Robert Capa, 1937

Robert Capa – aki közel merészkedett, hogy megmutassa az igazságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 08:15
Van, aki menekül a veszély elől, más odalép, hogy lefényképezze azt. Robert Capa ilyen volt. Egy pesti fiú, aki mindig közel merészkedett a legvéresebb eseményekhez.
Porosz Viktória
Friedmann Endre néven született 1913 október 22-én Budapesten, és hamar megérezte, hogy a világ érdekesebb annál, mint amit a Nagykörút megmutat. Már fiatalon újságíró akart lenni, végül a fényképezőgép lett a szeme, a háború pedig a témája. A német megszállás elől Párizsba menekült, ott vette fel a nevet, amely azóta legendává vált: Robert Capa. Azt mondta, azért választotta ezt, mert jól hangzik minden nyelven; de talán azért is, mert új névvel új életet akart – olyat, amely messzire viszi. Messzire is vitte: ott volt az 1930-as évek Spanyolországában, ahol a polgárháború porában született meg az egyik leghíresebb képe, A milicista halála. Aztán Kínában, Észak-Afrikában, Olaszországban, a normandiai partraszállásnál, sőt Párizs felszabadításánál is jelen volt. Öt különböző háborúban megszámlálhatatlan emberi sorsnak volt tanúja és megörökítője.

Robert Capa: A milicista halála
Robert Capa: A milicista halála
Fotó: Johnny Green - PA Images /  GettyImages

Robert Capa – a háborús fotózás legnagyobb alakja

Capa nem a háborúkat akarta látványossá tenni, hanem az embereket akarta megmutatni bennük. A félelmet, amit ott látott a katonák szemében. A bátorságot, a reményt, ami sosem tűnik el.

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel” 

– mondta egyszer, később ez lett a hitvallása. Ő tényleg közel ment. Néha túlságosan is.

A normandiai partraszálláskor készített képei ma a 20. század legfontosabb fotói közé tartoznak, pedig a legtöbb megsemmisült egy laborbalesetben. Ami megmaradt, elmosódott és szemcsés, de pont ettől érdekes és hátborzongató.

Robert Capa 1954-ben, Indokínában vesztette életét. Taposóaknára lépett, miközben egy francia katonai egységet követett, a kezében pedig ott maradt a fényképezőgép. Csupán negyvenéves volt. Robert Capa születésnapján nemcsak a fotóira, hanem a bátorságára is emlékezünk. Nézd végig galériánkban, mit látott ő, aki mindig egy lépéssel közelebb került a valósághoz. Képei nem a háborút, hanem az életet dicsőítik.

Gerda Taro (1910 - 1937) (balra) és Robert Capa (1913 - 1954) fotósok portréja, 1936.
A vitorlázó repülőgépek leszállóhelye, ahol a szövetséges légideszant-hadsereg leszáll a Rajnán át Weselnél, a holland határ közelében, 1945. március 24-én
Taylor Williams idegenvezető, Robert Capa fotós (1913 - 1954) és Ernest Hemingway író (1899 - 1961) egy kenuval pózol kacsavadászat közben az idahói Sun Valley-ben, 1940. november 13-án
Robert Capa (balra), a Life magazin fotósa, és Ernest Hemingway (jobbra) egy azonosítatlan katonával
Egy brit Airspeed Horsa vitorlázó repülőgép erősítést hoz a németországi Weselbe a szövetségesek ejtőernyős rohamműveletéhez, amelynek célja a rajnai átkelő biztosítása. Az előtérben az amerikai légideszant-hadosztály ejtőernyősei láthatók.
Egy nő német apától származó gyerekével és édesanyjával együtt a tömeg gúnyolódásának és megaláztatásának célpontjává válik Chartres-ban, miután büntetésként leborotválták a hajukat a német csapatokkal való együttműködésük miatt.
1945. március 24.: német katonák és civilek hasalnak a földön, hogy fedezéket találjanak, miután tüzérségi találat érte a tanyát, ahol tartózkodtak.
A Szabad Francia Hadsereg katonái Chartres elfoglalása után, Franciaország északi-középső részén
Galéria: Robert Capa – aki közel merészkedett, hogy megmutassa az igazságot
Gerda Taro (1910 - 1937) (balra) és Robert Capa (1913 - 1954) fotósok portréja, 1936.

 

