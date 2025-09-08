Zrínyi Miklós, a szigetvári hős – A hadvezér, aki egy sosem látott túlerővel szállt szembe

Szeptember 7-én, Zrinyi Miklós, a szigetvári hős halálának évfordulóján egy rendkívüli pályafutásra emlékeztünk, amely a horvát arisztokrácia másodvonalából a Habsburg Birodalom elitjéig ívelt. Zrínyi élete a XVI. századi Magyar Királyság történetének viharos évtizedeit sűríti magába: a mohácsi vész utáni szétszakadozottság, a törökök elleni szakadatlan küzdelem és a családi vagyon gyarapításának harcai mind meghatározó elemei voltak.

Oton Iveković festménye Zrinyi Miklósról, a szigetvári hősről

Fotó: wikipedia

Zrinyi Miklós, a konok harcos és stratégiai gondolkodó

Az 1508 körül született Zrínyi a horvát Šubić nemzetségből származott, amely a XIV. században vette fel a Zrínyi nevet zrini vára után. A család felemelkedése egy szerencsés házasságnak köszönhető, amelynek révén Zrínyi birtokába került nagybátyja, a gyermektelen Korbáviai János hatalmas birtokegyüttese, megnyitva ezzel az utat a legmagasabb politikai körökbe.

Zrínyi Miklós már fiatalkorában kitűnt katonai rátermettségével. A Bécs védelmében tett állítólagos hősiességétől a Dunántúlon vívott magánháborúkig egy dolog jellemezte: a törökök elleni kérlelhetetlen gyűlölet és a Habsburg uralkodó, I. Ferdinánd iránti makacs hűség. Ez utóbbi különösen fontos volt, hiszen kortársai közül sokan gyakran váltottak pártot a két király, Ferdinánd és Szapolyai között. Zrínyi hűsége végül kifizetődött: 1539-ben végzett a Szapolyaihoz pártolt Hans Katzianer hadvezérrel, amiért cserébe Ferdinánd megerősítette családi birtokait.

Zrínyi szobra ma a horvátországi Csáktornyán, ahol ugyanolyan hősként emlékeznek rá, mint Magyarországon

Zrínyi kiemelkedő karrierjének egyik sarokköve volt az 1542-es kinevezése Horvátország és Szlavónia bánjává. Ez a tisztség a nádor után a legfontosabb volt a Magyar Királyságban, és rendkívüli terhet jelentett az oszmánok elleni szüntelen harcok közepette. Zrínyi felismerte, hogy a folyamatosan fogyó horvát területek helyett a Dunántúl felé kell terjeszkednie, ezért 1546-ban székhelyét is áthelyezte a biztonságosabb Csáktornyára. Ez a lépés egyben azt is jelezte, hogy a horvát grófból egyre inkább magyar arisztokrata és politikus válik.

A szigetvári hős tragédiája

Zrínyi pályafutása 1561-ben érte el csúcspontját, amikor elvállalta a szigetvári várkapitányi tisztséget. Bár ez szokatlan volt egy országos rangú politikustól, a döntés jól tükrözte Zrínyi stratégiai érzékét: Szigetvár védelme egyben saját muraközi és dél-dunántúli birtokainak védelmét is jelentette.