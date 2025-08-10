Tíz évnyi rettegést zárnak le - jön a Démonok között: Utolsó rítusok

Szeptember 9-én érkezik a Warren házaspár utolsó földöntúli kalandja. A Démonok között: Utolsó rítusok története szerint a paranormális jelenségekre specializálódott szakemberek épp hátuk mögött akarják hagyni a démonvilágot, de a hivatástudatuk miatt mégsem teszik. A rutin itt kevés, a démoni erő pedig lehet nem is a megmenteni kívánt családot célozza meg, hanem magukat Warrenéket. A filmsorozat főhajtása, epikus lezárása a Smurl család kísértését fogja követni.
A filmek legnagyobb marketingfogása, hogy valós eseményeken alapulnak. Ed és Lorraine Warren a 20. század közepén élő paranormális nyomozók voltak, az ő tapasztalataikból fennmaradt kísértethistóriák ihlették a filmeket. Persze a megfelelő drámai hatáskeltés és az élvezeti érték növelése miatt a rendező James Wan jócskán élt kreatív szabadsággal.
Ettől függetlenül mindegyik történet mögött van valami misztikus és megfoghatatlan energia, amire a józan ész egyelőre nem talált magyarázatot. Nemrég hírt adtunk arról, hogy a filmekben szereplő - és a valóságban is létező - Annabelle babát birtokló paranormális nyomozót rejtélyes körülmények között holtan találták egy szállodában.
Nem tudjuk, hogy ezek után ki akarna közel menni a démoni kislány szellemétől megszállt babához, de úgy tűnik, újfent ki akarják állítani a Warren házaspár többi elátkozott ereklyéi mellett. Az első Démonok között filmet pedig még 3 rész követte, nem beszélve a megannyi spinoff-ról, amiket most be is mutatunk.
Itt kezdődött minden. A Démonok között quadrológiában Ed és Lorraine Warren démonológus házaspár történetei nemcsak a félelemkeltésre, hanem a karakterek közötti emberi kapcsolatokra és a hit próbáira is nagy hangsúlyt fektetnek. A filmsorozat a horror műfaj klasszikusait idéző hangulatával és pszichológiai, spirituális témáival tűnik ki kortársai közül, a látványos brutalitás helyett mélyebben megfeszített húrokat megpendítve a nézőkben.
A negyedik, befejező rész előzetese már elérhető.
Habár nem a legerősebb mellékvonal, az Annabelle trilógia a Démonok között univerzum legismertebb mellékszála, amely a hírhedt démoni baba eredettörténetét és az őt körülvevő eseményeket mutatja be. A filmek különböző idősíkokban mesélnek a baba pusztító jelenlétéről, tragédiát hozva mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek vele. A kritikai fogadtatása elég vegyes, de a tágabb horror rajongó közösségben megvan a maga fanbázisa.
A gyászoló asszony átka egy latin-amerikai folklórból ismert legendára épülő horrorfilm, amely a Démonok között univerzum részeként készült. A történet középpontjában egy szociális munkás áll, aki egy természetfeletti entitással találja magát szemben – egy gyászoló nő szellemével, aki elvesztett gyermekeit keresve újabb áldozatokra vadászik.
A Démonok között formulát követi Az Apáca és annak folytatása. A sztori egy romániai kolostorban játszódik, ahol különös események és halálesetek sorozata utal valami természetfeletti jelenlétre. A középpontban Valak, a démoni apáca áll, aki korábban már felbukkant a főfilmek egyik legismertebb démoni karaktereként. Ez a szál az atmoszferikus hatáskeltésre, gótikus látványvilágra és vallási szimbolikára épít, miközben feltárja a karakter múltját és a gonosz eredetét. Az Annabelle-hez hasonlóan ezek a filmek sem voltak kritikai szempontból túl sikeresek, viszont bevétel szempontjából nagyon is - ami bizonyítja a rajongók kitartását a túlvilági horrorsztorik iránt.
