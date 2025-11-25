200 éve rejtve maradt a tó fenekén, elképesztő dolgot találtak a búvárok

Eredetileg csak egy tó-felderítésre indultak a búvárok, mikor hihetetlen látványra bukkantak. Az Ontario-tó fenekén egy 200 éves hajóroncs feküdt, amely még teljesen épen hevert odalent.

Egy hajóroncs hevert a tó fenekén / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A kanadai csapat éppen egy átlagos merülést végzett Észak-Amerika egyik nagy tavánál, mikor rábukkantak a roncsra. További vizsgálatok után kiderült, hogy a különös szerkezet az 1800-as évekből származik, a hajó kikötözéséhez használt kötél típusa miatt.

Azonban az megdöbbentette a csapatot, hogy létfontosságú alkatrészek hiányoztak. Feltűnt nekik, hogy a hajó hátsó fedélzetén nincs középső lámpa és kormányfék.

James Conolly régész szerint ezek a jellemzők azonnal arra utaltak, hogy az óriási hajó a 19. század első feléből származik. Ez ritka betekintést nyújt majd nekik a nagy tavak hajóépítési történetének egy olyan korszakába, amilyet még sosem láttak.

A vezető búvár, Heison Chak elmesélte a felfedezést, és hozzátette, hogy a csapatnak néhány pillanatig eltartott, mire víz alatt megnyugodtak. Ezután észrevették, hogy mindkét árboc áll, ami rendkívül ritka egy ilyen régi építmény esetében, mivel a legtöbbjük korán leesik.

Megőrizte az alakját. Nem törött le mindkét árboc. Kettőt láttunk – mindkét árboc állt, ami elég ritka. Az összes többi, amit megnéztem, vagy leesett, mert hajók ütköztek nekik, horgonyok rongálták meg őket, [vagy] búvárok károsították őket.

- idézi a régész szavait a Daily Star.

Egy helyi egyetem szerint először 2017-ben vettek észre egy „azonosítatlan tárgyat” a nagy tó száloptikai kábelének felmérése során. Megpróbáltak többet megtudni róla, mert azt hitték, hogy az 1884-ben épített és 1917-ben eltűnt Rapid City roncsról van szó.