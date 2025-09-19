Ledöbbentek az emberek: hatalmas zöld tűzgömb tűnt fel a Balaton fölött

Sokakban megdöbbenést és riadalmat váltott ki az, ami a napokban Magyarország egét átszelte. A furcsa objektum hatalmas volt, és zölden izzott.

Furcsa objektum tűnt fel a Balaton fölött Fotó: Gergitek / Shutterstock (Illusztráció!)

A webkamerák több helyszínen is rögzítették a ritka jelenséget, a felvételeken jól látszik a másodpercekig fénylő csóva. A Balatonnál nagyon tiszta volt az ég, így ott sokan láthatták a tűzgolyót. A szakemberek szerint az ilyen tűzgömbök ritkák, de nem példátlanok: akkor alakulnak ki, amikor egy nagyobb meteordarab a légkörbe érve felizzik és elég. A zöld szín a benne található fémek, például a magnézium égésére utal - írja a Sonline.