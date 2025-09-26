A férfi, aki találkozott Jézussal, azt állítja, hogy küldetéssel tért vissza a Földre

Chase, aki készült a légierőhöz való csatlakozására, hirtelen összeesett és eszméletlenül találták. A 38 éves férfit azonnal kórházba szállították, ahol röntgen- és vérvizsgálatokat végeztek. Bár elsőre úgy tűnt, minden rendben van, Chase látása hirtelen elhomályosult, és visszaemlékezése szerint a levegőben lebegve Jézus fogadta őt.

Jézus fogadta a 38 éves férfit halála után Fotó: Forrás: Shutterstock/ Pawel Michalowski

Jézussal találkozott a túlvilágon

Chase elmesélte, hogy az utolsó dolog, amit hallott a földi életből, a lélegeztetőgépek működése volt, majd egy nyugtató hang azt mondta neki, hogy minden rendben lesz. A férfi egyáltalán nem érzett félelmet, csak békét. Chase fentről látta a testét, miközben emelkedett, akár egy tornádó, és fények, angyalok, nevetés, valamint harangokhoz hasonló zene vette körül.

Egy élénk kertbe értem, ahol a színek ragyogóbbak voltak, mint bármi itt a Földön. Ott megláttam Jézust. Nem a megszokott kép, hanem göndör barna hajjal, zöld szemekkel és meleg mosollyal. Egy gyerekkel játszott, aki az én fiatalabb, boldogabb énem volt. Szavak nélkül is kapcsolódtunk. Azt mondta, térjek vissza, és terjesszem a szeretetet, nevetést, fényt és örömöt. Emlékeztetett az igazi földi célomra a mindennapi küzdelmek felett. Bármi is volt a múltam, volt fény, amit követnem és osztanom kellett

- emlékezett vissza.

A férfi ájulása napjának reggelén már furcsán érezte magát, és a helyzet romlott, amikor a kórházban egy levegőbuborék került az infúziójába, szívmegállást okozva. Amikor magához tért, lecsatlakoztatták a többszörös életfenntartó gépekről, és csodával határos módon a szíve, mintha semmi sem történt volna, rendesen működött.

Gyorsan kiengedtek, a vizsgálatok semmilyen károsodást nem mutattak. De mindenre emlékszem. Teljesen tudatában voltam, és az eleinte érzett fájdalom nyugalommá alakult

- mondta a férfi.

Chase azt állítja, hogy most már képes mások érzelmeit is érezni, és zsibbad a tenyere, amikor Istennel vagy Jézussal beszél. Mint mondja, képes pusztán a kezével gyógyítani is - írja a Mirror.

Chase most fejezte be doktori tanulmányait holisztikus tanácsadásból, azzal a céllal, hogy másokat vezessen életcéljuk felé:

Minden megváltozott számomra. Követem az elfeledett örömöket. Minden nap emlékeztetem magam arra, hogy céllal éljek, még a sötét időkben is a fényt kövessem. Hálás vagyok az átalakulásért.

Chase évekig titkolta tapasztalatait, hogy ne bélyegezzék meg, de most már ajándékként tekint rá, ami átformálta az útját. Már nem fél a haláltól, és elfogadja az élet törékenységet. Még mindig kommunikál Jézussal és az angyalokkal.