Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a Nobel-díjas tudós: Elképesztő bizonyítékot találtak Isten létezésére

tudomány
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 07:00
Istenlétezés
Egészen hihetetlen dologra derült fény.

Az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy valóban létezik-e Isten. Most két francia matematikus, Olivier Bonnassies és Michel-Yves Bolloré szerint a tudomány már nem a hit ellentéte, hanem éppen annak szövetségese lett. 

Isten
Bizonyítékot találtak Isten létezésére?
Fotó: Fred De Noyelle /GODONG /  Getty Images

Új könyvükben több mint 100 vezető tudós, köztük 62 Nobel-díjas gondolatait gyűjtötték össze, hogy bemutassák: a modern felfedezések meglepő módon a teremtés felé mutatnak. A szerzők szerint a Nagy Bumm, amely az univerzum keletkezésének legelfogadottabb elmélete, éppenséggel azt veti fel, hogy valaminek – vagy valakinek – el kellett indítania a folyamatot. 

„A Nagy Bumm sarokba szorít minket – szembe kell néznünk azzal, hogy lehet, valóban létezik egy Teremtő”

 – írják.

A könyv másik hangsúlyos fejezete a „finomhangolt univerzum” elméletét idézi. A Földön az élet csak a hőmérséklet, az oxigén, a Föld dőlésszöge és az ózonréteg tökéletes egyensúlya miatt jöhetett létre. A fizikai állandók – mint a gravitáció vagy az elektromágneses erő – olyan pontosan vannak „beállítva”, hogy már egy tizedes eltérés is teljesen más világegyetemet eredményezett volna. Ez szerintük vagy elképesztő véletlen, vagy egy intelligens tervező műve.

A DNS és az emberi genom felfedezése is az intelligens rend bizonyítékaként jelenik meg. A genetikai kód egy „összetett, összehangolt rendszer”, amelyre még az ateista Francis Crick, a DNS kettős spiráljának társfelfedezője is azt mondta: 

„Szinte csodával határos, hogy létrejöhetett.”

A szerzők Einstein relativitáselméletét és a kvantumfizikát is idézik, amelyek szerint a világban léteznek olyan állandók és törvényszerűségek, amelyek túlmutatnak a puszta anyagon. A kvantum-összefonódás például azt sugallja, hogy a valóság több rétegből áll, mint amit ma látunk.

Bolloré és Bonnassies szerint a tudomány mára „Isten ujjlenyomatát” hordozza. 

„A bizonyítékok bőségesek és ésszerűek – Isten nyomai a világegyetemben kézzelfoghatóbbak, mint valaha”

 – fogalmaznak. 

Szerintük egy új korszak kezdődött, amikor a tudomány már nem a hitet cáfolja, hanem megerősíti azt, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu