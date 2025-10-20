Kitálalt a Nobel-díjas tudós: Elképesztő bizonyítékot találtak Isten létezésére

Az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy valóban létezik-e Isten. Most két francia matematikus, Olivier Bonnassies és Michel-Yves Bolloré szerint a tudomány már nem a hit ellentéte, hanem éppen annak szövetségese lett.

Bizonyítékot találtak Isten létezésére?

Fotó: Fred De Noyelle /GODONG / Getty Images

Új könyvükben több mint 100 vezető tudós, köztük 62 Nobel-díjas gondolatait gyűjtötték össze, hogy bemutassák: a modern felfedezések meglepő módon a teremtés felé mutatnak. A szerzők szerint a Nagy Bumm, amely az univerzum keletkezésének legelfogadottabb elmélete, éppenséggel azt veti fel, hogy valaminek – vagy valakinek – el kellett indítania a folyamatot.

„A Nagy Bumm sarokba szorít minket – szembe kell néznünk azzal, hogy lehet, valóban létezik egy Teremtő”

– írják.

A könyv másik hangsúlyos fejezete a „finomhangolt univerzum” elméletét idézi. A Földön az élet csak a hőmérséklet, az oxigén, a Föld dőlésszöge és az ózonréteg tökéletes egyensúlya miatt jöhetett létre. A fizikai állandók – mint a gravitáció vagy az elektromágneses erő – olyan pontosan vannak „beállítva”, hogy már egy tizedes eltérés is teljesen más világegyetemet eredményezett volna. Ez szerintük vagy elképesztő véletlen, vagy egy intelligens tervező műve.

A DNS és az emberi genom felfedezése is az intelligens rend bizonyítékaként jelenik meg. A genetikai kód egy „összetett, összehangolt rendszer”, amelyre még az ateista Francis Crick, a DNS kettős spiráljának társfelfedezője is azt mondta:

„Szinte csodával határos, hogy létrejöhetett.”

A szerzők Einstein relativitáselméletét és a kvantumfizikát is idézik, amelyek szerint a világban léteznek olyan állandók és törvényszerűségek, amelyek túlmutatnak a puszta anyagon. A kvantum-összefonódás például azt sugallja, hogy a valóság több rétegből áll, mint amit ma látunk.

Bolloré és Bonnassies szerint a tudomány mára „Isten ujjlenyomatát” hordozza.

„A bizonyítékok bőségesek és ésszerűek – Isten nyomai a világegyetemben kézzelfoghatóbbak, mint valaha”

– fogalmaznak.

Szerintük egy új korszak kezdődött, amikor a tudomány már nem a hitet cáfolja, hanem megerősíti azt, derül ki a Daily Mail cikkéből.