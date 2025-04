Ki ez a rejtélyes apáca, akit beengedtek Ferenc pápa mellé, megszegve a protokollt?

Az egész világot megrendítette a hír, amikor a Vatikán húsvéthétfőn közölte: 88 éves korában meghalt Ferenc pápa. Azóta tízezrek zarándokolnak el Rómába, hogy végső búcsút vegyenek a néhai szentatyától. A Szent Péter-bazilika falai között, a tömegben feltűnt egy különös alak is, aki viselkedésével felkeltette az emberek figyelmét. Az apácát ugyanis beengedték oda, ahová a protokoll szerint csak papok, püspökök és bíborosok léphetnek – írta meg a DailyMail. Egészen közel a kordonhoz, pár méterrel a pápa ravatala mellett állhatott.

Mindenki felfigyelt a szelíd, idős apácára, aki megdöbbentő közelségből imádkozhatott Ferenc pápa koporsója mellett Fotó: AFP

Az idős apáca megszegte a protokollt, hogy elköszönhessen Ferenc pápától

Mindennek az az oka, hogy az apáca nem más volt, mint Geneviéve Jeanningros nővér, aki évtizedek óta jó barátja volt Ferenc pápának. Az egyszerű életet élő, 81 éves Geneviève nővér egy cirkuszi lakókocsiban él Róma központjától mintegy 20 mérföldre, az elesett, kirekesztett embereken segít. 2022 óta minden szerdán részt vesz az általános audienciákon. Korábban emberek csoportjait hozta magával, hogy találkozhassanak a pápával. Egy alkalommal Ferenc pápa viszonozta a gesztust. Tavaly nyáron meglátogatta őt ott, ahol a szolgálatát végzi – egy vidámparkban. A pápa Geneviève Jeanningros nővért szeretetteljesen „enfant terrible”-nek, azaz „rosszcsontnak” becézte, ez is utal rá, milyen szoros kapcsolatban voltak egymással. Most a nővér is ellátogatott a Szent Péter-bazilikába, hogy végső búcsút vegyen jó barátjától.

Geneviéve Jeanningros nővér közeli kapcsolatot ápolt Ferenc pápával Fotó: AFP

Senki nem is avatkozott közbe, amikor a 81 éves nővér a koporsót elkerítő piros kötelekhez lépett, sőt egy vatikáni tisztviselő kísérte oda a lezárt területhez. Majd a legszívszorítóbb búcsú következett: Geneviéve nővér a koporsótól pár méterre állva imádkozott jó barátjáért, a pápáért, s közben elsírta magát. A megható jelenetről videó is készült, ami jól bemutatja a kontrasztot az igaz hívők és barátok és a bazilikába tóduló turisták között, akik szelfiztek a pápa koporsójával.