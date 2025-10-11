4 csillagjegy, akiben sajnos nem bízhatsz meg a legnagyobb bajban

Alighanem mindannyiunknak vannak olyan barátok, közeli ismerősök, akikről pontosan tudjuk: ha bajba kerülünk, netán baleset ér minket, őket azonnal lehet riasztani, és segítenek mindenben. Aztán vannak olyan barátaink, akik hiába állnak közel hozzánk, ilyen feladatokkal egyszerűen képtelenség megbízni őket. Nem azért, mert ne szeretnének minket, egyszerűen a horoszkópjuknak köszönhetően nem elég rendezettek, nyugodtak, vagy épp megbízhatók. De kikről is van szó, akik noha közel állnak hozzánk, vészhelyzetben nem igazán jó, ha rájuk támaszkodunk? Csillagjegyük alapján leplezzük le őket!
Kos
Van egy rossz hírünk: jellemzően épp a Kosoknak van másokra szüksége, amikor ők bajba kerülnek. Ami bizony elég sokszor megesik, tekintve, hogy heves, gyakran meggondolatlan természetüket a felettük uralkodó, tettrekész Mars és elemük, a tűz is igazolja. Igen, ha riasztod őket, ott hagynak csapot-papot, és rohannak segíteni – sajnos azonban út közben könnyen elterelheti a figyelmüket bárki. Szóval ha azonnali segítség kell, netán kórházba kerültél, ne őket hívd elsőként. Később, amikor már nincs tétje annak, mikor futnak be, persze ugraszthatod őket…
Bika
E kimért, nyugodt, föld elemű jegy nem épp a hirtelenségéről híres. Sőt, olyannyira nem, hogy könnyen lehet, hogy napokkal később veszi észre, ha írsz neki vagy épp keresed őt. Az sem áll tőle távol, hogy öt-hat hívást is átaludjon, így nem épp olyan ember, akit a legnagyobb vészben kell riasztani. Ők akkor jeleskednek igazán, amikor már a pillanatnyi vész elmúlt: a Vénusznak köszönhetően a hosszabb távú, átgondoltabb, kényelmesebb tempójú gondoskodás sokkal közelebb áll hozzájuk – ott tudnak igazán érvényesülni.
Nyilas
A kalandor Nyilas már csak azért sem a legjobb választás, mint vészhelyzetkor értesítendő ember, mert könnyen lehet, hogy amikor te épp bekerülsz mondjuk a balesetire, ő szó szerint a világ másik végén vonatozik valahol, netán valami olyan eldugott helyet fedez fel, ahol talán még térerő sincs. E tűz elemű jegy csak a legritkább esetben követi a hétköznapok megszokásait, gyakorlatilag bármelyik pillanatban úgy dönthet, hogy akkor ő most túrázni, kirándulni indul, szóval még ha akarna, akkor sem tudna pillanatok alatt ott teremni melletted, amikor szükséges.
Vízöntő
Ha van csillagjegy, akinek könnyű elterelni a figyelmét, az a Vízöntő. Ráadásul épp ő az, aki képes bezárkózni a maga kis világába, hogy aztán semmiről ne vegyen tudomást, ami körülötte zajlik. Így aztán hívhatod őt, küldhetsz neki tucatnyi üzenetet is – nem fog reagálni, legalábbis nem időben. A Vízöntők szeretik a barátaikat, ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy úgy döntenek: most önmagukra kell fókuszálniuk, és egyszerűen kikapcsolnak minden okoseszközt maguk körül. Rájuk inkább akkor támaszkodhatsz majd, amikor megpróbálod feldolgozni hosszabb távon, lelkileg, mi is történt veled.
