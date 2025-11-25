200 éve rejtve maradt a tó fenekén, elképesztő dolgot találtak a búvárok

Eredetileg csak egy tó-felderítésre indultak a búvárok, mikor hihetetlen látványra bukkantak. Az Ontario-tó fenekén egy 200 éves hajóroncs feküdt, amely még teljesen épen hevert odalent.
A kanadai csapat éppen egy átlagos merülést végzett Észak-Amerika egyik nagy tavánál, mikor rábukkantak a roncsra. További vizsgálatok után kiderült, hogy a különös szerkezet az 1800-as évekből származik, a hajó kikötözéséhez használt kötél típusa miatt.
Azonban az megdöbbentette a csapatot, hogy létfontosságú alkatrészek hiányoztak. Feltűnt nekik, hogy a hajó hátsó fedélzetén nincs középső lámpa és kormányfék.
James Conolly régész szerint ezek a jellemzők azonnal arra utaltak, hogy az óriási hajó a 19. század első feléből származik. Ez ritka betekintést nyújt majd nekik a nagy tavak hajóépítési történetének egy olyan korszakába, amilyet még sosem láttak.
A vezető búvár, Heison Chak elmesélte a felfedezést, és hozzátette, hogy a csapatnak néhány pillanatig eltartott, mire víz alatt megnyugodtak. Ezután észrevették, hogy mindkét árboc áll, ami rendkívül ritka egy ilyen régi építmény esetében, mivel a legtöbbjük korán leesik.
Megőrizte az alakját. Nem törött le mindkét árboc. Kettőt láttunk – mindkét árboc állt, ami elég ritka. Az összes többi, amit megnéztem, vagy leesett, mert hajók ütköztek nekik, horgonyok rongálták meg őket, [vagy] búvárok károsították őket.
- idézi a régész szavait a Daily Star.
Egy helyi egyetem szerint először 2017-ben vettek észre egy „azonosítatlan tárgyat” a nagy tó száloptikai kábelének felmérése során. Megpróbáltak többet megtudni róla, mert azt hitték, hogy az 1884-ben épített és 1917-ben eltűnt Rapid City roncsról van szó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.