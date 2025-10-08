Vigyázz velük! Ezek a csillagjegyek úgy játszanak az érzéseiddel, mint macska az egérrel

Akadnak olyan személyek, akik – akarva vagy akaratlanul –, mesterien képesek manipulálni, és játszani mások érzéseivel. Az asztrológia szerint egyes csillagjegyek hajlamosak lehetnek erre a viselkedésre, az összetett érzelmeik, az irányítás iránti szeretetük vagy amiatt, mert élvezik, ha mások figyelme őrájuk irányul. Az alábbiakban most azt a négy csillagjegyet mutatjuk be, akik hajlamosak játszadozni a körülöttük lévők érzéseivel.

Ezek a csillagjegyek hajlamosak arra, hogy játszanak mások érzéseivel / Fotó: New Africa / Shutterstock

Ezek a csillagjegyek mesterien képesek manipulálni, vagy játszani mások érzéseivel

1.Ikrek (május 21. – június 20.)

Az Ikrek a kettős természetükről ismertek, ami időnként kiszámíthatatlannak vagy következetlennek tűnhet az érzelmeiket illetően. A Merkúr, a kommunikáció bolygója által uralt Ikrek elbűvölőek és szellemesek, de hajlamosak váltogatni a különböző hangulatok és személyiségek között is, ami összezavarhat másokat. Ez az ellentmondás időnként úgy érzékelhető, mintha játszanának valakinek az érzéseivel. Az Ikrek élvezik az intellektuális ösztönzést, és flörtölhetnek vagy érzelmi manipulációt folytathatnak anélkül, hogy ennek a hatását észrevennék. Kitérőek és érzelmileg távolságtartóak is lehetnek, ha már nem találnak elég érdekesnek egy kapcsolatot, vagy amikor új izgalmat keresnek. Társasági pillangókként élvezik a kapott figyelmet, ami néha arra késztetheti őket, hogy játsszanak az emberek szeretetével.



2. Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

A Nap által uralt Oroszlánok szeretnek a figyelem középpontjában lenni, akik vágynak mások csodálatára, valamint elismerésére. Habár a magabiztosságuk és melegségük általában őszinte, az állandó dicséret iránti igényük néha arra késztetheti őket, hogy mások érzéseivel játsszanak. Az Oroszlánok elbűvölőek tudnak lenni, de a karizmájukat arra is használhatják, hogy maguk körül tartsák az embereket, mint az állandó csodálat forrásait. Meglehet, nem mindig szándékos az érzelmi manipulációjuk, ugyanakkor irányíthatnak másokat, amennyiben élvezik a kapott figyelmet, vagy ha bizonytalanok az érzéseikben. Az Oroszlánok hajlamosak önmagukat az előtérbe helyezni, és amikor bizonytalannak érzik magukat, akkor mások érzelmeit használják fel a saját önértékelésük megerősítésére, ami zűrt okozhat a kapcsolataikban.

