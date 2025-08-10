Tíz évnyi rettegést zárnak le - jön a Démonok között: Utolsó rítusok

Szeptember 9-én érkezik a Warren házaspár utolsó földöntúli kalandja. A Démonok között: Utolsó rítusok története szerint a paranormális jelenségekre specializálódott szakemberek épp hátuk mögött akarják hagyni a démonvilágot, de a hivatástudatuk miatt mégsem teszik. A rutin itt kevés, a démoni erő pedig lehet nem is a megmenteni kívánt családot célozza meg, hanem magukat Warrenéket. A filmsorozat főhajtása, epikus lezárása a Smurl család kísértését fogja követni.

A Démonok között Utolsó rítusok a Smurl család paranormális tapasztalatait dolgozza fel (Forrás: Warner Bros.)

Akár igaz is lehet - a Démonok között filmek valós történetekből inspirálódtak

A filmek legnagyobb marketingfogása, hogy valós eseményeken alapulnak. Ed és Lorraine Warren a 20. század közepén élő paranormális nyomozók voltak, az ő tapasztalataikból fennmaradt kísértethistóriák ihlették a filmeket. Persze a megfelelő drámai hatáskeltés és az élvezeti érték növelése miatt a rendező James Wan jócskán élt kreatív szabadsággal.

Ettől függetlenül mindegyik történet mögött van valami misztikus és megfoghatatlan energia, amire a józan ész egyelőre nem talált magyarázatot. Nemrég hírt adtunk arról, hogy a filmekben szereplő - és a valóságban is létező - Annabelle babát birtokló paranormális nyomozót rejtélyes körülmények között holtan találták egy szállodában.

Annabelle, az elátkozott baba (Fotó: Boston Globe / Getty Images)

Nem tudjuk, hogy ezek után ki akarna közel menni a démoni kislány szellemétől megszállt babához, de úgy tűnik, újfent ki akarják állítani a Warren házaspár többi elátkozott ereklyéi mellett. Az első Démonok között filmet pedig még 3 rész követte, nem beszélve a megannyi spinoff-ról, amiket most be is mutatunk.

Démonok között filmek

Itt kezdődött minden. A Démonok között quadrológiában Ed és Lorraine Warren démonológus házaspár történetei nemcsak a félelemkeltésre, hanem a karakterek közötti emberi kapcsolatokra és a hit próbáira is nagy hangsúlyt fektetnek. A filmsorozat a horror műfaj klasszikusait idéző hangulatával és pszichológiai, spirituális témáival tűnik ki kortársai közül, a látványos brutalitás helyett mélyebben megfeszített húrokat megpendítve a nézőkben.