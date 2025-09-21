Nagy baj közeleg! Az űrszakértő szerint rövidesen elpusztulhat a Föld

Lehet, hogy az óráink meg vannak számlálva. Egy űrszakértő ijesztő figyelmeztetést adott ki, miszerint a Föld egy katasztrofális geomágneses katasztrófa szélén állhat és elpusztulhat minden.

Elpusztulhat a Föld / Fotó: Forrás: Unsplash.com

Ben Davidson, a Space Weather News alapítója a drámai jóslatot a Matt Beall Limitless című podcastben osztotta meg. A szakértő szerint az általa megjósolt eseményt egy gyors mágneses pólusváltás okozza, amelyet egy Nap „mikronóva” válthat ki. Érdemes megjegyezni, hogy elméletével inkább kívülállónak számít. A „mikronóva” egy hirtelen napkitörés, és nem sokan támogatják az elméletét.

Ennek ellenére Ben ragaszkodik, ahhoz, hogy elmélete helytálló és megdönthetetlen. Elmagyarázta, hogy ez egy ciklus, amely körülbelül 6000 évente ismétlődik. Meglátása szerint egy másik esemény is közel lehet, amely 12 ezer évente ismétlődik, de attól még távol vagyunk. Állítása szerint a Föld mágneses mezeje az 1800-as évek óta 15 százalékkal gyengült - idézi szavai az Unilad. Ben szerint ez azt jelenti, hogy a mágneses pajzsunk kezd meghibásodni. Szerinte ez már zajlik és ettől rendkívül veszélyes.

Ám egy katasztrofális esemény állítása szerint 10-25 éven belül bekövetkezhet. Azt mondta, hogy már régóta esedékes egy geomágneses vihar, az utolsó nagy ilyen esemény 1859-ben volt. A súlyos vihar akkor a távíróhálózatok meghibásodását okozta, ami tüzekhez vezetett, és szerinte a modern világban az áramhálózatokat érintené, megállítva a víz- és élelmiszerellátást.

Davidson figyelmeztet: „Három napon belül nincs benzin a kutaknál. Nincs étel az üzletekben.” Szerinte amiatt nem szólnak az embereknek a veszélyről, hogy elkerüljék a pánikot.