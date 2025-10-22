Robert Capa – aki közel merészkedett, hogy megmutassa az igazságot

Friedmann Endre néven született 1913 október 22-én Budapesten, és hamar megérezte, hogy a világ érdekesebb annál, mint amit a Nagykörút megmutat. Már fiatalon újságíró akart lenni, végül a fényképezőgép lett a szeme, a háború pedig a témája. A német megszállás elől Párizsba menekült, ott vette fel a nevet, amely azóta legendává vált: Robert Capa. Azt mondta, azért választotta ezt, mert jól hangzik minden nyelven; de talán azért is, mert új névvel új életet akart – olyat, amely messzire viszi. Messzire is vitte: ott volt az 1930-as évek Spanyolországában, ahol a polgárháború porában született meg az egyik leghíresebb képe, A milicista halála. Aztán Kínában, Észak-Afrikában, Olaszországban, a normandiai partraszállásnál, sőt Párizs felszabadításánál is jelen volt. Öt különböző háborúban megszámlálhatatlan emberi sorsnak volt tanúja és megörökítője.

Robert Capa: A milicista halála

Fotó: Johnny Green - PA Images / GettyImages

Robert Capa – a háborús fotózás legnagyobb alakja

Capa nem a háborúkat akarta látványossá tenni, hanem az embereket akarta megmutatni bennük. A félelmet, amit ott látott a katonák szemében. A bátorságot, a reményt, ami sosem tűnik el.

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel”

– mondta egyszer, később ez lett a hitvallása. Ő tényleg közel ment. Néha túlságosan is.

A normandiai partraszálláskor készített képei ma a 20. század legfontosabb fotói közé tartoznak, pedig a legtöbb megsemmisült egy laborbalesetben. Ami megmaradt, elmosódott és szemcsés, de pont ettől érdekes és hátborzongató.

Robert Capa 1954-ben, Indokínában vesztette életét. Taposóaknára lépett, miközben egy francia katonai egységet követett, a kezében pedig ott maradt a fényképezőgép. Csupán negyvenéves volt. Robert Capa születésnapján nemcsak a fotóira, hanem a bátorságára is emlékezünk. Nézd végig galériánkban, mit látott ő, aki mindig egy lépéssel közelebb került a valósághoz. Képei nem a háborút, hanem az életet dicsőítik.