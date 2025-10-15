Megdöbbentő kutatás látott napvilágot: ezen változtat a halálközeli élményt átélt emberek 70%-a

A halálközeli élményt átélt emberek olyan tapasztalatról számolnak be, amely gyökeresen megváltoztatja világlátásukat.

Hogyan változtatják meg életüket a halálközeli élményt átélt emberek Fotó: New Africa / Shutterstock

A súlyos betegek körülbelül 15%-a él át ilyen élményt. Ez lehet testen kívüli érzés, találkozás elhunyt szerettekkel, erős fény látomása, életük főbb eseményeinek gyors lepergése vagy egy mély, mindent átható békességérzet.

Hogy jobban megértsék ezeknek az élményeknek a hosszú távú hatásait, a Virginiai Egyetem kutatói 167 olyan embert kérdeztek meg, akik állításuk szerint megtapasztalták a halál közelségét.

A halálközeli élmény kutatásának eredmények meglepőek

A résztvevők közel 70%-a számolt be arról, hogy vallási vagy spirituális meggyőződése, valamint a halálhoz való viszonya teljesen megváltozott.

Jelentős halálközeli élményben volt részem. Tudom, hogy soha többé nem leszek ugyanaz az ember, ezért folyamatos reflexióra és belső munkára van szükség

- írta az egyik válaszadó.

Sokan személyes kapcsolataikat is újraértékelték. Több mint 20% számolt be válásról vagy szakításról, nehézségekről vagy kapcsolatuk teljes összeomlásáról.

A megkérdezettek 64%-a fordult segítségért szakemberekhez, spirituális tanácsadókhoz vagy online közösségekhez és 78%-uk hasznosnak találta ezt a támogatást. Ugyanakkor sokan küzdöttek azzal, hogy értő segítséget találjanak.

Néhány próbálkozás után őszintén szólva úgy éreztem, senki sem elég mély ahhoz, hogy megbirkózzon vele... az összes válasz tankönyvszerű és inspirációmentes volt. Nagyon kiábrándító

- írta egy másik résztvevő.

A kutatók remélik, hogy eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben a halálközeli élményen átesettek megfelelőbb ellátásban, támogatásban részesülhessenek - írja a New York Post.