Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tíz évnyi rettegést zárnak le - jön a Démonok között: Utolsó rítusok

Démonok között
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 18:15
annabelleapáca
Gyilkos bábu, veszedelmes apáca, túlvilágtól való félelem. A Démonok között filmes univerzuma valóságon alapuló sötét történetei 12 éve borzolják a horror rajongók idegeit. Hamarosan jön a negyedik rész!

Szeptember 9-én érkezik a Warren házaspár utolsó földöntúli kalandja. A Démonok között: Utolsó rítusok története szerint a paranormális jelenségekre specializálódott szakemberek épp hátuk mögött akarják hagyni a démonvilágot, de a hivatástudatuk miatt mégsem teszik. A rutin itt kevés, a démoni erő pedig lehet nem is a megmenteni kívánt családot célozza meg, hanem magukat Warrenéket. A filmsorozat főhajtása, epikus lezárása a Smurl család kísértését fogja követni.

Démonok között
A Démonok között Utolsó rítusok a Smurl család paranormális tapasztalatait dolgozza fel (Forrás: Warner Bros.)

Akár igaz is lehet - a Démonok között filmek valós történetekből inspirálódtak

A filmek legnagyobb marketingfogása, hogy valós eseményeken alapulnak. Ed és Lorraine Warren a 20. század közepén élő paranormális nyomozók voltak, az ő tapasztalataikból fennmaradt kísértethistóriák ihlették a filmeket. Persze a megfelelő drámai hatáskeltés és az élvezeti érték növelése miatt a rendező James Wan jócskán élt kreatív szabadsággal.

Ettől függetlenül mindegyik történet mögött van valami misztikus és megfoghatatlan energia, amire a józan ész egyelőre nem talált magyarázatot. Nemrég hírt adtunk arról, hogy a filmekben szereplő - és a valóságban is létező - Annabelle babát birtokló paranormális nyomozót rejtélyes körülmények között holtan találták egy szállodában

Annabelle, horror, démoni megszállás, szellem, horrorfilm
Annabelle, az elátkozott baba (Fotó: Boston Globe /  Getty Images)

Nem tudjuk, hogy ezek után ki akarna közel menni a démoni kislány szellemétől megszállt babához, de úgy tűnik, újfent ki akarják állítani a Warren házaspár többi elátkozott ereklyéi mellett. Az első Démonok között filmet pedig még 3 rész követte, nem beszélve a megannyi spinoff-ról, amiket most be is mutatunk.

Démonok között filmek

Itt kezdődött minden. A Démonok között quadrológiában Ed és Lorraine Warren démonológus házaspár történetei nemcsak a félelemkeltésre, hanem a karakterek közötti emberi kapcsolatokra és a hit próbáira is nagy hangsúlyt fektetnek. A filmsorozat a horror műfaj klasszikusait idéző hangulatával és pszichológiai, spirituális témáival tűnik ki kortársai közül, a látványos brutalitás helyett mélyebben megfeszített húrokat megpendítve a nézőkben.

A negyedik, befejező rész előzetese már elérhető.

Annabelle trilógia

Habár nem a legerősebb mellékvonal, az Annabelle trilógia a Démonok között univerzum legismertebb mellékszála, amely a hírhedt démoni baba eredettörténetét és az őt körülvevő eseményeket mutatja be. A filmek különböző idősíkokban mesélnek a baba pusztító jelenlétéről, tragédiát hozva mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek vele. A kritikai fogadtatása elég vegyes, de a tágabb horror rajongó közösségben megvan a maga fanbázisa.

A gyászoló asszony átka

A gyászoló asszony átka egy latin-amerikai folklórból ismert legendára épülő horrorfilm, amely a Démonok között univerzum részeként készült. A történet középpontjában egy szociális munkás áll, aki egy természetfeletti entitással találja magát szemben – egy gyászoló nő szellemével, aki elvesztett gyermekeit keresve újabb áldozatokra vadászik.

Apáca filmek

A Démonok között formulát követi Az Apáca és annak folytatása. A sztori egy romániai kolostorban játszódik, ahol különös események és halálesetek sorozata utal valami természetfeletti jelenlétre. A középpontban Valak, a démoni apáca áll, aki korábban már felbukkant a főfilmek egyik legismertebb démoni karaktereként. Ez a szál az atmoszferikus hatáskeltésre, gótikus látványvilágra és vallási szimbolikára épít, miközben feltárja a karakter múltját és a gonosz eredetét. Az Annabelle-hez hasonlóan ezek a filmek sem voltak kritikai szempontból túl sikeresek, viszont bevétel szempontjából nagyon is - ami bizonyítja a rajongók kitartását a túlvilági horrorsztorik iránt.
 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu