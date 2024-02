Kitálalt a CIA: mindent elárult az 51-es körzetről

Az utóbbi években több dolog miatt is népszerűvé vált az 51-es körzet, amely az Egyesült Államokban, Nevadában található.

Az 51-es körzet neve összeforrt az UFO-kkal Fotó: Pixabay

Ez a hely évtizedek óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját, és ez valószínűleg a jövőben is így lesz. El kell ismerni, hogy van valami lenyűgöző a titokzatos és rejtélyes 51-es körzetben, és évtizedek óta az UFO-kkal és idegenekkel kapcsolatos dolgok középpontjában áll.

Úgy tűnik, hogy a helyszín továbbra is lázban tartja az embereket, még azután is, hogy a Facebookon ennek kapcsán szerveztek egy eseményt, amely a "They Can't Stop All of Us" nevet kapta. Bár a rendezvényt csak egy viccnek szánták, a "Storm Area 51" felhívás sokak figyelmét felkeltette, és néhányan meg is jelentek az 51-es körzetnél, bár a bejutás senkinek sem sikerült.