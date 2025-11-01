Furcsa dologra lettek figyelmesek a tudósok a Naprendszerünkben

A Naprendszerben egy furcsa űrobjektum, a Chiron, a Jupiter és az Uránusz között kering, és a csillagászok most érdekes megfigyelést hoztak nyilvánosságra: az égitest körül gyűrűk alakulnak ki.

A Naprendszer egyik objektumát figyelik meg a tudósok - bár nem bolygó mégis képes volt gyűrűrendszert kialakítani a Chiron nevű égitest Fotó: National Observatory

A Chiron egy, a legszélesebb pontján mintegy 210 kilométer átmérőjű sziklából álló objektum, de nem a mérete teszi igazán különlegessé. A tudósok legutóbbi megfigyelései szerint a gyűrűk folyamatosan változnak és fejlődnek, ami rendkívül dinamikus környezetre utal az égitest körül. A Chiron a centaurok nevű égitest-csoport tagja, amelyeket kisbolygóként tartanak nyilván, és a Jupiter és a Neptunusz közötti pályán keringenek, legalább egy bolygó pályáját keresztezve. Bár a Chiron egyszerre viselkedik üstökösként és kisbolygóként, legérdekesebb tulajdonsága, hogy saját gyűrűrendszere van – mintha a gáz- és jégóriások mini változata lenne - olvasható a LADbible cikkében.

Az 2023-ban gyűjtött adatok alapján ezek a gyűrűk az elmúlt évtizedekben alakultak ki, és a Chiron környezete rendkívül változékony. Bár az égitest távolsága és gyenge fényessége miatt nehezen vizsgálható, néha egy fényes csillag előtt halad el, ami lehetővé teszi a részletesebb megfigyelést. 2023 szeptemberében a Chiron néhány másodpercre elhaladt egy csillag előtt, és a dél-amerikai 31 megfigyelőhely összegyűjtötte az adatokat.

Amikor a Chiron elhaladt a csillag előtt, a fényét nemcsak a fő test, hanem a körülötte lévő struktúrák is elhomályosították. Így példátlan részletességgel tudtuk feltérképezni a rendszert

– magyarázta Chrystian Pereira, a brazil Nemzeti Obszervatórium csillagásza.

A megfigyelések azt is megmutatták, hogy a Chiron teljesen eltakarta a csillagot, így részletesen láthatóvá vált a három gyűrű, a két belső kör pedig elég közel van az égitesthez ahhoz, hogy gravitációja befolyásolja őket. Ez eltér a 2018-as megfigyelésektől, de mindkét csapat szerint bizonyítja, hogy a Chiron környezete folyamatosan változik. Pereira és csapata szerint: „Egy nemrég történt esemény utóhatásait látjuk. A Chirontól kilökődött anyag fokozatosan a test egyenlítői síkjába rendeződik, és a gravitációs hatások és ütközések alakítják a gyűrűkké, amiket ma látunk. Olyan, mintha a hiányzó láncszemet találtuk volna meg a gyűrűrendszerek kialakulásának köztes fázisában.”