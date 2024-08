Megszólalt a korábbi hírszerző: éveken át ufók ostromálták a házát

Hátborzongató, a földönkívüliekkel kapcsolatos személyes élményeiről számolt be a Pentagon korábbi magas rangú hírszerzőtisztje, aki állítólag egy UFO-programot vezetett. Luis Elizondo már évek óta azt állítja, egy szigorúan titkos Pentagon-projekt élén állt, amely megmagyarázhatatlan égi jelenségeket vizsgált: egy nemrég megjelent memoárban pedig azokról a titokzatos, ragyogó, zöld gömbökről is beszámolt, amelyek elárasztották az otthonát.

Ufók szállták meg az egykori hírszerző otthonát / Fotó: Marko Aliaksandr

Az Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs című önéletrajz részletezi azokat a tapasztalatokat, amelyeket Luis Elizondo hírszerzőként szerzett. A hírek szerint egy évbe telt, mire a könyvet jóváhagyták a Védelmi Minisztérium főnökei. Bár korábbi munkájának nagy része továbbra is titkos, Elizondo állítja, néha követték őt egészen hazáig, washingtoni ingatlanját pedig zöld, izzó gömbök szállták meg, hét éven keresztül. Az idegeneket – akik elmondása szerint képesek voltak átjutni a falakon – a családja és a szomszédjai is látták.

Pentagon alien hunter says glowing green UFOs invaded his home for seven years #ufotwitter https://t.co/Wr8hLxISVT — COACH QUÂNTICO®️ Ph.o.D.ão ℹ️ (@UniaoTricolorBa) August 17, 2024

Elizondo – aki azóta már visszavonult, és korábban tanúskodott az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa előtt a Pentagon ufókal kapcsolatos ismereteiről –, azt állítja, az ilyen jelenségek létezése az 1940-es évek óta ismert, a munkája pedig meggyőzte őt arról, hogy a földönkívüli intelligencia létezik.

Nem dughatjuk tovább homokba a fejünket. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül

– írta a könyvében Luis Elizondo a Daily Star beszámolója szerint.