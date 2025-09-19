Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ledöbbentek az emberek: hatalmas zöld tűzgömb tűnt fel a Balaton fölött

meteorit
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 20:10
légkörtűzgömbBalaton
Hosszú másodpercekig lehetett látni a jelenséget.
KL
A szerző cikkei

Sokakban megdöbbenést és riadalmat váltott ki az, ami a napokban Magyarország egét átszelte. A furcsa objektum hatalmas volt, és zölden izzott.

A,Large,Meteorite,And,Sunset,Sky,Landscape.,Falling,Meteorite,,Comet,
Furcsa objektum tűnt fel a Balaton fölött Fotó: Gergitek /  Shutterstock (Illusztráció!)

A webkamerák több helyszínen is rögzítették a ritka jelenséget, a felvételeken jól látszik a másodpercekig fénylő csóva. A Balatonnál nagyon tiszta volt az ég, így ott sokan láthatták a tűzgolyót. A szakemberek szerint az ilyen tűzgömbök ritkák, de nem példátlanok: akkor alakulnak ki, amikor egy nagyobb meteordarab a légkörbe érve felizzik és elég. A zöld szín a benne található fémek, például a magnézium égésére utal - írja a Sonline.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu