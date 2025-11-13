Döbbenetes felfedezést tettek a tudósok, ez mindent megváltoztathat

Az emberek összesen öt érzékszervvel rendelkeznek: látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés, azonban, az évek során többször is felmerült egy hatodik érzék lehetősége is. A tudósok nemrég ráadásul már azt is felvetették, lehetséges, hogy az embereknek egy hetedik érzékük is lehet.

Hatalmas felfedezést tettek a tudósok, az emberi érzékekkel kapcsolatban / Fotó: PanuShot

Erre a következtetésre jutottak a tudósok

A londoni Queen Mary Egyetem és a londoni University College kutatói szerint ez a titokzatos hetedik érzék a „távoli érintés”, vagyis egy eltemetett tárgy érzékelésének képessége a finom érintésen alapuló jelzéseknek köszönhetően. Már az állatoknál is kimutatták, hogy hasonló képességgel rendelkeznek: például az olyan tengeri madarak, mint a sárszalonkák, a csőrükkel a nedves homokon kutatnak, hogy olyan zsákmányt találjanak, amelyet a hagyományos értelemben nem látnak, nem éreznek, és nem tudják megérinteni sem. Most, a laboratóriumban végzett kísérletekben kimutatták, hogy az emberek is érzékelik ezeket a finom nyomáskülönbségeket. A Queen Mary Egyetem munkatársa, Elisabetta Versace kijelentette, ez a sikeres kísérlet megváltoztathatja az érzékelhető világról alkotott felfogásunkat.

A kísérlet során tizenkét, 18 és 26 év közötti önkéntest kértek meg, hogy húzzák át a mutatóujjukat egy egy méter hosszú, száraz homokkal teli dobozon. Az ujjaik sebességét egy LED-lámpákból álló vezetőcsíknak köszönhetően másodpercenként néhány centiméteren tartották. Minden homokdobozban egy kis műanyag kocka volt elrejtve. Az önkénteseket arra kérték, hogy ezt addig folytassák, amíg azt nem érzik, hogy valami nem stimmel. A kísérletet összesen 216 alkalommal végezték el: ebből 79 esetben a tesztalanyok pontosan érzékelték az elásott tárgyakat anélkül, hogy hozzájuk értek volna, 58 alkalommal pedig helyesen állították azt, hogy nincs ott tárgy.

Ez talán elsőre nem tűnhet különösebben meggyőzőnek, azonban statisztikai szempontból az eredmények a teljes véletlennél jóval nagyobb érzékenységet mutattak. A tesztalanyok 35 alkalommal fizikailag is érintkeztek az elásott kockákkal, valamint 30 álpozitív eredményt regisztráltak. A sikeres észlelések többségében a résztvevők ujjai körülbelül 2,7 cm-re voltak a céltárgytól, amikor megtalálták.

Miután sikeresen azonosították ezt a finom emberi képességet, a következő lépés az lesz, hogy ugyanezt a készséget robotoknak is átadják. A pszichológia, a robotika és a mesterséges intelligencia ötvözésével a jövő androidjai, amelyek ezzel a „hetedik érzékkel” vannak felszerelve, potenciálisan romboló ásás nélkül lesznek képesek megtalálni a földrengések vagy lavinák által temetett embereket vagy tárgyakat, esetleg távoli bolygók talaját is átkutathatják – írja a Daily Star.