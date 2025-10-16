„Nem akartam erről beszélni, de megkaptam a parancsot” – Amerika leghíresebb prófétája hátborzongató jóslatot tett egy idegen anyaűrhajóról

Az amerikai próféta szerint egy földönkívüli anyahajó tart a Föld felé, azonban nem földönkívüliek jelennek majd meg, hanem bukott angyalok.
Egy keresztény lelkész, aki korábban pontosan megjósolta Donald Trump elleni merényletkísérletet, most új látomást osztott meg – ezúttal egy égi fenyegetésről. Brandon Biggs, oklahomai prédikátor azt állítja, hogy Isten megmutatott neki egy „idegen” űrhajót, amely a Vatikán és mexikói maja templomok felett repült - írja a Daily Mail.
Egy hatalmas figyelemelterelés készül
– mondta Biggs egy YouTube-videóban. – „Megkérdeztem az Urat: ‘Kettő van belőlük?’ Ő azt felelte: ‘Nem, csak egy.’ Ezért fog mindenki pánikba esni, mert látni fogják, ahogy áthalad az óceán fölött. A tévében is mutatni fogják.” A lelkész szerint a látomásban „apró, fénygömbszerű kis hajók” jöttek ki az anyahajóból. „Tudom, furcsán hangzik” – tette hozzá. – „Én sem akartam erről beszélni, de megkaptam a parancsot: figyelmeztetnem kell az embereket.” A videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan úgy vélték, Biggs látomása az interstelláris látogatóra, a 3I/ATLAS nevű égitestre utalhat, amely nemrég haladt át Naprendszerünkön. A NASA azonban már korábban kijelentette, hogy az objektum egyszerű üstökös, nem pedig idegen jármű.
Biggs még júliusban osztotta meg a látomását, nem sokkal az után, hogy az űrobjektumot felfedezték. Szerinte azonban ez nem földönkívüli, hanem „démoni erők” megnyilvánulása.
Nincsenek is igazi idegenek – halljátok, amit mondok? Ami az égen lesz, az meg fog ijeszteni mindenkit, és az emberek azt hiszik majd, hogy az E.T. létezik. De nem: ezek bukott angyalok
– állította.
Biggs azt is elmondta, nem tudja, mikor következik be ez az esemény, de egy „démoni fényként” fog megjelenni az éjszakai égbolton. Jóslatait sokan kétségbe vonták, és álprófétának nevezték, ám követői szerint hitelességét az is bizonyítja, hogy korábban pontosan leírta a Trump elleni támadást. Áprilisban közzétett videójában így fogalmazott:
A golyó elrepült a füle mellett, olyan közel, hogy beszakította a dobhártyáját.
Három hónappal később valóban megtörtént az eset: Matthew Crooks (20) lövést adott le Trumpra, a golyó pedig súrolta a fülét – bár a dobhártyája nem sérült meg. Érdekesség, hogy Biggs látomása részben egybevág Avi Loeb, a Harvard professzora által tett kijelentésekkel, aki szintén felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár földönkívüli eredetű is lehet. Loeb szerint lehetséges, hogy az objektum egy „anyahajó”, amely apró szondákat bocsát ki a Föld irányába. Dr. Matthew Genge, a londoni Imperial College bolygókutatója azonban cáfolta ezt, mondván: „Kis zöld emberkék biztosan nem felelősek érte.” Loeb szerint a világ október 29-én megtudhatja, mi az objektum valódi természete, amikor az legközelebb kerül a Naphoz. Ha üstökösről van szó, akkor több darabra fog hullani, mivel a napsugárzás felmelegíti jégmagját és szétszakítja.
Az Európai Űrügynökség Jupiter-szondája (JUICE) közvetlenül figyelheti majd az eseményt, és felvételeket készít arról, hogy az égitest valóban szétesik-e, vagy – Loeb elmélete szerint – mini-szondákat bocsát ki, mint egy technológiai anyahajó. A professzor szerint 30–40% az esélye, hogy az objektum nem teljesen természetes eredetű, hanem akár egy „Trójai faló” is lehet – egy technológiai szerkezet, amely üstökösnek álcázza magát.
A következő hónapokban a földi távcsövek is figyelni fogják a 3I/ATLAS-t, hogy kiderüljön, vajon széthullik-e, mint egy átlagos üstökös – vagy épp ellenkezőleg, valóban űrszondákat bocsát ki az emberiség felé.
