okozták – vagyis az ufók ezúttal is lemaradtak a mókáról. Ám a netezőket ez már nem érdekelte: a videó rövid idő alatt mémmé vált, a kommentelők pedig továbbra is kételkednek a „hivatalos” magyarázatban - írja a The Sun, ahol a rejtélyes jelenségről egy videófelvétel is látható. 

Íme a már nem először UFO-nak hitt fekete karika a Disneyland felett:

